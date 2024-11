マンチェスター・シティFWアーリング・ハーランドが、ヘッドフォンブランドBeats by Dreの新プロモーションフィルムに登場した。



動画の中でハーランドは、狼とともにランニングし、切り立った崖で懸垂し、薪を斧で叩き割るなど北欧のバイキングを思わせるイメージで撮影されている。ワイルドかつシネマティックな仕上がりとなっており、シティ・ファンは必見だ。



ハーランドもこの撮影を楽しんだようで「Beatsの幅広い製品ラインナップが僕のモチベーションを高めてくれるので、ノルウェーでこの新しい映像のチームを組むのは最高だった」と語っている。



Beats by Dreは以前からトップアスリートを広告に起用しており、ハーランドは以前同社のプロモでNBAのレブロン・ジェイムズと共演したこともあった。



広告にも引っ張りダコのハーランド。Beats by Dreのほか、サムスン、ブライトリング、ドルチェ&ガッバーナなどとの契約も持っており、ナイキとは2億ポンドで10年以上の契約を結んだとされている。