【モデルプレス=2024/11/20】グローバルグループ・ENHYPEN(エンハイプン)の2nd Studio Repackage Album『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』が、11月11日にリリースされた。これを記念し、11月19日〜12月1日まで東京・タワーレコード渋谷店2F「TOWER SPACE SHIBUYA」にて「TOWER RECORDS × ENHYPEN 'ROMANCE: UNTOLD daydream' POP-UP STORE」が開催中だ。

◆ENHYPEN、新アルバムで初の試み

◆ENHYPEN、アルバムの世界に浸れるポップアップ開催

「君」がいない時間を通じてより大きな愛を確信することになる「真昼の夢」のストーリーを描いた『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』は、前作2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』に新曲2曲を追加。発売初週の週間(集計期間:11月11日〜17日)で計140万6,926枚売れ、歴代K-POPリパッケージアルバムの中で最多初動販売量(発売後1週間のアルバム発売量)の新記録を打ち立てた。また、今回は初の試みとして、日本発売日である19日に、デジタルシングル『ROMANCE : UNTOLD -daydream- (JAPAN Edition)』も各音楽配信サービスでリリースされた。『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』のタイトル曲の日本語バージョン「No Doubt (Japanese Ver.)」と『ROMANCE : UNTOLD』のタイトル曲の日本語バージョン「XO (Only If You Say Yes) (Japanese Ver.)」が収録されており、韓国アルバムのリリースと同時に日本語バージョンもリリースされるのは初となる。今回開催されるポップアップストアは、そんな様々な楽しみを盛り込んで作られたアルバムのコンセプトで装飾された空間に。アルバムコンセプトの展示(Room of daydream)、「To. ENHYPEN」メッセージウォールをはじめ、サイン入りポスター展示と限定映像の上映など、盛りだくさんの内容となっている。さらに開催を記念して、対象期間中にタワーレコード渋谷店でのCD購入者を対象に限定フォトカードをプレゼントするイベントも。ENGENE(ENHYPENのファン)のために準備された特別な空間でアルバムの世界に浸りながら、楽しむことができる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】