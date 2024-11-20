■『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』開催概要





▲カラビナ付きクリアケース(全2種) ▲カラビナ付きクリアケース(全2種)



▲アクリルジオラマ(全2種) ▲アクリルジオラマ(全2種)



▲トレーディングフォンタブ(全6種) ▲トレーディングフォンタブ(全6種)



▲クリアカードセット ▲クリアカードセット

開催期間：2024年12月4日(水)〜12月21日(土)入場時間：午前10時〜午後7時(午後8時閉場)※最終日：午前10時〜午後4時(午後5時閉場)会場：博多阪急 8階催場〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号▼12月12日(木)、I.N.A.来店 1日店長決定本展覧会会期中、福岡・博多マルイ(5F)ではhideが立ち上げた『LEMONeD SHOP 博多店』が期間限定オープン(11/30〜1/13)。hide生誕60周年を記念して、12月12日にI.N.A.(hide with Spread Beaver)が来店、1日店長を務める。※詳細は後日hideオフィシャルサイトやLEMONeD SHOPにて▼“真っ赤”な還暦祝いグッズ！先行販売中12月8日開催の＜hide Birthday Party 2024〜hide 60th Anniversary〜＞＠CLUB CITTA’。hideの還暦をお祝いする“レッド(赤)”カラーのイベントグッズが10/11(金)12:00〜先行販売開始。http://sisinc.shop12.makeshop.jp/▼福岡会場にてミュージアムオリジナルGOODS新商品登場大阪会場にて登場した商品ほか、福岡会場から登場する新商品も続々・カラビナ付きクリアケース(全2種)・アクリルジオラマ(全2種)・トレーディングフォンタブ(全6種)▼チケット2024年10月16日(水)10:00〜 ローソンチケットにて発売開始●購入方法・インターネット予約：https://l-tike.com/psychovision/fukuoka/・全国ローソン・ミニストップ設置のLoppi：ローソンチケット(Lコード：83438)●料金・一般チケット：1,600円(1,500円) ※税込/()内は前売料金・「福岡限定」特典付きチケット：2,200円 ※税込/数量限定【「福岡限定」特典付きチケット】※特典内容：クリアカードセット東京・名古屋・大阪会場で大好評につき完売となった特典付きチケットが、新たな特典で登場。福岡会場ではクリアカード2枚セットを会場入口にてお渡しします。※サイズ：約横63×縦88mm※画像はイメージです。実物と色味形状が異なる場合がございます。（問）https://l-tike.com/contact/主催：PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000 運営事務局 / テレQ / 阪急百貨店企画制作：VISIONS INC. / 株式会社ブレイク制作協力：株式会社オーク特別協力・総合監修：HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.協力：Universal Music LLC ほか