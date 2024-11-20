9ºÐÃË»Ò¤¬²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿à¥ì¥´ºîÉÊá¤Ë10Ëü¿Í´¶Æ°¡¡¡ÖÊõÊª¤¹¤®¡×¡Ö¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ìÇ¯Ãæ¤Ç¤â¾þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤......¡£
¤½¤ó¤ÊÂº¤¹¤®¤ë"¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹"¤¬X¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLEGO¤Î¥ê¡¼¥¹Íß¤·¤¤¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤ËÏÃ¤·¤¿¤éºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
2024Ç¯11·î19Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¿å¡Ê¡÷mizcosan¡Ë¤µ¤ó¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤Á¤é¤Î¼Ì¿¿¡£
¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥ì¥´¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¤ë¤¤ÎÐ¤ä°Å¤¤ÎÐ¡¢ÀÖ¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¿å¿§¤È¿§Ì£¤â²¿¤À¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Ý¤¤¤·¡¢¤â¤ß¤ÎÌÚ¤ß¤¿¤¤¤ÊÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤à¥ê¡¼¥¹á¤À¡£
¸ø¼°¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Î¥ì¥´¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¤Ï10·î1Æü¡¢¡ÖÂç¿Í¥ì¥´¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥ì¥´¥»¥Ã¥È¡Ö¥ì¥´¡¡¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ê¡¼¥¹¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÍß¤·¤¬¤ë¿å¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¼ê»ý¤Á¤Î¥ì¥´¤ÇºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤Æ²¹¤«¤¤"ºîÉÊ"¤Ê¤ó¤À......¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï18Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¿å¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Öºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ...
¥ì¥´¤Î¥ê¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å¤µ¤ó¤Î9ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¡£
¡Ö»ä¤¬LEGO¤Î¥ê¡¼¥¹¥¥Ã¥È¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«³Ý¤±¤Æ¡¢²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤¤Â©»Ò¤Ë¤â¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤¸¤ã¤¢ºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ30Ê¬¤¯¤é¤¤¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿å¤µ¤ó¡Ë
ÁÇÁá¤¤¡ª¡¡¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ì¥´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¤¢¤ó¤ÊÎ©ÇÉ¤Ê¥ê¡¼¥¹¤¬ºî¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥¿¥À¥â¥Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¾......¡£
¤½¤ó¤Ê´ïÍÑ¤ÇÍ¥¤·¤¤Â©»Ò¤µ¤ó¤«¤é¡¢²¹¤«¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¿å¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÆüº¢¤«¤éLEGO¤Ç¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿§¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤âÎÉ¤¯¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È°ì¤Ä°ì¤Ä°ã¤¦·Á¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â´¶¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿å¤µ¤ó¡Ë
°¦¾ð°î¤ì¤ë¼êºî¤ê¥ì¥´¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢X¾å¤Ç10Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê19ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í...¤³¤ó¤Ê¤Î°ìÀ¸¾þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦...¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¼«Ê¬¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î½ÀÆð¤ÊÁÏºîÀ¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡ÖÊõÊª¤¹¤®¡¡¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î»ä¤Ç¤âµã¤¤½¤¦¡×
¡ÖÇÛ¿§¥»¥ó¥¹¤¬Å·ºÍ¡×
¡Ö¹¬¤»µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤í¤±¤½¤¦¡×
¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¿å¤µ¤ó¤Ï
¡Ö¤«¤Ê¤êÂô»³¤ÎÈ¿¶ÁÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¸«¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬²¹¤«¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¯²þ¤á¤Æ¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Â©»Ò¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Â©»Ò¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¥ì¥´¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡£