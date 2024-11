hide生誕60周年を記念して、hide with Spread Beaverワンマンライブ<hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE“ 〜Life is still going on!! 〜>が2025年5月2日および3日の2日間、東京体育館で開催されることが発表となった。1998年に惜しまれつつ永眠し、26年目・27回忌を迎えた今も音楽シーンに影響を与え続け、日本国内のみならず世界中で愛され続けるアーティストhideが、2024年12月13日に生誕60周年を迎えることを記念して、2024年から2025年にかけて『hide 60th Anniversary プロジェクト』を続々と展開中だ。

■ワンマンライブ<hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE” 〜Life is still going on!!〜>

2025年5月2日(金) 東京体育館

2025年5月3日(土) 東京体育館

▼チケット

◯VIP指定席 ¥38,000(税込) ※FCのみ

・アリーナ前方席+VIP限定 オリジナルグッズ付き(当日会場にてお渡しのみ)

※全席指定

◯一般指定席 \13,200(税込)

◯U18指定席 \6,600(税込)

◯親子シート ※スタンド席限定

・大人 \13,200(税込)

・子供(18歳未満) \6,600(税込)

※小学生以下でご希望の方にはイヤーマフを無料レンタルいたします

(問)クリエイティブマン 03-3499-6669

一般発売:2025年2月8日(土)10:00〜

※各プレイガイド(ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/楽天チケット)にて

【hideオフィシャルFC先行 JETS PC (抽選制/L)】

受付開始:2024年11月20日(水)12:00〜

2025年5月2日(金) 東京体育館2025年5月3日(土) 東京体育館▼チケット◯VIP指定席 ¥38,000(税込) ※FCのみ・アリーナ前方席+VIP限定 オリジナルグッズ付き(当日会場にてお渡しのみ)※全席指定◯一般指定席 \13,200(税込)◯U18指定席 \6,600(税込)◯親子シート ※スタンド席限定・大人 \13,200(税込)・子供(18歳未満) \6,600(税込)※小学生以下でご希望の方にはイヤーマフを無料レンタルいたします(問)クリエイティブマン 03-3499-6669一般発売:2025年2月8日(土)10:00〜※各プレイガイド(ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/楽天チケット)にて【hideオフィシャルFC先行 JETS PC (抽選制/L)】受付開始:2024年11月20日(水)12:00〜

■『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』開催概要



開催期間:2024年12月4日(水)〜12月21日(土)

入場時間:午前10時〜午後7時(午後8時閉場)

※最終日:午前10時〜午後4時(午後5時閉場)

会場:博多阪急 8階催場

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号



▼12月12日(木)、I.N.A.来店 1日店長決定

本展覧会会期中、福岡・博多マルイ(5F)ではhideが立ち上げた『LEMONeD SHOP 博多店』が期間限定オープン(11/30〜1/13)。hide生誕60周年を記念して、12月12日にI.N.A.(hide with Spread Beaver)が来店、1日店長を務める。

※詳細は後日hideオフィシャルサイトやLEMONeD SHOPにて

▼“真っ赤”な還暦祝いグッズ!先行販売中

12月8日開催の<hide Birthday Party 2024〜hide 60th Anniversary〜>@CLUB CITTA’。hideの還暦をお祝いする“レッド(赤)”カラーのイベントグッズが10/11(金)12:00〜先行販売開始。

http://sisinc.shop12.makeshop.jp/

▼福岡会場にてミュージアムオリジナルGOODS新商品登場

大阪会場にて登場した商品ほか、福岡会場から登場する新商品も続々

・カラビナ付きクリアケース(全2種)

・アクリルジオラマ(全2種)

・トレーディングフォンタブ(全6種)



▲カラビナ付きクリアケース(全2種) ▲カラビナ付きクリアケース(全2種)



▲アクリルジオラマ(全2種) ▲アクリルジオラマ(全2種)



▲トレーディングフォンタブ(全6種) ▲トレーディングフォンタブ(全6種)

▼チケット

2024年10月16日(水)10:00〜 ローソンチケットにて発売開始

●購入方法

・インターネット予約:https://l-tike.com/psychovision/fukuoka/

・全国ローソン・ミニストップ設置のLoppi:ローソンチケット(Lコード:83438)

●料金

・一般チケット:1,600円(1,500円) ※税込/()内は前売料金

・「福岡限定」特典付きチケット:2,200円 ※税込/数量限定

【「福岡限定」特典付きチケット】

※特典内容:クリアカードセット

東京・名古屋・大阪会場で大好評につき完売となった特典付きチケットが、新たな特典で登場。福岡会場ではクリアカード2枚セットを会場入口にてお渡しします。

※サイズ:約横63×縦88mm

※画像はイメージです。実物と色味形状が異なる場合がございます。

(問)https://l-tike.com/contact/





▲クリアカードセット ▲クリアカードセット

主催:PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000 運営事務局 / テレQ / 阪急百貨店

企画制作:VISIONS INC. / 株式会社ブレイク

制作協力:株式会社オーク

特別協力・総合監修:HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.

協力:Universal Music LLC ほか

開催期間:2024年12月4日(水)〜12月21日(土)入場時間:午前10時〜午後7時(午後8時閉場)※最終日:午前10時〜午後4時(午後5時閉場)会場:博多阪急 8階催場〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街1番1号▼12月12日(木)、I.N.A.来店 1日店長決定本展覧会会期中、福岡・博多マルイ(5F)ではhideが立ち上げた『LEMONeD SHOP 博多店』が期間限定オープン(11/30〜1/13)。hide生誕60周年を記念して、12月12日にI.N.A.(hide with Spread Beaver)が来店、1日店長を務める。※詳細は後日hideオフィシャルサイトやLEMONeD SHOPにて▼“真っ赤”な還暦祝いグッズ!先行販売中12月8日開催の<hide Birthday Party 2024〜hide 60th Anniversary〜>@CLUB CITTA’。hideの還暦をお祝いする“レッド(赤)”カラーのイベントグッズが10/11(金)12:00〜先行販売開始。http://sisinc.shop12.makeshop.jp/▼福岡会場にてミュージアムオリジナルGOODS新商品登場大阪会場にて登場した商品ほか、福岡会場から登場する新商品も続々・カラビナ付きクリアケース(全2種)・アクリルジオラマ(全2種)・トレーディングフォンタブ(全6種)▼チケット2024年10月16日(水)10:00〜 ローソンチケットにて発売開始●購入方法・インターネット予約:https://l-tike.com/psychovision/fukuoka/・全国ローソン・ミニストップ設置のLoppi:ローソンチケット(Lコード:83438)●料金・一般チケット:1,600円(1,500円) ※税込/()内は前売料金・「福岡限定」特典付きチケット:2,200円 ※税込/数量限定【「福岡限定」特典付きチケット】※特典内容:クリアカードセット東京・名古屋・大阪会場で大好評につき完売となった特典付きチケットが、新たな特典で登場。福岡会場ではクリアカード2枚セットを会場入口にてお渡しします。※サイズ:約横63×縦88mm※画像はイメージです。実物と色味形状が異なる場合がございます。(問)https://l-tike.com/contact/主催:PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000 運営事務局 / テレQ / 阪急百貨店企画制作:VISIONS INC. / 株式会社ブレイク制作協力:株式会社オーク特別協力・総合監修:HEADWAX ORGANIZATION CO., LTD.協力:Universal Music LLC ほか

■<hide Birthday Party 2024 〜hide 60th Anniversary〜>



2024年12月8日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA’

open14:00 / start14:45

▼出演 ※アルファベット順

hide / Chirolyn / CUTT / defspiral / DIE / DJ-INA / MADBEAVERS / PATA / ZEPPET STORE / 桃知みなみ(Opening DJ) and more…

▼チケット

¥7,700 (税込 / オーダー別 / オールスダンティング)

特設ページ:http://www.hide-city.com/mcontents/special/bday2024/

2024年12月8日(日) 神奈川・川崎CLUB CITTA’open14:00 / start14:45▼出演 ※アルファベット順hide / Chirolyn / CUTT / defspiral / DIE / DJ-INA / MADBEAVERS / PATA / ZEPPET STORE / 桃知みなみ(Opening DJ) and more…▼チケット¥7,700 (税込 / オーダー別 / オールスダンティング)特設ページ:http://www.hide-city.com/mcontents/special/bday2024/

■『REPSYCLE~hide 60th Anniversary Special Box~』



2024年5月1日(水)発売

【3CD+Blu-ray (くるみ箱収納 / 全品デジパック仕様 / 解説書付き)】

UICZ-9243 ¥16,500(税込)

▼特典

1). UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典 : A4サイズ・クリアポスター(5枚セット)

2). Amazon.co.jp オリジナル特典 : ビジュアルシート(5枚セット)

3). ヴィレッジヴァンガード限定特典 : hideオリジナルキャラスタンド

予約:https://umj.lnk.to/DiHMpA

▼収録内容

【1】CDアルバム『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster)』

収録曲:PSYCHOMMUNITY / DICE / SCANNER / EYES LOVE YOU (T.T.VERSION) / D.O.D. (DRINK OR DIE) / CRIME OF BREEN ST. / DOUBT (REMIX VERSION) / A STORY / FROZEN BUG '93 (DIGGERS VERSION) / T.T. GROOVE / BLUE SKY COMPLEX / OBLAAT (REMIX VERSION) / TELL ME / HONEY BLADE / 50% & 50% (CRYSTAL LAKE VERSION) / PSYCOMMUNITY EXIT

16曲 約78分収録

【2】CDアルバム『PSYENCE (2024 Remaster)』

収録曲:PSYENCE / ERASE / 限界破裂 / DAMAGE / LEMONed I Scream (CHOCO-CHIP version) / Hi-Ho / FLAME / BEAUTY&STUPID / OEDO COWBOYS / BACTERIA / GOOD-BYE / Cafe Le Psyence / LASSIE (demo master version) / POSE / MISERY (remix version) / ATOMIC M.O.M

16曲 約62分収録

【3】CDアルバム『Ja,Zoo (2024 Remaster&REPSYCLE) : hide with Spread Beaver 』

収録曲:SPREAD BEAVER / ROCKET DIVE / LEATHER FACE / PINK SPIDER (REPSYCLE version) / DOUBT '97 (MIXED LEMONed JELLY MIX) / FISH SCRATCH FEVER / 子 ギャル (REPSYCLE version) / HURRY GO ROUND (REPSYCLE version) / BREEDING / ever free / PINK CLOUD ASSEMBLY (REPSYCLE version)

11曲 約58分収録

【4】ライブBlu-ray『hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"』

収録内容:<hide Memorial Day 2023 “hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO” (2023.7.27)>

Opening Act Seizi Kimura (in TOKYO/2023.7.27) / hide Memorial History (in YOKOHAMA/2023.5.2)

約196分収録

2024年5月1日(水)発売【3CD+Blu-ray (くるみ箱収納 / 全品デジパック仕様 / 解説書付き)】UICZ-9243 ¥16,500(税込)▼特典1). UNIVERSAL MUSIC STORE限定特典 : A4サイズ・クリアポスター(5枚セット)2). Amazon.co.jp オリジナル特典 : ビジュアルシート(5枚セット)3). ヴィレッジヴァンガード限定特典 : hideオリジナルキャラスタンド予約:https://umj.lnk.to/DiHMpA▼収録内容【1】CDアルバム『HIDE YOUR FACE (2024 Remaster)』収録曲:PSYCHOMMUNITY / DICE / SCANNER / EYES LOVE YOU (T.T.VERSION) / D.O.D. (DRINK OR DIE) / CRIME OF BREEN ST. / DOUBT (REMIX VERSION) / A STORY / FROZEN BUG '93 (DIGGERS VERSION) / T.T. GROOVE / BLUE SKY COMPLEX / OBLAAT (REMIX VERSION) / TELL ME / HONEY BLADE / 50% & 50% (CRYSTAL LAKE VERSION) / PSYCOMMUNITY EXIT16曲 約78分収録【2】CDアルバム『PSYENCE (2024 Remaster)』収録曲:PSYENCE / ERASE / 限界破裂 / DAMAGE / LEMONed I Scream (CHOCO-CHIP version) / Hi-Ho / FLAME / BEAUTY&STUPID / OEDO COWBOYS / BACTERIA / GOOD-BYE / Cafe Le Psyence / LASSIE (demo master version) / POSE / MISERY (remix version) / ATOMIC M.O.M16曲 約62分収録【3】CDアルバム『Ja,Zoo (2024 Remaster&REPSYCLE) : hide with Spread Beaver 』収録曲:SPREAD BEAVER / ROCKET DIVE / LEATHER FACE / PINK SPIDER (REPSYCLE version) / DOUBT '97 (MIXED LEMONed JELLY MIX) / FISH SCRATCH FEVER / 子 ギャル (REPSYCLE version) / HURRY GO ROUND (REPSYCLE version) / BREEDING / ever free / PINK CLOUD ASSEMBLY (REPSYCLE version)11曲 約58分収録【4】ライブBlu-ray『hide Memorial Day 2023 "hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO"』収録内容:<hide Memorial Day 2023 “hide with Spread Beaver appear!! in TOKYO” (2023.7.27)>Opening Act Seizi Kimura (in TOKYO/2023.7.27) / hide Memorial History (in YOKOHAMA/2023.5.2)約196分収録

関連リンク

◆<“REPSYCLE” 〜Life is still going on!!〜>特設ページ

◆『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』特設ページ

◆hide オフィシャルサイト

◆hide オフィシャルTwitter

◆hide オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<“REPSYCLE” 〜Life is still going on!!〜>特設ページ◆『PSYCHOVISION hide MUSEUM Since 2000』特設ページ◆hide オフィシャルサイト◆hide オフィシャルTwitter◆hide オフィシャルYouTubeチャンネル

<hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE“ 〜Life is still going on!! 〜>は、hide率いる“7人の怪人たち”によるバンドhide with Spread BeaverがスペシャルゲストにPATA(X JAPAN)を迎え、2025年のhideの命日である5月2日および3日の2日間、ワンマンライブを開催するというもの。本日11月20日(水)正午よりhideオフィシャルファンクラブ”JETS”会員によるチケット先行のエントリーがスタートした。今回のワンマンは2024年5月1日にhide生誕60周年を記念して制作されたスペシャルBOX『REPSYCLE(リサイクル)〜hide 60th Anniversary Special Box〜』のリリースを記念して開催されるかたちだ。BOXセットにはhideが制作途中で突然永眠したことから未完とされていた3rdアルバム『Ja,Zoo』の完全版を含む、最新リマスターによるオリジナルアルバム3タイトルCDが同梱されているほか、2023年に25年ぶり開催された“全曲hideヴォーカル”によるhide with Spread Beaverのワンマンライブツアーより東京公演がBlu-ray化され収められた。ワンマンライブ<hide Memorial Day 2025 hide with Spread Beaver “REPSYCLE“ 〜Life is still going on!! 〜>は、『REPSYCLE』に収録された最新リマスター版オリジナルアルバム3枚からセットリストが組まれ、ステージは最新のテクノロジーでアップグレード。90年代、ROCKが世界を震わせたあの時代にhideが発信した誰も真似ができないサウンド&ヴィジュアルを、今出来うる最良のライブにリサイクルして届けられる。hide with Spread Beaverのワンマンライブは、ステージを縦横無人にかけまわるhideのヴォーカル&映像と、オリジナルメンバーの生演奏の共演として、”雲の上のhideとの二元中継”という唯一無二のスタイルで行われてきた。そんな奇跡のワンマンライブ集大成が、hide生誕60周年の記念すべき2025年、スペシャルな2Daysとして開催されるかたちだ。◆ ◆ ◆時は残酷に流れ、オリジナルメンバーは歳を重ねた。スペシャルなライブを続けることの困難もある。今日が最後のライブになる? でもステージのセンターには叫び唄い踊り笑うhideがいてくれる。だから…時を超えて、今だからこそ体感できる、hide with Spread Beaverだけが放つ未曾有の衝撃を見逃すな。Life is still going on!!(ライフ イズ スティル ゴーイング オン)◆ ◆ ◆(C)HEADWAX ORGANIZATION CO.,LTD. / Photo by YOSUKE KOMATSU(ODD JOB LTD.)