Nulbarichが、新曲「遊園」のミュージックビデオを公開した。「遊園」は、11月20日に配信リリースされたNulbarichとしては珍しいラブソング。公開されたミュージックビデオには、同楽曲で初タッグを組んだmabanuaが謎のトラック運転手に扮し、渋く味わいのある存在感を発揮している。mabanuaが運転する軽トラの荷台に載っているのは楽曲タイトルから連想される、移動式のミニ遊園地。郊外から都心まで様々な場所を走りながら、1日の時間の移り変わりと共に色々な表情を見せていく「まるで遊園地が主人公のロードムービー」かのような作品になっている。今作のディレクターであり建築学科卒業の小島が細部まで見事に作り込んだオブジェは圧巻だ。

<ラインナップ>



■2024年12月放送・配信予定・生中継!Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.0512月5日(木)午後6:30〜 [WOWOWライブ] [WOWOWオンデマンド]※WOWOWオンデマンドで1週間のアーカイブ配信あり■2025年1月放送・配信予定・Nulbarich Music Video CollectionNulbarichの歴代ミュージックビデオを一挙放送・Nulbarich -The Party is Over- at NIPPON BUDOKAN 2018.11.02 WOWOW edit ver.■2025年2月放送・配信予定・Nulbarich 『CLOSE A CHAPTER』 at NIPPON BUDOKAN 2024.12.05 WOWOW edit ver.JQ(Vo.)のインタビューを交えたスペシャルエディションをお届け■2025年3月放送・配信予定Nulbarich -A STORY- at SAITAMA SUPER ARENA 2019.12.01 WOWOW edit ver.詳しくは番組ホームページをご確認くださいhttps://www.wowow.co.jp/music/nulbarich/