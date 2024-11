バッグ5,000円均一も！ホワイティうめだ「創業祭」

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は、創業日である11月29日(金)に「創業祭」を開催します。

大阪・梅田の地下街「ホワイティうめだ」は、創業日である11月29日(金)に「創業祭」を開催。

60周年記念創業祭のような超おトクな割引やサービスを2024年も実施します。

また、豪華お肉のセットが当たる「1129(いい肉)当てよう!ぴったり計っトク?重さ計測チャレンジ」の実施に加え、ホワイティうめだの新ゲートも創業祭当日に開口します。

2024年も内容盛りだくさんのホワイティうめだ創業祭を楽しめます。

【ホワイティうめだ創業祭 実施内容の紹介】

●各店の特売&お得サービス情報

ホワイティうめだの各店舗では、日ごろの感謝を込めた超おトクサービスとして、11月29日(金)の1日限りで創業祭を開催します。

「生ビール半額」「ハイボール100円」「バッグ5,000円均一」など、半額を超える衝撃価格やポッキリ価格の限定サービスなどが登場します。

※表示価格はすべて税込です。

各サービス内容は変更する場合があります。

●「1129(いい肉)当てよう!ぴったり計っトク?重さ計測チャレンジ」 実施概要

創業祭を記念して、お客様参加型のイベントも同時開催。

制限時間5秒以内にボックスに入ったコインをすくって、ぴったり1,129g(前後5gまでの誤差は可)を計ることができればチャレンジ成功!創業日の11月29日にちなんで、「いいお肉」ギフトをプレゼントします。

実施日時:11月29日(金) 12:00〜18:00 ※景品が無くなり次第終了

参加条件:創業祭当日の税込1,000円以上の利用レシートを提示で参加可能

(お一人様1回限り)

賞品 :TOKYO COWBOYサイコロステーキギフト ※先着40名様、参加賞あり

開催場所:泉の広場

1129当てよう!ぴったり計っトク?重さ計測チャレンジ

TOKYO COWBOY サイコロステーキギフト

※写真はイメージです。

●創業祭キャラバン隊 特売チラシ配布

創業祭当日に赤い法被を着用したキャラバン隊が登場。

館内を練り歩きながら創業祭の告知を行うとともに、通行するお客様に特売チラシを直接お渡しします。

実施日時:11月29日(金)10:00〜

配布場所:街内全域

創業祭キャラバン隊

※昨年の実施風景です。

【ホワイティうめだに新たなゲートが誕生!新店舗もオープンします】

創業祭当日の11月29日(金)、ホワイティうめだと大阪メトロ御堂筋線梅田駅南改札前の東広場を繋ぐ新ゲートが誕生します。

これにより、ホワイティうめだへのアクセスが良好となり、同時に新店舗オープンによってこれまで以上にお買い物を楽しめます。

新ゲートイメージ

●新店舗情報

<MAP番号(71番) リンツ ショコラ ブティック>

1845年に創業。

世界120ケ国以上で愛されている、スイス発のプレミアムチョコレートブランド。

リンツ ショコラ ブティック

<MAP番号(72番) WeLoveDonut×TAKAGI COFFEE>

『あなたの一日をちょっぴり幸せにするドーナツ』がコンセプト。

もちもち&ふわふわ食感の生ドーナツは必食!

WeLoveDonut×TAKAGI COFFEE

<MAP番号(99番) Zoff>

機能性とデザインにこだわったメガネやサングラスを常時1,000本以上ラインアップ。

似合う1本を見つけて。

Zoff

館内MAP

■ホワイティうめだ 施設概要

所在地 :大阪市北区小松原町梅田地下街

店舗数 :約170店舗(2024年11月20日現在)

営業時間 :物販店 10:00〜21:00 飲食店 10:00〜22:00 NOMOKA 11:00〜23:00

※イベント期間中、一部店舗で営業時間を変更している場合があります。

営業所TEL :06-6312-5511

