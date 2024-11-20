¥Û¥ó¥À½é¤Î·Ú¾¦ÍÑEV¤ò¸øÆ»»î¾è¡ª¡¡N¡¾VAN e:¤Ï¡ÖÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤Æ¥¬¥·¥¬¥·»È¤¨¤ë!!
¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±»î¾è²ñ¤ËÆÍ·â¤·¤¿ÅÏÊÕ»á¡£¥Û¥ó¥À¤¬Êü½Ð¤·¤¿¿··¿EV¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤¤¤«¤Ë!?
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Çº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤Ê¤Î¤¬¡¢»Å»ö¤ËÍ·¤Ó¤Ë¥¬¥·¥¬¥·»È¤¨¤ë·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¡£¤½¤³¤Ë¥Û¥ó¥À¤¬¿··¿EV¤òÅêÆþ¡ª¡¡¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ï!?¡¡¥«¡¼¥é¥¤¥Õ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÏÊÕÍÛ°ìÏº»á¤¬Å°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¡ÖN¡¾VAN e:¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤ò¼Â¸½¡ª
¥Û¥ó¥À N¡¾VAN e:¡¡²Á³Ê¡§269Ëü9400¡Á291Ëü9400±ß¡¡¥¨¥³¤ÎËÜ¼Á¤ò¤È¤é¤¨¤¿½¨ºî¥«¡¼¡£Áõ¾þ¤ò¾Ê¤¤¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâ³°Áõ¤ÏÃË¿´¤ò»É·ã¡£¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤Ç»È¤¤ÅÝ¤·¤¿¤¤
ÅÏÊÕ¡¡10·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¾¦ÍÑEV¡¢N¡ÝVAN e¡§¤Ë¸øÆ»»î¾è¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¿·¼ÖÈÎÇäÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¡¢·Ú¤Ç¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¼«Ëý¤Î¥É¥ëÈ¢¥«¡¼¡¢N¡ÝBOX¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬·Ú¾¦ÍÑ¼Ö¤ÎN¡ÝVAN¤Ç¡¢¤½¤ÎEVÈÇ¤¬º£²ó¤Î»î¾è¼Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢N¡ÝVAN¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÈÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯¤ò¥â¡¼¥¿¡¼¤È¶îÆ°ÍÑÅÅÃÓ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÅÏÊÕ¡¡³«È¯¤Ï»î¹Ôºø¸í¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£N¡ÝVAN e¡§¤Î³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëºä¸µÎ´¼ù»á¤Ï¡Ö³«È¯¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¡Ê¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎÇÛÃÖ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿¹µÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
N¡¾VAN e:³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Îºä¸µÎ´¼ù»á¡¡³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Îºä¸µ»á¤Ï¡ÖEV¤Î²ÁÃÍ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¾¦ÍÑ¼Ö¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÁáÄ«¿¼Ìë¤âÀÅ¤«¤ËÇÛÁ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¼Â¼Ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡½õ¼êÀÊ¤ä¸åÀÊ¤ò³ÊÇ¼¤·¤¿¤È¤¤Î¹¤¯¤ÆÊ¿¤é¤Ê¼ÖÆâ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¡¼¥È¥¢¥ì¥ó¥¸¤â´Þ¤á¡¢¼ÖÆâ¤Î¹¤µ¤È»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÈ´·²¡×¤ÈÅÏÊÕ»á¤âÂÀ¸ÝÈ½
¡½¡½Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¥¬¥·¥¬¥·»È¤¤¤¿¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤Ï¤¤¡£N¡ÝVAN e¡§¤ÏAC100V¡¿1500W¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¥½¥í¥¥ã¥ó¥×¤âÍ¾Íµ¤Ç¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£¥·¥Ã¥«¥ê½¼ÅÅ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐºÒ³²»þ¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡£
N¡¾VAN e¡§¤Î½¼ÅÅ¸ý¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¡£º¸¤¬ÉáÄÌ½¼ÅÅ¤Ç¡¢±¦¤¬µÞÂ®½¼ÅÅ
¥Õ¥ë½¼ÅÅ»þ¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï245Ò¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¡£Æü¾ï»È¤¤¤Ê¤éÌäÂê¥Ê¥·
¡½¡½±¿Å¾´¶³Ð¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÅÏÊÕ¡¡EV¤Ê¤Î¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¥Î¥¤¥º¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢³ê¤é¤«¤Ë²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎN¡ÝVAN¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢N¡ÝBOX¤Î¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¼Ö¤è¤ê¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤Ê¤É¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡N¡ÝVAN e¡§¤Ï½Å¤¤¶îÆ°ÍÑ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤ò¾²²¼¤ËÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ø·¸¤Ç½Å¿´¤¬Äã¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Â¦ÌÌ¾×ÆÍ»þ¤ËÅÅÃÓ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£ÄìÌÌ¤Î¶¯ÅÙ¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿EV¤ÎÂ¤¤ê¹þ¤ß¤¬¡¢¼Â¤ÏÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395Ð¡ßÁ´Éý1475Ð¡ßÁ´¹â1960Ð¡£±¿Å¾¤Ï³Ú¥Á¥ó
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÅÏÊÕ¡¡Á´Éý¤¬¶¹¤¯Å·°æ¤Î¹â¤¤¥Ü¥Ç¥£¤ÇÁö¹Ô°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ½Æ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢¸åÎØ¤ÎÀÜÃÏÀ¤Ï¹â¤¤¡£¶Ê¤¬¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤¬Áê±þ¤Î³ÑÅÙ¤Ë·¹¤¯¤â¤Î¤Î¡¢µóÆ°ÊÑ²½¤¬²º¤ä¤«¤ÇÅâÆÍ¤Ëº¸±¦¤Ë¿¶¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡½¡½¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡¤³¤ì¤¬°Õ³°¤Ê¤Û¤É²÷Å¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÄãÂ®¤ÇÊÞÁõ¤Î¹Ó¤ì¤¿³¹Ãæ¤òÁö¤ë¤È¡¢¾å²¼¤ÎÍÉ¤ì¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÊº¹¤ÎÄÌ²á¤Ç¤âÉÔ²÷¤ÊÆÍ¤¾å¤²´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿N¡ÝBOX¤è¤ê¤â²÷Å¬¤Ê¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¡½¡½·çÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡©
ÅÏÊÕ¡¡±¿Å¾ÀÊ°Ê³°¤Î¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯¾ö¤à¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¿¤áºÂ¤ê¿´ÃÏ¤¬°¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½õ¼êÀÊ¤Ë¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤Ï¥Ê¥·¡£¤µ¤é¤Ë¾¦ÍÑ¼Ö¤Îµ¬³Ê¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸åÀÊ¤è¤ê¤â²Ù¼¼ÌÌÀÑ¤ò¹¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¸åÀÊ¤ÎÂ¸µ¶õ´Ö¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¶¹¤¤¡£
°ì±þ¡¢4¿Í¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÀÊ¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Êä½õÀÊ¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤ê¾è¤ê¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ã¥¥êÁÖ²÷¤ÎÆâÁõ¡£¥·¥Õ¥È¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÏºÇ¿·¤Î¥Ü¥¿¥ó¼°¡£¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¤ÏÂÆ§¤ß¼°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
±¿Å¾ÀÊ°Ê³°¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¼ýÇ¼¤¬²ÄÇ½¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËºÇÂç¥¹¥Ú¡¼¥¹Ä¹¤Ï2645Ð¤ò¸Ø¤ë
¡½¡½¸Ä¿Í¤¬¹ØÆþ¤¹¤Ù¤¥¯¥ë¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
ÅÏÊÕ¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó»î¾è¤·¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¼ÖÆâ¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎL4¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ³°Áõ¤ò¾èÍÑ¼ÖÉ÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¥¹¥Þ¡¼¥È¥¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤ëFUN¥¿¥¤¥×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³«È¯¼Ô¤â¡ÖFUN¤Ï¥ì¥¸¥ã¡¼¤Ç»È¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤È·óÍÑ¤¹¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤â¡¢¡Ö¸Ä¿Í»ÈÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¡£
¡½¡½SNS¤Ê¤É¤Ë¤ÏN¡ÝBOX¤ÎEVÈÇ¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¡©
ÅÏÊÕ¡¡¥Û¥ó¥À´Ø·¸¼Ô¤«¤éN¡ÝONE¤ËEVÈÇ¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤ÏÍèÇ¯¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢N¡ÝBOX¤ËEV¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏÊÕ¡¡¤¿¤À¤·¡¢N¡ÝBOX¤Ï¥Û¥ó¥À¤Îà»êÊõá¡£½ýÊª¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¥¸¥Ã¥¯¥ê¤ÈÆüËÜ»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤ÇÅêÆþ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã