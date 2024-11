東京ディズニーランドと東京ディズニーシーに「ドナルドダック」の甥っ子「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」がデザインされたグッズが登場!

”アメリカンダイナー”気分を楽しめるファッションアイテムや普段使いしやすい雑貨などがラインナップされます☆

東京ディズニーリゾート「ヒューイ・デューイ・ルーイ」グッズ

発売日:2024年12月26日(木)

販売店舗:

東京ディズニーランド:トゥーンタウン ギャグファクトリー/ファイブ・アンド・ダイム

東京ディズニーシー:アメリカンウォーターフロント スチームボート・ミッキーズ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトを確認ください

東京ディズニーリゾートに、”アメリカンダイナー”気分を楽しめる「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」がデザインされたグッズが登場!

みんなで一緒に“アメリカンダイナー“気分が楽しめるほか、カラフルなファッションアイテムのコーディネートでも盛り上がることができます。

「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」の楽しそうなデザインがとってもかわいいグッズを紹介していきます☆

トレーナーA

価格:4,200円

サイズ:ユニセックスワンサイズ

袖口や裾、襟周りにレッドをチョイスしたトレーナー。

「ヒューイ」「デューイ」「ルーイ」が仲良くサンドイッチを手にする姿がプリントされています。

トレーナーB

価格:4,200円

サイズ:ユニセックスワンサイズ

落ち着きのあるブルーカラーを基調にしたトレーナー。

大きなサンドイッチを手に笑顔を向ける3人の姿がかわいい☆

トレーナーC

価格:4,200円

サイズ:ユニセックスワンサイズ

ファッションのアクセントにぴったりな明るいグリーンを使用したトレーナー。

一枚ではもちろん、重ね着コーデにもおすすめのファッションアイテムです。

Tシャツ

価格:各2,900円

サイズ:(ユニセックス)XS 、S、M、L

アメリカンダイナーをテーマにした「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」デザインのTシャツ。

大切な人や親子でコーディネートできる、豊富なサイズ展開も魅力です。

靴下

価格:各1,200円

サイズ:22-25cm、25-27cm

足元をかわいく演出してくれる、ロングタイプの靴下。

”Tasty and Fresh”のロゴを大胆に落とし込んだ、存在感抜群な一足です。

リングセット

価格:2,700円

「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」のお顔やフードをデザインしたリングセット。

重ね付けしてもかわいい、ポップなデザインが使用されています。

カチューシャA

価格:2,400円

「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」を頭にのせたカチューシャもラインナップ。

仲良く手をつなぐ3人の姿に癒やされる身につけグッズです。

カチューシャB

価格:2,200円

キラキラのスパンコールが施されたカチューシャ。

全体をレッドで統一した、注目度満点なディズニーグッズです。

ハット

価格:3,600円

これからの季節に大活躍してくれる、コーデュロイ生地を使ったハット。

刺繍で表現された「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」にも注目です。

ショルダーバッグ

価格:3,900円

「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」のアートを大胆に落とし込んだショルダーバッグ。

肩紐は取り外せるので、ハンドバッグとしても愛用できます。

トートバッグ

価格:800円

ホワイトとレッドの配色が映えるトートバッグ。

コンパクトに折りたたんで持ち歩ける、普段使いしやすいグッズです。

クリアホルダーセット

価格:600円

異なるサイズのクリアホルダーが、2枚セットで登場。

用途に合わせて使い分けできるのも嬉しいポイントです。

メモ

価格:1,000円

専用のバインダーが付いたメモ。

ちょっとした書き置きやメモを残すのに便利です。

シール

価格:900円

「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」デザインの缶に入ったシール。

アメリカンダイナーをイメージしたシールや3人の姿をデザインしたシールがたっぷり入っています。

スマートフォングリップ

価格:2,100円

スマートフォンに付けて使用する、便利なスマートフォングリップ。

スマートフォンを手にしっかりと固定できる、様々な用途で使用できるアクセサリーです。

ミニタオルセット

価格:1,600円

アメリカンダイナーがテーマのミニタオルが、2枚セットで登場。

「ヒューイ」「ルーイ」「デューイ」とテーマアートがそれぞれプリントされています。

ファッション用グラスA

価格:2,900円

ミッキーシェイプのフレームが遊び心満点なファッション用グラス。

レンズには落ち着きのあるグリーンがセレクトされています。

ファッション用グラスB

価格:2,900円

ブルーカラーが爽やかなファッション用グラス。

レンズにあしらわれた星形マークがアクセントになっています。

ファッション用グラスC

グラデーションカラーがきれいなファッション用グラスも登場。

レンズにドット柄をあしらった、大人かわいいグッズです。

”アメリカンダイナー”をテーマにした、ポップでおしゃれな身につけグッズやファッションアイテム。

東京ディズニーリゾートにて2024年12月26日より販売される「ヒューイ・デューイ・ルーイ」グッズの紹介でした☆

©Disney

価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ”アメリカンダイナー”気分を楽しめる身につけアイテムや雑貨!東京ディズニーリゾート「ヒューイ・デューイ・ルーイ」グッズ appeared first on Dtimes.