【ドールズフロントライン2:エクシリウム】12月5日 リリース予定

Sunborn infomationは、Android/iOS/Windows用シミュレーション「ドールズフロントライン2:エクシリウム」を12月5日にリリースする。

本作は前作「ドールズフロントライン」の10年後を描くシミュレーションゲーム。「戦術人形」と呼ばれるキャラクターを指揮する賞金稼ぎとなって戦う。11月19日までクローズドβテストを実施していた他、TGS2024でも出展していた。

【ドールズフロントライン2:エクシリウム】PV第一弾】

(C) Sunborn infomation Technology Co., Ltd. (C) HAOPLAY Limited All Rights reserved.