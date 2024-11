Microsoftが「Microsoft Ignite 2024」で、2024年12月にパブリックプレビューの一環として、MR(混合現実)ヘッドセットのMeta Quest 3とMeta Quest 3S向けに、Windows 11のフル機能へのアクセスを導入することを発表しました。Immersive productivity with Windows and Meta Quest - YouTube

Windows comes to the Meta Quest | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/11/19/microsoft-is-bringing-windows-11-to-the-meta-quest/Microsoft announces Windows 11 integration with Meta Quest headsets that will let you easily stream your PC inside VR | Windows Centralhttps://www.windowscentral.com/software-apps/windows-11/windows-11-vr-integration-meta-quest-announcementThe full Windows 11 experience is coming to Meta Quest 3 and 3S - everything you need to know | Tom's Guidehttps://www.tomsguide.com/computing/vr-ar/the-full-windows-11-experience-is-coming-to-meta-quest-3-and-3s-everything-you-need-to-knowMicrosoftはWindows Mixed Realityという独自のMRヘッドセットを開発していましたが、2023年にMRフレームワークのMixed Reality Tool Kit(MRTK)の開発チームを解散させ、事実上廃止していました。それと同時に、MicrosoftはMeta Questプラットフォームとの緊密なパートナーシップをスタートさせています。2023年12月には、Microsoft OfficeのWord・Excel・PowerPointのMeta Questプラットフォーム向けアプリが無料でリリースされました。Microsoft OfficeのWord・Excel・PowerPointをVR/MR空間で使えるMeta Quest向けのアプリが無料で公開される - GIGAZINEさらに、Xbox Cloud GamingがMeta Questシリーズで利用可能になっています。Meta QuestシリーズのVR空間内でクラウドゲームサービス「Xbox Cloud Gaming」が利用可能に、場所や時間を選ばず数百種類のゲームが楽しめる - GIGAZINEまた、Microsoftは2024年5月に、Windowsを3D空間に拡張して体験できる「Windows Volumetric Apps」を発表しています。今回発表されたMeta QuestからWindows 11へのアクセスは、このWindows Volumetric Appsで実現されるそうです。WindowsとMeta Questで空間内にウィンドウを並べてApple Vision Proっぽい作業を可能にする「Volumetric Apps」をMicrosoftが発表 - GIGAZINEMicrosoftによれば、ローカルのWindows PCかWindows 365などのクラウドインスタンスにアクセスすることで、Meta Quest 3やMeta Quest3SからWindows 11のフル機能に数秒でアクセスできるようになるとのこと。Microsoftは、Meta QuestでWindowsにアクセスすることは「プライベートで高品質な大型マルチモニターのワークステーションにシームレスにアクセスするようなもの」だと述べています。Microsoftによると、Windows 11へのアクセスは2024年12月中にプレビュー版がリリースされる予定となっています。