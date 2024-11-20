フレデリック、11/20にトークライブとリスニングパーティを続けて開催
11月20日にミニアルバム『CITRUS CURIO CITY』をリリースしたフレデリックが、同日リリースパーティと称して、20時からオフィシャルYouTubeチャンネルでトークライブ生配信、21時からラジオ音声アプリ・Stationheadにてリスニングパーティを開催する。
トークライブ生配信では、ミニアルバム『CITRUS CURIO CITY』についてはもちろん、10月にZepp Hanedaで行った「ペパーミントガム」のライブ映像を初公開。また、その後21時ごろからは音声アプリStationheadでリスニングパーティを実施、こちらもメンバーがトーク出演を予定している。
配信情報
「CCC Release Party -TALK LIVE-」
11月20日（水）20:00~
https://youtube.com/live/A0vAY-wKOqg
＜Stationheadリスニングパーティ＞
11月20日（水）21:00~
アカウント：https://share.stationhead.com/fredericjp
参加方法：https://frederic-official.com/news/detail/3250
※Apple Music有料会員およびSpotify Premium会員限定
※内容は変更となる可能性もございます。
リリース情報
2024.11.20 Release
初回限定盤A（CD＋Blu-ray）: ￥5,980（tax in）AZZS-160
初回限定盤B（CD＋DVD）: ￥4,700（tax in）AZZS-161
通常盤（CD）: ￥2,200（tax in）AZCS-1130
■CD収録曲（全8曲）
01 CYAN（オリジナル劇場アニメーション『数分間のエールを』主題歌）
02 煌舟
03 Happiness
04 sayonara bathroom
05 ひとときのラズベリー
06 ハグレツバメ
07 PEEK A BOO
08 ペパーミントガム
■Blu-ray/DVD収録内容
FREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “at Zepp Osaka Bayside(2023.12.16)
Opening 01.熱帯夜 02.オワラセナイト 03.かなしいうれしい 04.他所のピラニア 05.SPAM生活
06.ラベンダ 07.midnight creative drive 08.虜 09.オドループ 10.スキライズム
11.銀河の果てに連れ去って！ 12.スパークルダンサー 13.KITAKU BEATS 14.ジャンキー
15.ペパーミントガム EN1.PEEK A BOO EN2.オンリーワンダー
※Blu-rayにはFREDERHYTHM TOUR 2023-2024 " WELL 噛 ONE “ドキュメンタリーも収録
ライブ・イベント情報
※ワンマンライブ
11月25日（月）Zepp Nagoya
OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット情報
料金 5,800円（ドリンク代別）
席種 1F立見／2F指定
最速プレオーダー受付期間：9月6日（金）18:00 - 9月16日（月・祝）23:59
チケット申込み：https://frederic-official.com/news/detail/3189
ライブ・イベント情報
11月30日（土）「UMIMOYASU 2024 MOVE -MOVE OUT-」
東京 Zepp Haneda(TOKYO) w/ THE ORAL CIGARETTES
全公演 OPEN 18:00 / START 19:00
■チケット情報
料金 6,600円（ドリンク代別）
席種 1Fスタンディング／2F指定
一般発売中
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/umimoyasu2024_move
ライブ・イベント情報
2025年2月11日（火・祝）神戸 ワールド記念ホール
2025年2月24日（月・休）東京 日本武道館
特設サイト：https://frederic-official.com/feature/arena2025
関連リンク
◆Instagram公式アカウント
◆TikTok公式アカウント