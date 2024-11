◆高橋メアリージュン、美人母&妹・ユウとの写真公開

【モデルプレス=2024/11/20】女優の高橋メアリージュンが19日、自身のInstagramを更新。妹でモデルの高橋ユウと母親と撮影した家族写真を公開し、反響が寄せられている。メアリージュンは、「Family photo Thank you for celebrating my B.D」とつづり、母親と妹と撮影した3ショットを公開。8日に迎えた誕生日を祝ってもらった際の様子を披露している。この投稿にファンからは「美形家族」「そっくりですね」「遺伝子最強」「素敵な写真」と反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】