『紀ノ国屋アントレ』『ビオラル』神戸初出店！さんちか1番街リニューアル

さんちかにおいて、阪神電車神戸三宮駅前に位置する「1番街」に2025年3月27日(木)新たに2店舗をオープンします。

さんちか1番街リニューアル

今回のリニューアルでは、ともに神戸初出店となる「紀ノ国屋アントレ(紀ノ國屋)」および「ビオラル(ライフコーポレーション)」が登場し、さんちかで初となる駅直結型の食品スーパーが誕生します。

関東エリアで絶大な知名度を誇る高級スーパーの紀ノ国屋と、ナチュラルスーパー・プライベートブランドとして人気を博すビオラルの2店舗が新1番街に登場します。

新1番街内に供用通路も完成し、神戸市営地下鉄三宮駅から夢広場や、本年2月にリニューアルした2番街など新しいさんちかを回遊できる新たなメインストリートが完成します。

【出店店舗】

<紀ノ国屋アントレ>

・会社概要:株式会社紀ノ國屋

・店舗面積:273.89m2

・主な店舗:ルミネ新宿店・グランスタ丸の内店

<BIO-RAL(ビオラル)>

・会社概要:株式会社ライフコーポレーション

・店舗面積:461.45m2

・主な店舗:ビオラル靭店、ビオラルエキマルシェ大阪店

ビオラル ロゴ

スーパーマーケット「ライフ」がプロデュースする「ビオラル」は、『自然を感じるくらし、もっと身近に』をテーマに、“素敵なナチュラルライフスタイルを通じて、心も体も健康で美しく豊かな毎日を過ごしてもらいたい”と願うナチュラルスーパーマーケットです。

「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナビリティ」の4つのコンセプトに沿って、自然の恵みをいかしたオーガニック食品や健康にこだわった体にやさしい商品を取りそろえ、高まる健康志向や安全・安心のニーズにお応えします。

兵庫県内・神戸市内初出店となるビオラルさんちか店では、駅直結型の特性を活かして、近畿圏のビオラルでは初となる対面のお惣菜コーナーを設置し、有機原料やプライベートブランド「BIO-RAL」の商品を使用したお惣菜を提供します。

ビオラル イメージ

【1番街のテナント配置・新通路について】

リニューアル対象区画

さんちか マップ

<新通路の開通>

新通路(神戸市営地下鉄西神・山手線三宮駅〜さんちか)が12月1日(日)に開通する予定となっています。

三宮の地下動線がますます便利になります!詳細は神戸市ホームページをご参照ください。

さんちか 新通路

【キャッチコピーについて】

兵庫県出身で、関西を拠点に活躍するコピーライターの西井 哲生(にしいてつお)氏に、生まれ変わるさんちかのキャッチコピーを考案頂きました。

今回は素晴らしい案が多い為、複数案を採用し、ポスターごとに使い分けることも想定しています。

<キャッチコピー例>

★おうちごはんが楽しくなるさんちか、始まる。

★食卓まで、リニューアル。

★しあわせ時間を連れて帰ろう。

★カラダとココロにごちそうを。

★おうちごはんを乗り換えよう。

西井 哲生:1969年生まれ。

1990年よりコピーライターとしてのキャリアを開始。

プロダクション勤務を経て、2011年、ユー設立。

現在までに数多くの企業のコピー、コンセプト、ネーミング 開発等に携わる。

東京コピーライターズクラブ会員

受賞歴

毎日広告デザイン賞グランプリ/大阪コピーライターズクラブ賞/東京コピーライターズクラブ新人賞/NYフェスティバル国際広告賞DM部門ファイナリスト他

◆さんちか

所在地 : 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目10番1号

床面積・店舗数: 9,500m2・105店舗

店舗構成 : 服飾・加工食品・生活雑貨・飲食店・観光案内所等

公式HP : https://www.santica.com/

