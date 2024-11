【「アサシン クリード シンジケート」60fps対応】11月19日 アップデート

ユービーアイソフトは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S用アクションゲーム「アサシン クリード シンジケート」を60fpsでプレイできるアップデートを11月19日に行なった。

今回のアップデートは無料で行なわれる。PS5/PS5 ProとXbox Series Xで4K60fps、Xbox Series SではフルHDで60fpsで遊べる。

【アサシン クリード シンジケート:60 FPSアップデートリリーストレーラー】

