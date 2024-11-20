BUCK-TICK、「雷神 風神 -レゾンナンス」のMVを公開
BUCK-TICKが、11月20日にニューシングル「雷神 風神 -レゾナンス」をリリース。同作のミュージックビデオを公開した。
「雷神 風神 -レゾナンス」は、4人体制となったBUCK-TICK初のシングル楽曲であり、日本テレビ系『DayDay.』11月エンディングテーマにもなっている。今井寿が作詞作曲を手がけた、今井寿と星野英彦のツインヴォーカル曲となる。本作のミュージックビデオの監督は、BUCK-TICKとは初共演となる映像作家の五反田和樹が務め、新たな世界を構築している。
12月4日には最新アルバム『スブロサ SUBROSA』を発売。シングル「雷神 風神 - レゾナンス」を含めた全17曲が収録され、CD、カセットテープ、アナログレコード、デジタル配信での発売となる。CDの完全生産限定盤には、新体制で初となるメンバーのロングインタビューとレコーディング映像や新ビジュアルの撮影風景、MUSIC VIDEOの撮影風景からなる貴重な映像を収録。VICTOR ONLINE STOREでは、Tシャツを同梱した数量限定セットも予約受付中。そして、ショッピングサイト別の限定特典も用意している。
また、2025年3月23日(日)に都内某所にて超限定招待ライヴを行うことが決定。本公演は全国ライヴハウスツアーに先駆けて行われる限定のスペシャルライヴであり、シングル「雷神 風神 - レゾナンス」とアルバム『スブロサ SUBROSA』の2作購入者を対象とした応募キャンペーンの特典となる。
リリース情報
2024年11月20日(水)発売
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎BUCK-TICKロゴステッカー封入
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・「雷神 風神 - レゾナンス」MUSIC VIDEO
[通常盤 初回生産分仕様 (2025年1月末生産分まで)]
◎BUCK-TICKロゴステッカー封入
[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用
◎シングル&アルバム『スブロサ SUBROSA』2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属) の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応 [有効期限 : 2025年11月30日(日)まで]
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2392.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2393.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-79010.html
ライブ・イベント情報
日付：2025年3月23日(日)
開場/開演時間：未定
会場：東京都内某所
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。
ライブ・イベント情報
2025.4.12(土)宮城：仙台GIGS
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.4.13(日)新潟：新潟LOTS
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
2025.4.19(土)大阪：Zepp Osaka Bayside
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.4.20(日)愛知：Zepp Nagoya
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.4.26(土)広島：広島CLUB QUATTRO
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
2025.4.27(日)福岡：Zepp Fukuoka
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.4.29(火・祝)香川：高松festhalle
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
2025.5.11(日)北海道：Zepp Sapporo
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.5.16(金)東京：Zepp Haneda
OPEN18:00 START19:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.5.17(土)東京：Zepp Haneda
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.5.24(土)東京：豊洲PIT
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
2025.5.25(日)東京：豊洲PIT
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
[チケット一般発売]
2025年3月15日(土)
＜チケット先行予約情報＞
▼W会員チケット先行
受付期間：2024年10月30日(水)12:00〜11月11日(月)14:00
※オフィシャルファンクラブ[FISH TANK]、およびオフィシャルモバイルサイト[LOVE & MEDIA PORTABLE]両方の入会・登録が必要です。
※同行者もW会員であることが必須となります。
[ツアー特設サイト]
https://buck-tick.com/feature/specialsite_subrosa
リリース情報
2024年12月4日（水）発売
●完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2394 / ￥6,050（税込）
●完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2395 / ￥5,500（税込）
●通常盤 (SHM-CD) / VICL-70283 / ￥3,300（税込）
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・『スブロサ SUBROSA』 INTERVIEW
[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属)の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]
●完全生産限定カセットテープ (2本組) / VITL-65860〜65861 / ￥4,400（税込）
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]
●完全生産限定アナログ盤 (3枚組) / VIJL-60348〜60350 / ￥12,100（税込）
アナログ発売日：2025年1月29日(水)
◎オリジナルアルバム全3枚組LP、180g重量盤
◎オリジナルポスター封入
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎アナログレコードの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2026年1月31日(土)まで]
01. 百万那由多ノ塵SCUM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
02. スブロサ SUBROSA
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
03. 夢遊猫 SLEEP WALK
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
04. From Now On
[作詞: 星野英彦 /作曲: 星野英彦]
05. Rezisto
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
06. 神経質な階段
[作曲: 今井寿]
07. 雷神 風神 - レゾナンス #rising
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
08. 冥王星で死ね
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
09. 遊星通信
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
10. paradeno mori
[作詞: 星野英彦 / 作曲: 星野英彦]
11. ストレリチア
[作曲: 今井寿]
12. 絶望という名の君へ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
13. TIKI TIKI BOOM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
14. プシュケー - PSYCHE -
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
15. ガブリエルのラッパ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
16. 海月
[作曲: 今井寿]
17. 黄昏のハウリング
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2394.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2395.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70283.html
完全生産限定カセットテープ
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65860.html
完全生産限定アナログ盤
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60348.html
VICTOR ONLINE STORE 数量限定セット
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ / VOSF-13246 / ￥9,900（税込）
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ / VOSF-13247 / ￥9,350（税込）
通常盤+オリジナルTシャツ / VOSF-13248 / ￥7,150（税込）
※VICTOR ONLINE STORE数量限定の受注生産販売となります。
※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セット。
※ファンクラブ(FISH TANK)数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99066
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99067
通常盤+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99068
アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/subrosa/
ライブ・イベント情報
アルバム特別先行試聴会を11月28日(木)に東京、名古屋、大阪の3会場にて開催。下記対象ショッピングサイトにて『スブロサ SUBROSA』をご予約・ご入金をいただいた方の中から抽選でご招待いたします。
【開催日時・場所】
[東京]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
東京会場：恵比寿ザ・ガーデンルーム
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。
[名古屋]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
名古屋会場：名古屋・デザインホール
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。
[大阪]
日付：2024年11月28日(木)
開場/開演時間：18：15 / 19：00
イベント時間：70分程度予定
大阪会場：フェニーチェ堺 小ホール
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全ご招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。
ライブ・イベント情報
2024年12月29日(日)
日本武道館
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：\11,000(税込)
(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999
公演特設サイト
https://buck-tick.com/feature/specialsite_b-t_2024
関連リンク
◆BUCK-TICK オフィシャルサイト