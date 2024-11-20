Âç¹¥¤¤Ê¿ä¤·¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯vs¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ç¯²¼·¯¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó♡¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¤Ê¤é¤É¤Ã¤Á¡©
¡ÚÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¿ä¤·¡Ûv.s.¡ÚÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ç¯²¼·¯¡Û
michill¡ßKboard¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È·è¤á¤ë´Ú¥É¥é¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÂÐ·è¡¢½à·è¾¡2ÀïÌÜ¤Ï¡Ä¡ÚÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¿ä¤·¡Ûv.s.¡ÚÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ç¯²¼·¯¡Û¡£
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ö¤É¤Á¤é¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¡©¡×ÅêÉ¼¤·¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ã¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.5¡äÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤êÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¿ä¤·♡
Á°²ó¤ÎÂÐÀï¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ä¡×¡Ê¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡Ø³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡Ù¥Û¥ó¡¦¥É¥å¥·¥¯Ìò¡Ë¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡¢2024Ç¯No.1¥â¥ÆÃË¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡ª
▶Á°²ó¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤Ï¥³¥³¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥ê¥å¡¦¥½¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡Ë¡¿¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù
Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡É¿ä¤·¡É¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ªÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª♡¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î´Å¤¤¹ðÇò¡Ä¡ª¡©Æ´¤ì¤Î¡É¿ä¤·¡É¤È¥É¥¥É¥¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ä♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
½ÐÅµ¡§instagram
ºîÉÊ¾Ò²ð¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù
¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡
²áµî¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î´õË¾¤ò¼º¤Ã¤¿¥¤¥à¡¦¥½¥ë¡£¶öÁ³¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ð¥ó¥É¡ÖECLIPSE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥ê¥å¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢¥½¥ë¤ÏÈà¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
2022Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Çµ±¤¯¥½¥ó¥¸¥§¤ò¸«¤ë¤â¡¢¿ô»þ´Ö¸åÆÍÁ³¤ÎÈà¤Îë¾Êó¤ËÀ¤´Ö¤ÏÁûÁ³¡£Èá¤·¤à¥½¥ë¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥½¥ó¥¸¥§¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë2008Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¡Ê½ÐÅµ¡§U-NEXT¡Ë
¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤ß¤É¤³¤í
¥É¥é¥Þ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤ËÄ«¤«¤éÂç¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Ç°ìÂç¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤¬¡¢Èà¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢¡È¿ä¤·¡É¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¡Ö¿ä¤·¤È¤ÎÎø¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÀßÄê¤ËÊ¨¤»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌ´Êª¸ì¤ò²ÚÎï¤ËÎ¢ÀÚ¤ë²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿±ü¿¼¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¥¥å¥ó¤È¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¡Ä¡ª¤½¤·¤ÆËÜºî¤ÇÂçÂçÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤¬¾Â¤¹¤®¤Æ¡Ä¡ª
Ä¶Àä·ã´Å¤ÊÆ·¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌÑÁÛ¤È¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤Ë·ã¿ä¤·¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì | U-NEXT¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡ÃKboard¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à
¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡ÃKboard¤Ç¿ÍÊª¾ÜºÙ¤ò¸«¤ëÅêÉ¼¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡¡¡ä
¡ã¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.8¡äÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ë¥É¥¥Ã¡ª¥¥å¡¼¥È¤À¤±¤É¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ç¯²¼·¯
ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎÂÐÀï¤ÇÄ¶¥¤¥±¥á¥ó¼ÒÄ¹¡Ê¡Ø¼ÒÆâ¤ª¸«¹ç¤¤¡Ù¥«¥ó¡¦¥Æ¥àÌò/¥¢¥ó¡¦¥Ò¥ç¥½¥×¡Ë¤òÂçº¹¤ÇÇË¤Ã¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ç¯²¼ÃË»Ò¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡ª
▶Á°²ó¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤Ï¥³¥³¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¥½¡¦¥¸¥å¥Ë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó¡Ë/¡Ø¤è¤¯¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ù
³¤³°¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿Âç¿ÆÍ§¤ÎÄï¤È¶öÁ³ºÆ²ñ¡ª¥¥å¡¼¥È¤Ê¤Î¤ËÌ¯¤ËÃË¤é¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ç¯²¼ÃË»Ò¤È¡¢¿ÆÍ§¤Ë¤ÏÆâ½ï¤ÇÈëÌ©¤ÎÎø♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
ºîÉÊ¾Ò²ð¡Ø¤è¤¯¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ù
¡Ø¤è¤¯¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó ¡ÙÍ½¹ðÊÔ | ¥Ý¥Ë¡¼¥¥ã¥Ë¥ª¥ó WE LOVE K
ºÇ¶á»Å»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤ºµõ¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë30ÂåÆÈ¿È½÷À¤¬¡¢³¤³°¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¿ÆÍ§¤ÎÄï¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¡¢Èà¤ËÂÐ¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦´¶¾ð¤òÊú¤»Ï¤á¤ë¡£¡Ê½ÐÅµ¡§Netflix¡Ë
¡Ø¤è¤¯¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó¡Ù¤ß¤É¤³¤í
¥Ì¥Ê¡ª(¤ª»Ð¤µ¤ó)¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤¤½÷»Ò¤¬ÇúÃÂ¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢20Ç¯Íè¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Ë»Ð¤ÈÄï¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿ÃË½÷¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤·¤Æ¡¢¼æ¤«¤ì¤¢¤¦ËÜ³Ê¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£
Æó¿Í¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¡¢ÃúÇ«¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ç¤Ã¤¿ÎøÌÏÍÍ¤Ë¶»¥¥å¥ó¤ÎÏ¢Â³¡ª
¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó±é¤¸¤ëÇ¯²¼ÃË»Ò¤ÎÂº¤µ¤¿¤ë¤ä¡Ä¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ê¥¥é¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÈÃË¤é¤·¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡
¤è¤¯¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó | Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë
¤è¤¯¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëåºÎï¤Ê¤ª»Ð¤µ¤ó | Kboard¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à
¥Á¥ç¥ó¡¦¥Ø¥¤¥ó | Kboard¤Ç¿ÍÊª¾ÜºÙ¤ò¸«¤ëÅêÉ¼¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡¡¡ä
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬¹¥¤¡©ÅêÉ¼¤·¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª