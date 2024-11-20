´Ö´²Ê¿GM¡ÖÊ¡²¬¤Î¤ª¾Ð¤¤¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¤«¤Ã¤±¤Ë¡×12·î¤Ë¶å½£¤ÈÂçºå¤Î¿·´î·à¤¬½é¥³¥é¥Ü¡¡ºÂÄ¹ÌÜ»Ø¤¹°Â°æÀ¯»Ë¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö50ÅÀ¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤ÎGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤òÌ³¤á¤ë´Ö´²Ê¿¤µ¤ó¡Ê75¡Ë¤È¶å½£¿·´î·à¤Î°Â°æÀ¯»Ë¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÊ¡²¬»Ô¤òË¬¤ìÀ¾¥¹¥ÝWEB OTTO!¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£12·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖµÈËÜ¿·´î·àin¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬·à¾ì¡ÁµÈËÜ¿·´î·à¤È¶å½£¿·´î·à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ê¡²¬¤ÇÂç½¸¹ç¡ª¡Á¡×¤ò¹µ¤¨¤¿2¿Í¤Ë¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¸ß¤¤¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢Ê¡²¬¤Î¤ª¾Ð¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í´Ö¤¬°ìÈÖ°é¤Æ¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¸À¤¦GM¤«¤é¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¦¹½À®=º´Æ£ÂÙÊå¡Ë
¢£12·î21Æü¤Î¡ÖµÈËÜ¿·´î·àin¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬·à¾ì¡×¡Ê¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬ ÂçÏÂ¾Ú·ô·à¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢µÈËÜ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶å½£¿·´î·à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½é¤á¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ÖGM¡Ê°Ê²¼¡¢´²Ê¿¡Ë¡¡°Â°æ¤¬¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¡¡ºÂ°÷ÁíÁªµó2024¡×¤Ç13°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£NGK¡Ê¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î=Âçºå¡Ë¤È¥ë¥ß¥Í¡Ê¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È=Åìµþ¡Ë¤Ç¤â¥³¥á¥Ç¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¶å½£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤ä¡©¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¡£Âçºå¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼È¾Ê¬Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤ä¡©¡×¤Ã¤Æ¡£°Â°æ¤¬ºÂÄ¹¤Ç¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ä¤ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
°Â°æ¡¡¤¼¤Ò¡¢»Õ¾¢¤Î¤ªÎÏ¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´²Ê¿¡¡°Â°æ¤Î¶å½£¿·´î·à¤¬´èÄ¥¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Âçºå¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ê¡²¬¤Ç¿·´î·à¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£¶å½£¿·´î·à¤ÏºòÇ¯5·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼÷°ì¼Â¤µ¤ó¤¬½éÂåºÂÄ¹¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²¤·¡¢¤½¤Î°ä»Ö¤ò°Â°æ¤µ¤ó¤¬·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£GM¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¶å½£¿·´î·à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
´²Ê¿¡¡¤½¤ì¤Ï¤â¤¦Çþ¤ï¤éË¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¡Ä¡£
°Â°æ¡¡¤Ò¤Î¤Ò¤«¤êÃÒ¤µ¤ó¡ª
´²Ê¿¡¡²¿¼Ô¤Ê¤ó¡©
°Â°æ¡¡º´²ì±þ±ç·Ý¿Í¤Ç·ó¶ÈÇÀ²È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
´²Ê¿¡¡¤¯¤ï¤È¤«³ù¤È¤«»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤¿¤éÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
°Â°æ¡¡»Õ¾¢¡¢¤½¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó(¾Ð)
¢£¶å½£¿·´î·à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Âçºå¤ÎµÈËÜ¿·´î·à¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡©
°Â°æ¡¡´èÄ¥¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤Î¶õµ¤´¶¤Îºî¤êÊý¤òÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¶å½£¿·´î·à¤Ïº£¤«¤é¤Î·àÃÄ¡£µÈËÜ¿·´î·à¤Î¼Çµï¤ä¾Ð¤¤¤ò¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÆþ¤Ã¤¿ÉñÂæ¾å¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£ÊÙ¶¯¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
´²Ê¿¡¡¤Þ¤À°ì½ï¤ËÉñÂæ¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¡Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡Ëº£²ó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤«¤é¤ä¤Í¡£¡Ê°Â°æ¤¬½àÈ÷¤¹¤ë¡ËÂæËÜ¤ÎÂæ»ì¤ò¸«¤¿¤é¡Ö¤³¤ì¤É¤³¤Ç¾Ð¤ï¤¹¤ó¤ä¤í¡©¡×¤È¤«¡Ö¤É¤³¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤ä¤í¡©¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¥¢¥É¥ê¥Ö¤ÎÆþ¤ìÊý¤È¤«ºî¤êÊý¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¾å¤Ç¹Í¤¨¤ë¡£Æ°¤¤â´Þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Âæ»ì¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Ø¤ó¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¾ÐÊ¡Äâ¡ËÆóÄá»Õ¾¢¤Ï¡ÖÉñÂæ¤Ë¤ª¶â¤¬Íî¤Á¤Æ¤ó¤Í¤ó¤Ç¡Á¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤¦¤Æ¤¿¡£
°Â°æ¡¡¡Ö´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦ÉÝ¤µ¤È¡¢¶å½£¿·´î·à¤ÎºÂ°÷¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
´²Ê¿¡¡¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÏÓ¤Î¤¢¤ë·Ý¿Í¤¬Âçºå¤«¤éÊ¡²¬¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍè¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤ó¤È¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤¢¤«¤ó¡£Ê¡²¬¤òËþÀÊ¤Ë¤·¤Æ¤Í¡£
°Â°æ¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£°Â°æ¤µ¤ó¤ÎºÂÄ¹½¢Ç¤¤Î¾ò·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊ¡²¬¤Ë¤¢¤ëµÈËÜÄ¾±Ä·à¾ì¤ò3ÆüÏ¢Â³¤ÇËþÀÊ¤Ë¤»¤è¡×¤ÈÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£GM¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´²Ê¿¡¡Ê¡²¬¤Î¥¥ã¥Ñ¡Ê¼ýÍÆ¿Í¿ô¡Ë¤¬500¿Í¤ä¤«¤é¡¢3Æü´Ö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï1500¿Í¡£¡Ö1500¿Í¡¢Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éºÂÄ¹¤Ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤Ë¸À¤¦¤¿¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö1000¿Í¤Ç¤â¤¨¤¨¤è¡×¤Ã¤Æ°Â°æ¤Ë¤Ï¸À¤¦¤Æ¤Þ¤¹¡£
°Â°æ¡¡àÃÍÀÚ¤êºÂÄ¹á¤È¤Ç¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡£
´²Ê¿¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖºÂÄ¹¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤è¡£Ê¡²¬¤ÎÊý¤Ï°Â°æ¤Î¤³¤È¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡£·§ËÜ¤°¤é¤¤¡Ê¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡Ë¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°Â°æ¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢´²Ê¿»Õ¾¢¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤È²ó¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¢£ºÂÄ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë°Â°æ¤µ¤ó¤ËÅÀ¿ô¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢²¿ÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´²Ê¿¡¡50ÅÀ¤ä¤Í¡ª¤¹¤´¤¤ÅØÎÏ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡£°Â°æ¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Ê¡²¬¤Ç¡¢ÂÎ¤ÎÁ°¸å¤ËÂç¤¤Ê´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤ä¤Í¡£Í¼Êý¤«¤é¸áÁ°1»þ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤ªÅ¹¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡£¡Ö¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¸À¤¦¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤â¼êÇä¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ê¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤Æ¡¢Âçºå¤ÎºÂ°÷¤Ç¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÅØÎÏ¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ì¤Ê¤¤¡£»Ä¤ê¤Î50ÅÀ¤Ï¼Çµï¤È¤ª¾Ð¤¤¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¢¤²¤ë¤«¤Ê¡£
°Â°æ¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬50ÅÀ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂÎÏ¤Ï0ÅÀ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡Ä¡£
´²Ê¿¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡ª
¢£°Â°æ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡©
´²Ê¿¡¡¥¢¥Û¤ß¤¿¤¤¤Ê»Ò¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°Â°æ¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¢¥Û¤Ê¤ó¤Ç¡Ä¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹
´²Ê¿¡¡°ìÀ¸·üÌ¿¤ä¤ë»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë¡Ä¡£¤À¤«¤é¤â¤¦¡Ä¥¢¥Û¤Á¤ã¤¦¤«¡©¤Ã¤Æ¡£¤¢¤È¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤È¤³¤í¡£¤¢¤È¡¢Áþ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊµÈËÜ¿·´î·àºÂÄ¹¤Î¡ËµÈÅÄÍµ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÇúÈ¯¤¹¤ë¤Û¤É¤ª¤â¤í¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢¿Í¤¬Í¥¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Å»ö¤ÏÃÇ¤é¤Ê¤¤¡£·ù¤Ê»Å»ö¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¥ê¥ó¥´È¢4¸ÄÊÂ¤Ù¤Æ¡Ö¿·´î·à¤»¤¨¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤â¤¹¤ë¤Ê¡£
°Â°æ¡¡µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
´²Ê¿¡¡¤¢¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤ë»Ò¡£¤ª¤Þ¤¨¤â¤½¤¦¤ä¤â¤ó¤Ê¡©
°Â°æ¡¡²¿¤Ç¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
´²Ê¿¡¡¤¿¤À¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡ª
°Â°æ¡¡»Õ¡Ä»Õ¾¢¡Ä¡£°ì±þ¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ï¼õ¤±¤Þ¤¹¤è¡£
´²Ê¿¡¡¤Ç¤â°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤È¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¥¦¥±¤Æ¤ë¤Î¤«¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¡¡©
°Â°æ¡¡Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡Ä¡£ËÍ¤Ï¼þ¤ê¤ËÃ¯¤«¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¿·´î·à¤Ï°ìÈÖÂç¹¥¤¤Ê½ê¤Ç¤¹¡£
´²Ê¿¡¡¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£°Â°æ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆGM¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡©
°Â°æ¡¡·Ý½Ñ²È¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¥Ü¥±¤Î¥È¡¼¥ó¤äÆ°¤¡¢´Ö¤È¤«¤¬¶²¤í¤·¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿Êý¤À¤«¤é¡¢ÁªÂò»è¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¥¢¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
´²Ê¿¡¡ËÍ¤Î»Õ¾¢¡¦²Öµªµþ¤«¤é¡Ö´²Ê¿¡¢¾Ð¤¤¤Ã¤Æ´Ö¤ä¤Ç¡£´Ö¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤±¤ä¤Í¤ó¡£²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Ê¤ó¤Í¤ó¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
°Â°æ¡¡´²Ê¿»Õ¾¢¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ª¤â¤¤¤·¤í¤¤Å·ºÍ¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡ª¤³¤³Á´Éô¹Í¤¨¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´²Ê¿¡¡¡Ö´Ö¤ä¤Ç¡¢´Ö¤ä¤Ç¡×¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ä¤³¤¤¤Û¤É¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö´Ö¡×¤È¡ÖÂ©¡×¤È¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤ä¤Ê¡£¡Ê¶Ë¤á¤¿¤é¡Ë¥Û¡¼¥à¥é¥óÂÇ¤Æ¤ë¤â¤ó¤Í¡£¥É¡¼¥ó¤Ã¤ÈÍè¤ë¤ä¤ó¡£Ìîµå¤Ç¤â¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤â¤Í¡£
¢£2022Ç¯2·î¡¢µÈËÜ¿·´î·à»Ë¾å½é¤ÎGM¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤«¤é2Ç¯È¾°Ê¾å¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£100¿Í°Ê¾å¤ÎºÂ°÷¤òÊú¤¨¤ëÃæ¡¢¼ã¼ê°éÀ®¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´²Ê¿¡¡¿Í´Ö¤¬°ìÈÖ°é¤Æ¤Ë¤¯¤¤¡£Æ°Êª¤ä¤Ã¤¿¤é¥¨¥µ¤ä¤Ã¤È¤±¤Ð¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ä¤ó¡£¿Í´Ö¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤â²û¤±¤Ø¤ó¤â¤ó¡£¿©¤Ù¤ë¤À¤±¿©¤Ù¤ÆÃÎ¤é¤ó´é¤¹¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°Â°æ¡¡¸ÄÀÅª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤«¤é¡Ä¡£
´²Ê¿¡¡Æ°Êª¤ä¤Ã¤¿¤é·²¤ìºî¤Ã¤ÆÃÄÂÎ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤Ç¤â¡Ê¿Í´Ö¤Ï¡Ë°ã¤¦·²¤ìºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡£¤ß¤ó¤Ê¥Ð¥é¥Ã¥Ð¥é¤ä¤Í¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤È¡ÊºÂ°÷¤Î¡ËÈ¾Ê¬¤ÏÆ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤¿¤«¤Ê¡£ºÇ½é¤ÏÁ´ÉôÈ¿È¯¤ä¤Ã¤¿¡£¤â¤¦ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡ª
¢£µÈËÜ¿·´î·à¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ë±þÊç¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
´²Ê¿¡¡ÀµÄ¾¸À¤¦¤¿¤é¡Ê²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¡ËÃæÅç·ò¿Í¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£°ìÈÖÁá¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
°Â°æ¡¡¤Þ¤¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²Ú¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
´²Ê¿¡¡ÃËÁ°¤ä¤·¡¢²Î¤¨¤ÆÍÙ¤ì¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµÈËÜ¤ÇÃËÁ°¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ê¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤Î¡ËÆÁ°æ¡ÊµÁ¼Â¡Ë¤°¤é¤¤¤ä¤â¤ó¤Ê¡£
°Â°æ¡¡¤ª¾Ð¤¤¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤·¡£
´²Ê¿¡¡¼ã¤¤º¢¤ÏÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬ÃËÁ°¤ä¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤µ¤ó¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥º¥ÐÈ´¤±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÃËÁ°¤Ã¤Æ¸À¤¦¤è¤ê¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤¤ÆÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤Í¡£
¢£¼ã¼ê¤¬ÉñÂæ¤Ë½Ð¤ë»þ¡¢É¬¤ºÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
´²Ê¿¡¡ÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤é¡ÖÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥Ñ¤«¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿·´î·à¤Ï¡ÊºßÀÒ¤Î¡ËÇ¯¿ô¤¬¤¿¤Æ¤Ð¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÉñÂæ¤Ë½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡£º£¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°Î¤¤¿Í¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡ÖÅÜ¤é¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£º£¤Ç¤Ï¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Â°æ¡¡ÀèÇÚÊý¤«¤éÅö»þ¤Ï¡Öº£¤è¤ê¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÀï¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Îº¬À¤ÈÇÝ¤ï¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤¬¡¢»Õ¾¢¤Î¤è¤¦¤Ê¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ËÍ¤ÏÆ±¤¸À¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¹¥Ù¤Ã¤¿Ê¬¡¢ÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
´²Ê¿¡¡24ºÐ¤ÇºÂÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²¿ÅÙÅÜ¤é¤ì¤Æ¤âàÄÞº¯»Ä¤½¤¦á¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¥¦¥±¤¿¤éÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ã¼ê¤ÏºÂÄ¹¤ò¿©¤¦¤°¤é¤¤¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¢¤«¤ó¡£ËÍ1¿Í¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¡¢ÌÚÂ¼¿Ê¤òÁêÊý¤Ë¤·¤Æ¡¢2¿Í¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¼ã¤¤»Ò¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
´²Ê¿¡¡¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
°Â°æ¡¡´²Ê¿»Õ¾¢¤òÀèÆ¬¤ËµÈËÜ¿·´î·à¤Î¶»¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¥â¥Î¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¼¤ÒÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¸ø±é¾ðÊó¡ä
µÈËÜ¿·´î·àin¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬·à¾ì
¡ÁµÈËÜ¿·´î·à¤È¶å½£¿·´î·à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ê¡²¬¤ÇÂç½¸¹ç¡ª¡Á
¡ÚÆüÄø¡Û
12·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¾ì½ê¡Û
¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬ÂçÏÂ¾Ú·ô·à¾ì
¡Ú³«¾ì/³«±é¡¡½ª±é¡Û
¡13:00/13:30¡¡½ª±é15:10¡¡
¢16:00/16:30¡¡½ª±é18:10
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¿·´î·à¡§´Ö´²Ê¿¡¢À¾ÀîÃé»Ö¡¢¿·Ì¾Å°Ïº¡¢ÃæÛê·ò°ì¡¢¾®ÎÓ¤æ¤¦¡¢ºéÊý¶Á¡¢ÌîºêÎÝ
¶å½£¿·´î·à¡§°Â°æÀ¯»Ë¡¡ÅÄÃæ·òÆó¡¡¥á¥¬¥â¥Ã¥Ä¡ÊÃÓÆâÍ´²ð¡¢ÃæÀî¤É¤Ã¤Ú¤ë¡Ë¡¢¤Ò¤Î¤Ò¤«¤êÃÒ¡¡¥«¥¤¥¥ó¥·¥ç¥¦ ¥·¥ç¥¦¤¤ó
¥Í¥¿ÁÈ¡§¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¡¢¥á¥¿¥ë¥é¥Ã¥¯
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
FANY¥Á¥±¥Ã¥È¡§0570-550-100
¡Ú¿·´î·à¥µ¥¤¥È¾ðÊó¡Û
https://shinkigeki.yoshimoto.co.jp/stage/detail/600