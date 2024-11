クリーミィ泡で洗い上げる天然ローズ香る洗顔料！ハーバー研究所『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』

ハーバー研究所は、すべすべの肌に洗い上げる定番の洗顔料、スクワフェイシャルフォームにローズの香りをプラスした『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』を2025年1月20日(月)より、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売します。

ハーバー研究所『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』

容量・価格: 100g 1,980円(税込)

『スクワフェイシャルフォーム(ローズ)』はホイップのようなクリーミィな泡が、肌に負担をかけずに毛穴の汚れを吸着し、すべすべの肌に洗い上げる洗顔フォームです。

天然保湿因子(NMF)を豊富に含んだ、うるおい成分のシルクやスクワラン配合で、しっとりすべすべに。

天然のローズ精油をプラスし、華やかな香りがほのかに漂い、洗顔タイムを心地よく過ごせます。

商品特長 :

◎弾力のある泡で、肌をこすらずやさしく洗い上げます。

◎クリーミィできめ細やかな泡が毛穴の奥の汚れまでしっかり吸着します。

◎天然保湿因子(NMF)を豊富に含んだうるおい成分のシルクやスクワラン配合により、バリア機能の乱れた肌にもやさしい使い心地で、しっとりすべすべに。

◎香りの女王ともいわれるダマスクローズから抽出した希少な精油「ダマスクバラ花油」を使用した、華やかでエレガントな香り。

使用方法 :顔をぬらした後、1回分(1〜2cm)を手に取り、水またはぬるま湯少量を加え、よく泡立てます。

泡で顔を包むように全体をやさしく洗います。

※なくなり次第終了となります。

