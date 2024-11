東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに「ドナルドダック」の甥っ子「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」がデザインされた「スーベニアランチケース」が登場!

ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」の姿がプリントされた、”アメリカンダイナー”気分が楽しめるグッズです☆

東京ディズニーリゾート「ヒューイ・デューイ・ルーイ」スーベニアランチケース

価格:対象のメニューにプラス 1,200円

発売日:2024年12月26日(木)

販売店舗:

東京ディズニーランド「ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイム・カフェ」

東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」

”アメリカンダイナー”気分を楽しめる、ヒューイ・デューイ・ルーイがデザインされた「スーベニアランチケース」が東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに登場!

対象のメニューにプラス1,200円支払うことで購入することができます。

ランチケースには大きなサンドイッチを手にする「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」をプリント。

スライスしたトマトやオニオンをのせたサンドイッチを前に笑顔を向ける姿がプリントされています。

ライチタイムが待ち遠しくなる、ポップでかわいいディズニーグッズです☆

”アメリカンダイナー”をテーマにした「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」のアートが楽しめるスーベニアグッズ。

東京ディズニーリゾートの「ヒューイ・デューイ・ルーイ」スーベニアランチケースは、2024年12月26日より販売開始です☆

”アメリカンダイナー”気分を楽しめる身につけアイテムや雑貨!東京ディズニーリゾート「ヒューイ・デューイ・ルーイ」グッズ ”アメリカンダイナー”気分を楽しめる身につけアイテムや雑貨!東京ディズニーリゾート「ヒューイ・デューイ・ルーイ」グッズ 続きを見る

©Disney

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大きなサンドイッチを持つ姿がかわいい!東京ディズニーリゾート「ヒューイ・デューイ・ルーイ」スーベニアランチケース appeared first on Dtimes.