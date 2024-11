SuchmosのYONCE(Vo)こと、河西“YONCE”洋介 擁するロックバンド・Hedigan’sが、1stアルバム『Chance』の配信を開始した。本作は、2024年に配信リリースされた「O’share」「カーテンコール」「グレー」を含む全10曲を収録しており、様々な変遷を辿って集まった5人が、自分たちの出来ること、挑戦したいことを持ち寄って出来上がったという。荒々しく辛辣でありながら、最後には優しく包み込んでくれるような二面性を持っており、聴き手の心に何層にもわたって浸透するような作品となっている。

そして、2025年1月15日には、1stアルバム『Chance』のCDリリースも決定した。CD限定で、バンド結成後初のライブ<EPOCHS Music & Art Collective 2023>のライブ音源がフル収録される予定だ。CDは11月20日より予約がスタートしている。

1stアルバム『Chance』



▲ジャケット画像 ▲ジャケット画像

2024年11月20日(水)配信リリース[収録楽曲]1 地球(仮)2 マンション3 その後...4 グレー5 再生6 Mission Sofa feat.井上真也7 But It Goes On8 O'share9 カーテンコール10 ふしぎ[CDリリース]2025年1月15日(水)発売品番:KSCL 3566~7 価格:\3,950(税込)◆DISC 11 地球(仮)2 マンション3 その後...4 グレー5 再生6 Mission Sofa feat.井上真也7 But It Goes On8 O'share9 カーテンコール10 ふしぎ◆DISC 2Live at SPACE SHOWER MUSIC Presents<EPOCHS Music & Art Collective 2023>1 夏テリー2 LOVE(XL)3 サルスベリ4 説教くさいおっさんのルンバ5 敗北の作法6 論理はロンリー