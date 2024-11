【Steam版「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」】今冬 発売予定価格:未定

スパイク・チュンソフトは、PC(Steam)用ダンジョンRPG「不思議のダンジョン 風来のシレン6 とぐろ島探検録」を今冬に発売する。価格は未定。

本作は、ダンジョンRPG「風来のシレン」シリーズの14年ぶりとなる完全新作。今年1月にNintendo Switch版が発売されているが、今回「Steam」にてPC版の発売が発表された。Steam版では機能追加アップデートがはじめから収録されているほか、有料追加コンテンツ「plusパック」も別途販売される。

また、BGM99曲とME10曲の全109曲を収録したデジタルサウンドトラック「劇伴音楽之巻」もSteamにて販売決定。「劇伴音楽之巻」はiTunesやYouTube Musicといった各種音楽配信サイトでも配信予定となっている。

デジタルサウンドトラック「劇伴音楽之巻」

