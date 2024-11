新しい自撮りプリントの楽しみ方を模索！博報堂アイ・スタジオ／HYTEK「SELPHY×セルフィー展」

博報堂アイ・スタジオと、HYTEKは、2024年11月28日から12月1日まで渋谷モディ1階にて、キヤノンマーケティングジャパンと共に、「SELPHY×セルフィー展」を開催します。

博報堂アイ・スタジオ/HYTEK「SELPHY×セルフィー展」

・開催場所:渋谷モディ 1階

・所在地 :〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目21-3

・開催日時:2024年11月28日(木)〜12月1日(日) 11:00〜20:00

・参加費 :無料

・事前予約:不要

・雨天時 :雨天時も開催

・主催 :キヤノンマーケティングジャパン株式会社、株式会社HYTEK

株式会社 博報堂アイ・スタジオ

博報堂アイ・スタジオ、HYTEKが主催する「セルフィー展」は、進化する「自撮り文化」の変遷やその未来についてフォーカスし、自撮り文化のこれからを模索する実験的な装置を体験できる展示です。

5月に渋谷で実施された展示では、2週間で2,000名以上を動員し6,000枚以上の自撮りが行われました。

今回、写真プリントの幅広い楽しみ方を提案し続ける「SELPHY」シリーズをはじめとしたキヤノンのミニフォトプリンターとのコラボレーションを行うことで、自撮りとそのプリント体験の更なる可能性を探求します。

◯SELPHY×セルフィー展とは

「SELPHY×セルフィー展」は、写真プリントの幅広い楽しみ方を提案し続ける「キヤノン SELPHY」シリーズと、実験的な自撮り装置の展示「セルフィー展」による、3社協業の体験型コラボレーション展示です。

20周年を迎え新たなラインナップが加わった SELPHYシリーズで、セルフィー展の自撮り装置をアップデート。

未来の流行ポーズを先取りできる「FUTURE TREND SELFIE/未来プリ」や履歴書から顔写真を生成する「履歴写」はプリントし持ち帰り可能に。

他にも最新のミニフォトプリンターが体験できるフォトブースも登場。

実際に手に取れ、持ち帰りできる数々のセルフィーを通じて、新しい自撮りプリントの楽しみ方を模索します。

◯展示コンテンツ

【 FUTURE TREND SELFIE/未来プリ 】

FUTURE TREND SELFIE/未来プリ

スマートフォンやSNSの普及により、毎年新たなトレンドが大量かつ急速なスピードで生み出されてきました。

ダンスやポーズなど、若者の自撮りコンテンツにより拡散されてきたトレンドは、果たして予測可能なものなのでしょうか。

生成AIによる予測で、一足先に未来のトレンドを体験できる最先端プリ機が、「未来プリ」です。

カテゴリーと世界線を指定すると、AIが流行するポーズを生成。

近い将来、トレンドになるかもしれない未来のポーズで、誰よりも早く自撮りをすることが可能です。

また、撮影したプリ写真はミニフォトプリンターSELPHY QX20によって出力。

未来の流行を一足早く持ち帰ることができます。

【Resume Selfie/履歴写】

Resume Selfie/履歴写

国によっては顔写真を求めることが禁止されている履歴書。

日本でも顔写真の必要性について議論が進む一方、これまでの慣習通り顔写真を求められる場面が存在することも事実です。

そんな時代の変わり目に一石を投じる、新時代のサービスが「履歴写」です。

履歴書に記入した項目から、AIが架空の顔写真を自動生成。

外見による偏見を助長する写真を撮影するのではなく、経歴・能力などの内面を伝えるために最適な顔写真を提供します。

会場内ではミニフォトプリンターSELPHY CP1500によって証明写真を印刷。

本物の証明写真さながらの形で、実際に写真をお持ち帰りできます。

【Thermo Selfie/サーモセルフィー】

Thermo Selfie/サーモセルフィー

2021年、コロナ禍において開催されるイベント・展示会やレストランなどの店舗では、感染症対策として検温を行うことが定着化しています。

この事務的な検温作業をエンタメへと変換し、来場者が笑顔で入場できる新たな体験を目指したのが「サーモセルフィー」です。

検温と共に撮影を行い、写真をフォトカードとしてその場で印刷。

デザインされたカードは正常体温を証明できる顔写真つき入場パスになると同時に、元気にその場を迎えられた思い出となります。

【Yell Selfie/エールセルフィー】

【 ミニフォトプリンター体験ブース 】

ミニフォトプリンター体験ブースでは2024年10月31日に発売の最新ミニフォトプリンターSELPHY QX20で、あなた自身のスマホから好きな写真をその場で印刷できます。

また会場には販売中のミニフォトプリンターのラインナップも勢揃い。

その日の思い出をデジタルでも、プリントでも持ち帰り可能にします。

