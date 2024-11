ORANGE RANGEのギタリスト兼リーダーNAOTOのソロ名義“naotohiroyama”が11月27日、6作連続リリース第4弾トラック『sea』を配信する。Pre-add/Pre-saveが本日11月20日よりスタートした。第4弾『sea』は、従来通りテクノの要素を駆使したもの。ミニマルな構築から徐々にビルドアップしていくビートと、シンセパッドがもたらす細かいリズムの変化、ディレイやリバーブといった空間系エフェクトを用いた微細な音色の違いが、まるで水中を漂うかのようなサウンドの広がりと奥行きを生み出している。包み込むような心地よさと深い没入感を両立させることに成功したかたちだ。

■4th Release of 6 Tracks『sea』



2024月11月27日 配信開始配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/sea▶Pre-add/Pre-save:2024.11.20 starthttps://naotohiroyama.lnk.to/sea_pre▼TRACK01. sea02. sun03. tomato04. love■1st Release of 6 Tracks『love』2024.08.31 RELEASE配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/love▶TRACK:01. love■2nd Release of 6 Tracks『tomato』2024.09.15 RELEASE配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/tomato▶TRACK:01. tomato 02. love■3rd Release of 6 Tracks『sun』2024.10.30 RELEASE配信リンク:https://naotohiroyama.lnk.to/sun▶TRACK:01. sun 02. tomato 03. loveRecorded and Mixed by naotohiroyama at NAOTOnoHEYA (SUPER ((ECHO)) ENGINEER)Mastered by Kentaro Kimura at KIMKEN STUDIO