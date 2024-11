【Stellar Blade:アップデート】11月20日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5用アクションアドベンチャー「Stellar Blade」において、アップデートを本日11月20日に配信した。

今回のアップデートでは、スクウェア・エニックスのアクションRPG「NieR:Automata」とのコラボ限定アイテムが登場。また、イヴのキャラクターカスタマイズが拡張され、ポニーテールの長さに「ポニーテールなし」が追加されるほか、新しいコスチューム4種類、アクセサリー1種が追加される。

さらに細かなカメラワークやフィルターが使用できる待望の「フォトモード」も実装。戦闘では敵の即死スキルに対して「自動ターゲティング」と「弾道補正機能」が適用できるようになる。そのほかにも様々なバグ修正が行なわれており、フランス語やスペイン語など6つの追加言語のリップシンクがサポートされている。

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.