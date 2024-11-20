TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12〜69歳」で首位

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　TOKYO FMは20日、10月21日から27日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12〜69歳」で首位を獲得したと発表した。一昨年の4月・6月・8月・10月・12月、昨年2月、4月、6月、8月、10月、12月、今年2月、4月、6月、8月に続いて16期連続首位という結果となった。

【写真たくさん】TOKYO FM平日人気ワイド番組パーソナリティー集結

　このほか、【男女12〜59才】では在京単独首位。さらに、主要年齢層の同社コアターゲット【男女18〜49才】、【M1F1】（男女20〜34才）、【F2】（女性35〜49才）、【男女20代】、【男女30代】、【男女50代】でも首位を獲得し、首都圏在住の幅広い層の生活者からTOKYO FMのコンテンツが高い支持を得る結果となった。

　平日番組では「ONE MORNING」「住吉美紀のBlue Ocean」「ディア・フレンズ」「ALL-TIME BEST」「ラジオのタマカワ」「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」「THE TRAD」「Skyrocket Company」「Roomie Roomie!」「SCHOOL OF LOCK!」などが高スコア。

　土日番組では「永野芽郁 明日はどこ行こ？」「COUNTDOWN JAPAN」「福山雅治 福のラジオ」「広瀬すずの『よはくじかん』」「リリー・フランキー スナック ラジオ」「桑田佳祐のやさしい夜遊び」「秋元康 いいこと、聴いた」「山下達郎のサンデー・ソングブック」「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー! TOP10」「あ、安部礼司」などが好評だった。

■平日ワイド番組　首位獲得区分
『ONE MORNING』（月〜金　6:00-9:00）
【M1】【女性10代】【男性20代】【女性30代】

『Blue Ocean』（月〜金　9:00-11:00）
【男性18〜49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【男性50代】【男性60代】

『ディアフレンズ』（月〜木　11:00-11:30）
【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】

『ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月〜水　11：30-13：00）　
【男性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【男性50代】

『ラジオのタマカワ』（木　11:30-13:00）
【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【F2】【女性50代】【女性60代】

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木　13:00-14:55）
【男性18〜49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【男性50代】【女性50代】

『THE TRAD』（月〜木　15:00-16:50）
【男性18〜49才】【M1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【M2】【女性50代】【女性60代】

『Skyrocket Company』（月〜木　17:00-20:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】

『Roomie Roomie!』（月〜木　20:00-20:55）
【男性18〜49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【男性40代】

『SCHOOL OF LOCK!』（月〜金　22：00-23：55）
【男性10代】【女性10代】【男性20代】

『JET STREAM』（月〜金24：00-24：55）　
【女性18〜49才】【F1】【女性20代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【男性60代】

『JUMP UP MELODIES』(金　13:00-14:55)
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【M2】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【女性50代】

『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金　15:00-17:00)
【男性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性40代】【女性50代】

■土日主要番組　首位獲得区分
『COUNTDOWN JAPAN』（土　13：00-13：55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【女性40代】【F2】【女性50代】

『福山雅治　福のラジオ』（土　14:00-14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性50代】

『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（土　16:00-16:50）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性60代】

『川島明　そもそもの話』（土　17:00-17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【Ｆ1】【男性10代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性60代】

『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土　23:00-23:55）
【M1】【男性50代】【男性60代】【女性60代】

『木村拓哉Flow』（日　11:30-11:55）
【男性30代】

『いいこと、聴いた』（日　13:00-13:55）
【M1】【男性20代】【男性40代】

『山下達郎のサンデー・ソングブック』（日　14：00-14：55）
【女性18〜49才】【M1】【男性40代】【女性40代】【F2】【女性50代】【男性60代】【女性60代】

『ももいろクローバーZのハッピークローバー！TOP10』（日16:00−16:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】

『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日17:00-17:55）　
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【男性60代】

『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（日　21:00-21:55）
【男性18〜49才】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【女性60代】