hide with Spread Beaver、東京体育館2DAYSワンマン＜REPSYCLE＞を2025年5月開催決定
hide生誕60周年を記念して、hide with Spread Beaverワンマンライブ＜hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE“ 〜Life is still going on!! 〜＞が2025年5月2日および3日の2日間、東京体育館で開催されることが発表となった。
◆hide with Spread Beaver 画像
1998年に惜しまれつつ永眠し、26年目・27回忌を迎えた今も音楽シーンに影響を与え続け、日本国内のみならず世界中で愛され続けるアーティストhideが、2024年12月13日に生誕60周年を迎えることを記念して、2024年から2025年にかけて『hide 60th Anniversary プロジェクト』を続々と展開中だ。
今回のワンマンは2024年5月1日にhide生誕60周年を記念して制作されたスペシャルBOX『REPSYCLE(リサイクル)〜hide 60th Anniversary Special Box〜』のリリースを記念して開催されるかたちだ。BOXセットにはhideが制作途中で突然永眠したことから未完とされていた3rdアルバム『Ja,Zoo』の完全版を含む、最新リマスターによるオリジナルアルバム3タイトルCDが同梱されているほか、2023年に25年ぶり開催された“全曲hideヴォーカル”によるhide with Spread Beaverのワンマンライブツアーより東京公演がBlu-ray化され収められた。
ワンマンライブ＜hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE“ 〜Life is still going on!! 〜＞は、『REPSYCLE』に収録された最新リマスター版オリジナルアルバム3枚からセットリストが組まれ、ステージは最新のテクノロジーでアップグレード。90年代、ROCKが世界を震わせたあの時代にhideが発信した誰も真似ができないサウンド＆ヴィジュアルを、今出来うる最良のライブにリサイクルして届けられる。
hide with Spread Beaverのワンマンライブは、ステージを縦横無人にかけまわるhideのヴォーカル＆映像と、オリジナルメンバーの生演奏の共演として、”雲の上のhideとの二元中継”という唯一無二のスタイルで行われてきた。そんな奇跡のワンマンライブ集大成が、hide生誕60周年の記念すべき2025年、スペシャルな2Daysとして開催されるかたちだ。
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時は残酷に流れ、オリジナルメンバーは歳を重ねた。スペシャルなライブを続けることの困難もある。今日が最後のライブになる？ でもステージのセンターには叫び唄い踊り笑うhideがいてくれる。だから…
時を超えて、今だからこそ体感できる、hide with Spread Beaverだけが放つ未曾有の衝撃を見逃すな。
Life is still going on!!(ライフ イズ スティル ゴーイング オン)
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(C)HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD. / Photo by YOSUKE KOMATSU(ODD JOB LTD.)
■ワンマンライブ＜hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” 〜Life is still going on!!〜＞
2025年5月3日(土) 東京体育館
▼チケット
◯VIP指定席 ￥38,000(税込) ※FCのみ
・アリーナ前方席+VIP限定 オリジナルグッズ付き(当日会場にてお渡しのみ)
※全席指定
◯一般指定席 \13,200(税込)
◯U18指定席 \6,600(税込)
◯親子シート ※スタンド席限定
・大人 \13,200(税込)
・子供(18歳未満) \6,600(税込)
※小学生以下でご希望の方にはイヤーマフを無料レンタルいたします
（問）クリエイティブマン 03-3499-6669
一般発売：2025年2月8日(土)10:00〜
※各プレイガイド(ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/楽天チケット)にて
【hideオフィシャルFC先行 JETS PC (抽選制/L)】
受付開始：2024年11月20日(水)12:00〜
■『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』開催概要
開催期間：2024年12月4日(水)〜12月21日(土)
入場時間：午前10時〜午後7時(午後8時閉場)
※最終日：午前10時〜午後4時(午後5時閉場)
会場：博多阪急 8階催場
〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号
▼12月12日(木)、I.N.A.来店 1日店長決定
本展覧会会期中、福岡・博多マルイ(5F)ではhideが立ち上げた『LEMONeD SHOP 博多店』が期間限定オープン(11/30〜1/13)。hide生誕60周年を記念して、12月12日にI.N.A.(hide with Spread Beaver)が来店、1日店長を務める。
※詳細は後日hideオフィシャルサイトやLEMONeD SHOPにて
▼“真っ赤”な還暦祝いグッズ！先行販売中
12月8日開催の＜hide Birthday Party 2024〜hide 60th Anniversary〜＞＠CLUB CITTA’。hideの還暦をお祝いする“レッド(赤)”カラーのイベントグッズが10/11(金)12:00〜先行販売開始。
http://sisinc.shop12.makeshop.jp/
▼福岡会場にてミュージアムオリジナルGOODS新商品登場
大阪会場にて登場した商品ほか、福岡会場から登場する新商品も続々
・カラビナ付きクリアケース(全2種)
・アクリルジオラマ(全2種)
・トレーディングフォンタブ(全6種)
▲カラビナ付きクリアケース(全2種)
▲アクリルジオラマ(全2種)
▲トレーディングフォンタブ(全6種)
▼チケット
2024年10月16日(水)10:00〜 ローソンチケットにて発売開始
●購入方法
・インターネット予約：https://l-tike.com/psychovision/fukuoka/
・全国ローソン・ミニストップ設置のLoppi：ローソンチケット(Lコード：83438)
●料金
・一般チケット：1,600円(1,500円) ※税込/()内は前売料金
・「福岡限定」特典付きチケット：2,200円 ※税込/数量限定
【「福岡限定」特典付きチケット】
※特典内容：クリアカードセット
東京・名古屋・大阪会場で大好評につき完売となった特典付きチケットが、新たな特典で登場。福岡会場ではクリアカード2枚セットを会場入口にてお渡しします。
※サイズ：約横63×縦88mm
※画像はイメージです。実物と色味形状が異なる場合がございます。
（問）https://l-tike.com/contact/
▲クリアカードセット
主催：PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000 運営事務局 / テレQ / 阪急百貨店
企画制作：VISIONS INC. / 株式会社ブレイク
制作協力：株式会社オーク
特別協力・総合監修：HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.
協力：Universal Music LLC ほか
■＜hide Birthday Party 2024 〜hide 60th Anniversary〜＞
2024年12月8日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA’
open14:00 / start14:45
▼出演 ※アルファベット順
hide / Chirolyn / CUTT / defspiral / DIE / DJ-INA / MADBEAVERS / PATA / ZEPPET STORE / 桃知みなみ(Opening DJ) and more…
▼チケット
￥7,700 (税込 / オーダー別 / オールスダンティング)
特設ページ：http://www.hide-city.com/mcontents/special/bday2024/
■『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』
2024年5月1日(水)発売
【3CD＋Blu-ray (くるみ箱収納 / 全品デジパック仕様 / 解説書付き)】
UICZ-9243 ￥16,500(税込)
▼特典
1). UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典 : A4サイズ・クリアポスター(5枚セット)
2). Amazon.co.jp オリジナル特典 : ビジュアルシート(5枚セット)
3). ヴィレッジヴァンガード限定特典 : hideオリジナルキャラスタンド
予約：https://umj.lnk.to/DiHMpA
▼収録内容
【1】CDアルバム『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster)』
収録曲：PSYCHOMMUNITY / DICE / SCANNER / EYES LOVE YOU (T.T.VERSION) / D.O.D. (DRINK OR DIE) / CRIME OF BREEN ST. / DOUBT (REMIX VERSION) / A STORY / FROZEN BUG '93 (DIGGERS VERSION) / T.T. GROOVE / BLUE SKY COMPLEX / OBLAAT (REMIX VERSION) / TELL ME / HONEY BLADE / 50% & 50% (CRYSTAL LAKE VERSION) / PSYCOMMUNITY EXIT
16曲 約78分収録
【2】CDアルバム『PSYENCE (2024 Remaster)』
収録曲：PSYENCE / ERASE / 限界破裂 / DAMAGE / LEMONed I Scream (CHOCO-CHIP version) / Hi-Ho / FLAME / BEAUTY&STUPID / OEDO COWBOYS / BACTERIA / GOOD-BYE / Cafe Le Psyence / LASSIE (demo master version) / POSE / MISERY (remix version) / ATOMIC M.O.M
16曲 約62分収録
【3】CDアルバム『Ja,Zoo (2024 Remaster＆REPSYCLE) : hide with Spread Beaver 』
収録曲：SPREAD BEAVER / ROCKET DIVE / LEATHER FACE / PINK SPIDER (REPSYCLE version) / DOUBT '97 (MIXED LEMONed JELLY MIX) / FISH SCRATCH FEVER / 子 ギャル (REPSYCLE version) / HURRY GO ROUND (REPSYCLE version) / BREEDING / ever free / PINK CLOUD ASSEMBLY (REPSYCLE version)
11曲 約58分収録
【4】ライブBlu-ray『hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"』
収録内容：＜hide Memorial Day 2023 “hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO” (2023.7.27)＞
Opening Act Seizi Kimura (in TOKYO/2023.7.27) / hide Memorial History (in YOKOHAMA/2023.5.2)
約196分収録
関連リンク
◆『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』特設ページ
◆hide オフィシャルサイト
◆hide オフィシャルTwitter
◆hide オフィシャルYouTubeチャンネル