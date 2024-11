BUCK-TICKが、11月20日にニューシングル「雷神 風神 -レゾナンス」をリリース。同作のミュージックビデオを公開した。「雷神 風神 -レゾナンス」は、4人体制となったBUCK-TICK初のシングル楽曲であり、日本テレビ系『DayDay.』11月エンディングテーマにもなっている。今井寿が作詞作曲を手がけた、今井寿と星野英彦のツインヴォーカル曲となる。本作のミュージックビデオの監督は、BUCK-TICKとは初共演となる映像作家の五反田和樹が務め、新たな世界を構築している。

New Single「雷神 風神 - レゾナンス」2024年11月20日(水)発売[完全生産限定盤A/B共通仕様]◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様◎BUCK-TICKロゴステッカー封入◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属<映像収録内容>・「雷神 風神 - レゾナンス」MUSIC VIDEO[通常盤 初回生産分仕様 (2025年1月末生産分まで)]◎BUCK-TICKロゴステッカー封入[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎シングル&アルバム『スブロサ SUBROSA』2作購入者対象応募シリアルナンバー封入[応募期限:2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属) の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年11月30日(日)まで]ご予約・ご購入はこちら完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2392.html完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2393.html通常盤 (SHM-CD)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-79010.html

リリース情報







New Album『スブロサ SUBROSA』2024年12月4日(水)発売●完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2394 / ¥6,050(税込)●完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2395 / ¥5,500(税込)●通常盤 (SHM-CD) / VICL-70283 / ¥3,300(税込)[完全生産限定盤A/B共通仕様]◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属<映像収録内容>・『スブロサ SUBROSA』 INTERVIEW[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入[応募期限:2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属)の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]●完全生産限定カセットテープ (2本組) / VITL-65860〜65861 / ¥4,400(税込)◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入[応募期限:2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]◎カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]●完全生産限定アナログ盤 (3枚組) / VIJL-60348〜60350 / ¥12,100(税込)アナログ発売日:2025年1月29日(水)◎オリジナルアルバム全3枚組LP、180g重量盤◎オリジナルポスター封入◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入[応募期限:2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]◎アナログレコードの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応[有効期限 : 2026年1月31日(土)まで]01. 百万那由多ノ塵SCUM[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]02. スブロサ SUBROSA[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]03. 夢遊猫 SLEEP WALK[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]04. From Now On[作詞: 星野英彦 /作曲: 星野英彦]05. Rezisto[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]06. 神経質な階段[作曲: 今井寿]07. 雷神 風神 - レゾナンス #rising[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]08. 冥王星で死ね[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]09. 遊星通信[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]10. paradeno mori[作詞: 星野英彦 / 作曲: 星野英彦]11. ストレリチア[作曲: 今井寿]12. 絶望という名の君へ[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]13. TIKI TIKI BOOM[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]14. プシュケー - PSYCHE -[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]15. ガブリエルのラッパ[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]16. 海月[作曲: 今井寿]17. 黄昏のハウリング[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]ご予約・ご購入はこちら完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2394.html完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2395.html通常盤 (SHM-CD)URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70283.html完全生産限定カセットテープURL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65860.html完全生産限定アナログ盤URL:https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60348.htmlVICTOR ONLINE STORE 数量限定セット完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ / VOSF-13246 / ¥9,900(税込)完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ / VOSF-13247 / ¥9,350(税込)通常盤+オリジナルTシャツ / VOSF-13248 / ¥7,150(税込)※VICTOR ONLINE STORE数量限定の受注生産販売となります。※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セット。※ファンクラブ(FISH TANK)数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。ご予約・ご購入はこちら完全生産限定盤A+オリジナルTシャツURL:https://victor-store.jp/item/99066完全生産限定盤B+オリジナルTシャツURL:https://victor-store.jp/item/99067通常盤+オリジナルTシャツURL:https://victor-store.jp/item/99068アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト:https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/subrosa/