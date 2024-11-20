『FNS歌謡祭』にSnow Man、SixTONES、ニュジ、スキズ、平手友梨奈らの出演が決定！高畑充希は主演ミュージカルの名シーンを披露
■『2024FNS歌謡祭』第2弾出演アーティストが発表
【写真】『2024FNS歌謡祭』第2弾出演アーティスト（全4枚）
12月4日、12月11日の2週連続で放送されるフジテレビ系『2024FNS歌謡祭』の公式X（旧Twitter）にて、第2弾出演アーティストが発表された。
『2024FNS歌謡祭』
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『2024FNS歌謡祭』第2弾出演アーティスト
■第1夜
NCT DREAM
『Endless SHOCK』2024カンパニー
KinKi Kids
ゴスペラーズ
Stray Kids
Snow Man
DISH//
TWS
東方神起
Travis Japan
TREASURE
NewJeans
BEGIN
増田貴久（NEWS）
薬師丸ひろ子
■第2夜
幾田りら
コレサワ
THE ALFEE
SUPER BEAVER
SixTONES
乃紫
平手友梨奈
FRUITS ZIPPER
宝鐘マリン
ミュージカル『ウェイトレス』（高畑充希・ソニン・LiLiCo）
ミュージカル『ダンス オブ ヴァンパイア』（城田優）
Mega Shinnosuke
RIIZE
LE SSERAFIM
『2024FNS歌謡祭』
◇第1夜 12/04（水）18:30～23:28
◇第2夜 12/11（水）18:30～21:54
司会：相葉雅紀、井上清華（フジテレビアナウンサー）