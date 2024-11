話題の新店8軒をまとめて紹介！ 大人気スコーンの2号店から、日本初上陸の鉄板焼きレストランまで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道(東京・表参道)

2024年11月、スコーン専門店「BAKERS gonna BAKE(ベイカーズ ゴナ ベイク)」の2号店が「Echika表参道」のマルシェ ドゥ メトロ内にオープンしました。

ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道店 甘いものチャンネルさん

2. フカヒレ専門店 銀座七芳(東京・銀座)

<店舗情報>◆ベイカーズ ゴナ ベイク Echika表参道店住所 : 東京都港区北青山3-6-12 東京メトロ表参道駅構内TEL : 03-6447-1631

中国広東省にある深圳(シンセン)が発祥と言われる濃厚フカヒレスープとご飯、おかずがセットになった「フカヒレ定食」が中国南部や香港でブームになっています。2024年10月にグランドオープンした「フカヒレ専門店 銀座七芳(なのか)」は、そんな「フカヒレスープ定食」を看板メニューに掲げる新店です。

フカヒレ専門店 銀座七芳 写真:お店から

3. BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS(東京・学芸大学)

<店舗情報>◆フカヒレ専門店 銀座七芳住所 : 東京都中央区銀座7-8-15 第2新橋会館 6FTEL : 050-5593-9624

2024年10月、学芸大学駅から徒歩7分ほどの場所に、スペシャルティコーヒーを扱う「SWELL COFFEE ROASTERS」が、新たなベーカリーカフェ「BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS」をオープンしました。

BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS 写真:お店から

4. 渋谷中華そば saji.(東京・神泉)

<店舗情報>◆BLOOM.by SWELL COFFEE ROASTERS住所 : 東京都目黒区碑文谷6-6-12TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、神泉駅から徒歩5分ほどの場所に大山どりの丸鶏を使って丁寧にだしをとった絶品中華そばを提供する「渋谷中華そば saji.」がオープンしました。

渋谷中華そば saji. 出典:こたん317さん

5. 元あざぶ くしま(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆渋谷中華そば saji.住所 : 東京都渋谷区南平台町15-11 南平台野坂ビル 1FTEL : 03-3780-1872

2024年10月、都営地下鉄・麻布十番駅南3出口から徒歩約3分のところ、麻布十番商店街沿いに割烹カウンターのお店「元あざぶ くしま」がオープンしました。

元あざぶ くしま 出典:ちびいとさん

6. THE SMILE CHOCOLATE Cafe &(京都・清水五条)

<店舗情報>◆元あざぶ くしま住所 : 東京都港区元麻布3-11-2 カドル麻布十番 B1FTEL : 03-6271-5516

2024年9月、清水五条駅から5分ほど歩いた鴨川沿いの場所に、滋賀県大津で人気の「THE SMILE CHOCOLATE」の姉妹店「THE SMILE CHOCOLATE Cafe &」がオープンしました。

THE SMILE CHOCOLATE Cafe & 写真:お店から

7. 明水然・楽(東京・水天宮前)

<店舗情報>◆THE SMILE CHOCOLATE Cafe &住所 : 京都府京都市下京区八ツ柳町351-1TEL : 075-708-8730

2024年9月、東京・水天宮前に「明水然・楽(ミンスイゼン・ラク)」が日本初上陸しました。「明水然・楽」は台湾で大ブームとなっている“おまかせ鉄板焼き”のレストランです。

明水然・楽 写真:お店から

8. ワインバー alternative,(東京・門前仲町)

<店舗情報>◆明水然・楽住所 : 東京都中央区日本橋人形町1-12-11 リガーレ日本橋人形町 2F A-204TEL : 050-5594-2614

2024年9月、門前仲町駅から徒歩1分ほどの場所に、型にはまらないクラシックワインを楽しめる「ワインバー alternative,(オルタネイティブ)」がオープンしました。

ワインバー alternative, 写真:お店から

<店舗情報>◆ワインバー alternative,住所 : 東京都江東区門前仲町2-9-1 多賀ビル 2FTEL : 080-1279-4199

文:食べログマガジン編集部

The post 話題の新店8軒をまとめて紹介! 大人気スコーンの2号店から、日本初上陸の鉄板焼きレストランまで first appeared on 食べログマガジン.