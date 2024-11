TOKYO FMは20日、10月21日から27日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均の「男女12〜69歳」で首位を獲得したと発表した。一昨年の4月・6月・8月・10月・12月、昨年2月、4月、6月、8月、10月、12月、今年2月、4月、6月、8月に続いて16期連続首位という結果となった。このほか、【男女12〜59才】では在京単独首位。さらに、主要年齢層の同社コアターゲット【男女18〜49才】、【M1F1】(男女20〜34才)、【F2】(女性35〜49才)、【男女20代】、【男女30代】、【男女50代】でも首位を獲得し、首都圏在住の幅広い層の生活者からTOKYO FMのコンテンツが高い支持を得る結果となった。

平日番組では「ONE MORNING」「住吉美紀のBlue Ocean」「ディア・フレンズ」「ALL-TIME BEST」「ラジオのタマカワ」「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」「THE TRAD」「Skyrocket Company」「Roomie Roomie!」「SCHOOL OF LOCK!」などが高スコア。土日番組では「永野芽郁 明日はどこ行こ?」「COUNTDOWN JAPAN」「福山雅治 福のラジオ」「広瀬すずの『よはくじかん』」「リリー・フランキー スナック ラジオ」「桑田佳祐のやさしい夜遊び」「秋元康 いいこと、聴いた」「山下達郎のサンデー・ソングブック」「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー! TOP10」「あ、安部礼司」などが好評だった。■平日ワイド番組 首位獲得区分『ONE MORNING』(月〜金 6:00-9:00)【M1】【女性10代】【男性20代】【女性30代】『Blue Ocean』(月〜金 9:00-11:00)【男性18〜49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【男性50代】【男性60代】『ディアフレンズ』(月〜木 11:00-11:30)【M1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】『ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』(月〜水 11:30-13:00)【男性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【男性30代】【男性50代】『ラジオのタマカワ』(木 11:30-13:00)【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【女性40代】【F2】【女性50代】【女性60代】『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』(月〜木 13:00-14:55)【男性18〜49才】【M1】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【男性50代】【女性50代】『THE TRAD』(月〜木 15:00-16:50)【男性18〜49才】【M1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【M2】【女性50代】【女性60代】『Skyrocket Company』(月〜木 17:00-20:00)【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】『Roomie Roomie!』(月〜木 20:00-20:55)【男性18〜49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【男性40代】『SCHOOL OF LOCK!』(月〜金 22:00-23:55)【男性10代】【女性10代】【男性20代】『JET STREAM』(月〜金24:00-24:55)【女性18〜49才】【F1】【女性20代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【男性60代】『JUMP UP MELODIES』(金 13:00-14:55)【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【M2】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【女性50代】『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)【男性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【男性30代】【女性40代】【女性50代】■土日主要番組 首位獲得区分『COUNTDOWN JAPAN』(土 13:00-13:55)【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性20代】【男性40代】【女性40代】【F2】【女性50代】『福山雅治 福のラジオ』(土 14:00-14:55)【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【女性50代】『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』(土 16:00-16:50)【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性10代】【男性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性60代】『川島明 そもそもの話』(土 17:00-17:55)【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性60代】『桑田佳祐のやさしい夜遊び』(土 23:00-23:55)【M1】【男性50代】【男性60代】【女性60代】『木村拓哉Flow』(日 11:30-11:55)【男性30代】『いいこと、聴いた』(日 13:00-13:55)【M1】【男性20代】【男性40代】『山下達郎のサンデー・ソングブック』(日 14:00-14:55)【女性18〜49才】【M1】【男性40代】【女性40代】【F2】【女性50代】【男性60代】【女性60代】『ももいろクローバーZのハッピークローバー!TOP10』(日16:00−16:55)【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【男性60代】【女性60代】『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』(日17:00-17:55)【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性10代】【男性20代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【男性60代】『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』(日 21:00-21:55)【男性18〜49才】【男性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【女性60代】