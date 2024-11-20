BUCK-TICKが、11月20日にニューシングル「雷神 風神 -レゾナンス」をリリース。同作のミュージックビデオを公開した。

「雷神 風神 -レゾナンス」は、4人体制となったBUCK-TICK初のシングル楽曲であり、日本テレビ系『DayDay.』11月エンディングテーマにもなっている。今井寿が作詞作曲を手がけた、今井寿と星野英彦のツインヴォーカル曲となる。本作のミュージックビデオの監督は、BUCK-TICKとは初共演となる映像作家の五反田和樹が務め、新たな世界を構築している。

本楽曲のカップリングにはパソコン音楽クラブによるリミックス楽曲「雷神 風神 - レゾナンス (パソコン音楽クラブ Remix)」を収録。完全生産限定盤は、「雷神 風神 - レゾナンス」MUSIC VIDEOが収録されたボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様となり、限定盤と通常盤の初回生産分には、BUCK-TICKの新しいロゴステッカーが封入される。

12月4日には最新アルバム『スブロサ SUBROSA』を発売。シングル「雷神 風神 - レゾナンス」を含めた全17曲が収録され、CD、カセットテープ、アナログレコード、デジタル配信での発売となる。CDの完全生産限定盤には、新体制で初となるメンバーのロングインタビューとレコーディング映像や新ビジュアルの撮影風景、MUSIC VIDEOの撮影風景からなる貴重な映像を収録。VICTOR ONLINE STOREでは、Tシャツを同梱した数量限定セットも予約受付中。そして、ショッピングサイト別の限定特典も用意している。

また、2025年3月23日(日)に都内某所にて超限定招待ライヴを行うことが決定。本公演は全国ライヴハウスツアーに先駆けて行われる限定のスペシャルライヴであり、シングル「雷神 風神 - レゾナンス」とアルバム『スブロサ SUBROSA』の2作購入者を対象とした応募キャンペーンの特典となる。



リリース情報

New Single「雷神 風神 - レゾナンス」

2024年11月20日(水)発売
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎BUCK-TICKロゴステッカー封入
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・「雷神 風神 - レゾナンス」MUSIC VIDEO

[通常盤 初回生産分仕様 (2025年1月末生産分まで)]
◎BUCK-TICKロゴステッカー封入

[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
◎シングル&アルバム『スブロサ SUBROSA』2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属) の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年11月30日(日)まで]

ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2392.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2393.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-79010.html

ライブ・イベント情報

＜超限定招待ライヴ＞
日付：2025年3月23日(日)
開場/開演時間：未定
会場：東京都内某所
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。

ライブ・イベント情報

＜BUCK-TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA＞
2025.4.12(土)宮城：仙台GIGS
OPEN17:00　START18:00　
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.4.13(日)新潟：新潟LOTS　
OPEN17:00　START18:00　
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

2025.4.19(土)大阪：Zepp Osaka Bayside　
OPEN17:00　START18:00　
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.4.20(日)愛知：Zepp Nagoya　
OPEN17:00　START18:00　
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.4.26(土)広島：広島CLUB QUATTRO　
OPEN17:00　START18:00　
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

2025.4.27(日)福岡：Zepp Fukuoka　
OPEN17:00　START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.4.29(火・祝)香川：高松festhalle
OPEN17:00　START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

2025.5.11(日)北海道：Zepp Sapporo
OPEN17:00　START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.5.16(金)東京：Zepp Haneda
OPEN18:00　START19:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.5.17(土)東京：Zepp Haneda
OPEN17:00　START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.5.24(土)東京：豊洲PIT
OPEN17:00　START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

2025.5.25(日)東京：豊洲PIT
OPEN17:00　START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

[チケット一般発売]
2025年3月15日(土)
＜チケット先行予約情報＞
▼W会員チケット先行
受付期間：2024年10月30日(水)12:00〜11月11日(月)14:00
※オフィシャルファンクラブ[FISH TANK]、およびオフィシャルモバイルサイト[LOVE & MEDIA PORTABLE]両方の入会・登録が必要です。
※同行者もW会員であることが必須となります。
[ツアー特設サイト]
https://buck-tick.com/feature/specialsite_subrosa

リリース情報

New Album『スブロサ SUBROSA』

2024年12月4日（水）発売
●完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2394 / ￥6,050（税込）
●完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2395 / ￥5,500（税込）
●通常盤 (SHM-CD) / VICL-70283 / ￥3,300（税込）

[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・『スブロサ SUBROSA』 INTERVIEW

[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属)の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]

●完全生産限定カセットテープ (2本組) / VITL-65860〜65861 / ￥4,400（税込）
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]

●完全生産限定アナログ盤 (3枚組) / VIJL-60348〜60350 / ￥12,100（税込）
アナログ発売日：2025年1月29日(水)
◎オリジナルアルバム全3枚組LP、180g重量盤
◎オリジナルポスター封入
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎アナログレコードの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2026年1月31日(土)まで]

01. 百万那由多ノ塵SCUM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
02. スブロサ SUBROSA
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
03. 夢遊猫 SLEEP WALK
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
04. From Now On
[作詞: 星野英彦 /作曲: 星野英彦]
05. Rezisto
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
06. 神経質な階段
[作曲: 今井寿]
07. 雷神 風神 - レゾナンス #rising
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
08. 冥王星で死ね
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
09. 遊星通信
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
10. paradeno mori
[作詞: 星野英彦 / 作曲: 星野英彦]
11. ストレリチア
[作曲: 今井寿]
12. 絶望という名の君へ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
13. TIKI TIKI BOOM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
14. プシュケー - PSYCHE -
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
15. ガブリエルのラッパ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
16. 海月
[作曲: 今井寿]
17. 黄昏のハウリング
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]

ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2394.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2395.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70283.html
完全生産限定カセットテープ
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65860.html
完全生産限定アナログ盤
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60348.html
VICTOR ONLINE STORE 数量限定セット
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ / VOSF-13246 / ￥9,900（税込）
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ / VOSF-13247 / ￥9,350（税込）
通常盤+オリジナルTシャツ / VOSF-13248 / ￥7,150（税込）
※VICTOR ONLINE STORE数量限定の受注生産販売となります。
※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セット。
※ファンクラブ(FISH TANK)数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99066
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99067
通常盤+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99068

アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/subrosa/

ライブ・イベント情報

＜アルバム特別先行試聴会＞
アルバム特別先行試聴会を11月28日(木)に東京、名古屋、大阪の3会場にて開催。下記対象ショッピングサイトにて『スブロサ SUBROSA』をご予約・ご入金をいただいた方の中から抽選でご招待いたします。
【開催日時・場所】
[東京]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
東京会場：恵比寿ザ・ガーデンルーム
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。

[名古屋]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
名古屋会場：名古屋・デザインホール
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。

[大阪]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
大阪会場：フェニーチェ堺 小ホール
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。

ライブ・イベント情報

＜ナイショの薔薇の下＞
2024年12月29日(日)
日本武道館
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：\11,000(税込)
(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999
公演特設サイト
https://buck-tick.com/feature/specialsite_b-t_2024

関連リンク

◆アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト
◆BUCK-TICK オフィシャルサイト