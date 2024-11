「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、毎日手作りのできたてチーズで作る「ブッラータボウル」のおいしいお店が登場!

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

「FCS cheese & café 表参道」(東京・表参道)

キッチンカーのようなビジュアルも可愛らしい「FCS cheese & café 表参道」 写真:お店から

できたての国産乳製品の魅力を伝える新ブランド「FRESH CHEESE STUDIO(フレッシュチーズスタジオ)」による初の常設店舗「FCS cheese & café 表参道」が、11月14日にグランドオープンしました。

ブッラータボウル「シンプル」2,000円 写真:お店から

こちらの看板メニューは、フレッシュなチーズのおいしさを堪能できる「ブッラータボウル」。プチパン・オリーブオイル・はちみつが付いた「シンプル」2,000円、生ハムやサラダなども付いたランチに最適の「フード」2,600円、フルーツキャラメリゼや焼き菓子が付いたスイーツ要素の強い「デザート」2,400円の3種類があります。

13種類のトッピングを用意

さらに、トッピングも豊富で“季節によって、いろいろな食材との組み合わせができる”のも、楽しめるポイントです。

テイクアウト用「できたてブッラータ」 写真:お店から

お店で提供されるチーズは、北海道・十勝産の生乳を使用し、東京・深沢にある工房で毎日手作りされており、テイクアウト用のチーズも販売されています。

箸を入れると洪水の如く溢れ出るストラッチャテッラ! 写真:食べログマガジン編集部

1つのチーズで3つの食感を味わえるのも注目のポイント。チーズの結び目部分は「モッツァレラ」、結び目より下の部分は「ブッラータ」、その中に包まれたクリーミーなチーズは「ストラッチャテッラ」となっています。

どうやって食べ進めていくかを考える時間もまた楽しい 写真:食べログマガジン編集部

まずは何も付けずにチーズを一口。その後は、パンやソースをボウルに投入してみたり、13種類ある追加トッピングから好きなものをセレクトしてさらなる味変をしてみたりと、一皿でさまざまな楽しみ方ができてしまうのです。

「世界一うまいコーヒーゼリー!ブッラータボウル和風ぜんざい」 写真:食べログマガジン編集部

また、11月末までの数量&期間限定で「サザコーヒー」のコーヒーゼリーを使用した「世界一うまいコーヒーゼリー!ブッラータボウル和風ぜんざい」3,000円と、「日本橋 ゆかり」の野永シェフとコラボした「北海道を感じる!ブッラータボウルの野永風北海うどん」5,000円も提供中なので、こちらも見逃せません。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Fresh Cheese Studio cheese & café 表参道住所 : 東京都渋谷区神宮前4-4-4 B-Flat communeTEL : 050-5595-0325

文:食べログマガジン編集部

The post できたてのフレッシュチーズで作る“ブッラータボウル”が表参道にやってきた!(東京・表参道) first appeared on 食べログマガジン.