µß½Ð¤µ¤ì¤¿»ÒÇ­¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@csuvethospital¤«¤é¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¶âÂ°À½¤ÎµðÂç¥´¥ßÈ¢¤ÎÄì¶á¤¯¤Î·ê¤ËÆ¬¤¬¤Ï¤Þ¤êÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ÒÇ­¤¬½Åµ¡¤Çµß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥í¥é¥É½£Î©Âç³Ø½Ã°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤¬ÀèÆü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£

¡¡»ÒÇ­¤¬¥´¥ßÈ¢¤Î·ê¤ËÆ¬¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¡¢¥³¥í¥é¥É½£¤Î¥×¡¼¥É¥ë¾ÃËÉ¶É¤Î¥ì¥¹¥­¥å¡¼¥Á¡¼¥à¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£»ÒÇ­¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¶âÂ°À½¤Î¥´¥ßÈ¢¤Î·ê¤ò¹­¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸·½Å¤Ê·×²è¤¬Îý¤é¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½Ã°å»Õ¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤âÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£

¡¡¿ê¼å¤·¤¿»ÒÇ­¤¬°ÂÁ´¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥í¥é¥É½£Î©Âç³Ø½Ã°å³ØÉôÉÕÂ°ÉÂ±¡¤Î½Ã°å»Õ¥¢¥Þ¥ó¥À¡¦¥«¥ô¥¡¥Ê¡¼Çî»Î¤¬ÄÃÀÅºÞ¤òÅêÍ¿¤·¡¢»ÒÇ­¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¡£

¡¡¥ì¥¹¥­¥å¡¼¥Á¡¼¥à¤é¤ÏÄÌ¾ï¤Ï¼ÖÎ¾¤ËÂÐ¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë½Åµ¡¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¥´¥ßÈ¢¤Î·ê¤ò¹­¤²¡¢»ÒÇ­¤òµß½Ð¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡»ÒÇ­¤Ï¥é¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë£Î£Ï£Ã£ÏÆ°ÊªÊÝ¸î»ÜÀß¤Ë°ú¤­ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£