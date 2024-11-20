ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÉü³è¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÄŽ¢103Ëü±ß¤ÎÊÉ¤Î¸«Ä¾¤·Ž£¤¬¤â¤¿¤é¤¹"¼ê¼è¤ê¤¬Áý¤¨¤ë"°Ê³°¤Î¸úÍÑ
¢£ÀÇÉéÃ´¤ÎÍÌµ¤ò³Ö¤Æ¤ë¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×
½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤Ê¤ê¡¢µÄÀÊ¿ô¤ò7¤«¤é28¤ØÂçÉý¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥É¤ò°®¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÌÜ¶ÌÀ¯ºö¤Î°ì¤Ä¤¬Ç¯¼ý¤Î¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¿ôÂ¿¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê£»¨¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²þ¤á¤ÆÆâÍÆ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏµëÍ¿½êÆÀ¤À¤±¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢»ö¼Â¾å¤Ï¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¹Ê¤é¤ì¡¢½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤ê»Ï¤á¤ëÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ò¡ÖÊÉ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
103Ëü±ß¤Îº¬µò¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ò·×»»¤¹¤ëºÝ¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ¯¼ý¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë´ðÁÃ¹µ½ü48Ëü±ß¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü55Ëü±ß¤Î¹ç·×¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢´ðÁÃ¹µ½ü¤È¤Ï¡ÖºÇÄã¸ÂÅÙ¤ÎÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤Î³Û¤È¤µ¤ì¡¢½êÆÀ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¶â³Û¤Ï¸º¾¯¤·¡¢½êÆÀ2500Ëü±ß°Ê¾å¤Ç¥¼¥í¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢µëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤È¤Ï¡¢¼«±Ä¶È¼Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë·ÐÈñ¤ò°ìÄê³Û¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬Ç§¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î³Û¤Ï½êÆÀ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë±þ¤¸¤Æ·è¤Þ¤ë¤¬¡¢195Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¡£
½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤¬¤³¤ì¤é´ðÁÃ¹µ½üÅù¤Î¹ç·×103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿ÉôÊ¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ß¤Ë¤«¤«¤ê¡¢½êÆÀ195Ëü±ß¤Þ¤Ç¤À¤È½êÆÀÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤Ï5¡ó¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï10¡ó¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ15¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ç¯¼ý110Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢103Ëü±ß¤È¤Îº¹³Û7Ëü±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ15¡ó¡¢1Ëü500±ß¤ÎÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Î¼ê¼è¤ê¤Ï109Ëü±ß¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢Ç¯¼ý150Ëü±ß¤Ç¤ÏÀÇ¶â6Ëü4500±ß¡¢¼ê¼è¤ê¤Ï143Ëü±ß¤Û¤É¡¢Ç¯¼ý200Ëü±ß¤Ç¤ÏÀÇ¶â14Ëü5500±ß¡¢¼ê¼è¤ê185Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¡£Ç¯¼ý¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÀÇÉéÃ´¤¬²ÃÂ®ÅÙÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤â½çÄ´¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý¤Î¡ÖÊÉ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬Å¬Åö¤«¤É¤¦¤«¤ÏµÄÏÀ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤í¤¦¡£
¢£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÂ¦ÌÌ
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÞÍÜ¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¾ì¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¶¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«¤é¤Î¼ê¼è¤ê³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤ÂÓ¼ç¤ÎÇ¼ÀÇ³Û¤Ë¤âÇ¯¼ý¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬±Æ¶Á¤¹¤ë¡£À¤ÂÓ¼çÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¶¡¤¬¤¤¤ì¤ÐÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤äÉÞÍÜ¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢½êÆÀÀÇ¤ä½»Ì±ÀÇ¤ÎÉéÃ´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¶¡¤ÎÇ¯¼ý¤¬103Ëü±ß°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ç¯¼ý900Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ðËÜÅª¤Ë38Ëü±ß¤Ç¤¢¤ê¡¢Ç¯¼ý¤¬¹â¤¤¤È¹µ½ü¤Ï¸º¤ê¡¢1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¡£°ìÊý¤ÎÉÞÍÜ¹µ½ü¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎÇ¯Îð¤¬16ºÐ°Ê¾å30ºÐÌ¤Ëþ¤Ç38Ëü±ß¡¢19ºÐ°Ê¾å23ºÐÌ¤Ëþ¡ÊÆÃÄêÉÞÍÜ¿ÆÂ²¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð63Ëü±ß¤ËÁý¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¶¡¤ÎÇ¯¼ý¤¬103Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ç¯¼ý500Ëü±ß¤ÎÀ¤ÂÓ¼ç¤Î½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Ë¤è¤ê·×7Ëü6000±ß¡¢ÆÃÄêÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤¬1Ì¾¤¤¤ì¤Ð·×12Ëü6000±ß¤â·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏÀµ¤Ë¡ÖÊÉ¡×¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇÛ¶ö¼ÔÆÃÊÌ¹µ½ü¤¬2018Ç¯¤Ë²þÄê¤µ¤ì¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡ÖÊÉ¡×¤¬150Ëü±ß¤Þ¤Ç¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²ñ¼Òµ¬ÌÏ¤Ç°Û¤Ê¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤ë½êÆÀ¿å½à¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£°ì¤Ä¤Ï¡Ö106Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤Î»ö¶È½ê¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
Á°¼Ô¤Ï½¾¶È°÷51¿Í°Ê¾å¡¢¸å¼Ô¤Ï50¿Í°Ê²¼¤Ê¤Î¤ÇÃæ¾®´ë¶È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£Á°¼Ô¤Î¾ì¹ç¡¢»Ä¶ÈÂå¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤¿´ðËÜµëÉôÊ¬¤ÎÇ¯¼ý¤¬106Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ø²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌÜ°Â¤ÏÇ¯¼ý120Ëü±ß¤Ç·î1Ëü3900±ß¡¢Ç¯´Ö¤Ç17Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢²¾¤ËÇ¯¼ý¤ò105Ëü±ß¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢ÀÇÉéÃ´¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¼ê¼è¤ê³Û¤â105Ëü±ß¶á¤¯¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¡¢Ç¯¼ý106Ëü±ß¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÇ°ú¤¸å¤Î105Ëü±ß¶¯¤«¤é¹¹¤Ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬°ú¤«¤ì¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤Ï90Ëü±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
µëÎÁ¤ò1Ëü±ßÁý¤ä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¼ê¼è¤ê¤¬15Ëü±ß¤â¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¡ÖÊÉ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤â¡¢¶â³Û¤¬°Û¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç»ÅÁÈ¤ß¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¡ÖÊÉ¡×Å±ÇÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¤Ê¤ª¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ò½ä¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬Å±ÇÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
Àµ³Î¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡½µ¤Î½êÄêÏ«Æ¯»þ´Ö¤¬20»þ´Ö°Ê¾å¡¢¢½êÄêÆâÄÂ¶â¤¬·î³Û8.8Ëü±ß°Ê¾å¡ÊÇ¯³Û105.6Ëü±ß¡Ë¡¢£2¥«·î¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÛÍÑ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¤³ØÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤Î4¾ò·ï¤Î¤¦¤Á¡¢¢¤ÎÇ¯¼ý105.6Ëü±ß°Ê¾å¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÅ±ÇÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ê»¤»¤Æ½¾¶È°÷µ¬ÌÏ¤Ë¤è¤ë¶èÊÌ¤ÎÅ±ÇÑ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¡Æ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬¤¢¤ë¡£¾åµ¡¤Î¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö½µ¤ÎÏ«Æ¯»þ´Ö20»þ´Ö¡×¤Ï¡¢1¥«·î¤ò4½µ´Ö¤È1Æü¡Ê4.2½µ´Ö¡Ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡Ö·î´Ö84»þ´Ö¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎºÇÄãÄÂ¶â1055±ß¤ò³Ý¤±¤ë¤È8Ëü8620±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¢¤Î·î³Û8.8Ëü±ß¤ò¾å²ó¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÄÂ¶â¿å½à¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¡¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¢¤Î¾ò·ï¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¸å¤âÄÂ¶â¤Î¾å¾º¤¬Â³¤±¤Ð¡¢¢¤Î¾ò·ï¤Ï¶á¤¤¾Íè¡¢´°Á´¤ËÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¸¡Æ¤¤Ï¡¢¤½¤ì¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£
½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ï¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÊÉ¡×¤Ï¡¢Ç¯¼ý¤«¤éÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë¼´¤¬°Ü¤ê¡¢º£¸å¤Ï¡Ö½µÏ«Æ¯20»þ´Ö¡×¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥Ð¥¤¥È¤ä¥Ñ¡¼¥È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ä¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò°Õ¼±
¸«Ä¾¤·¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î½¢Ï«¹ÔÆ°¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ç¡¼¥¿¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
ÁíÌ³¾Ê¡Ö½¢¶È¹½Â¤´ðËÜÄ´ºº¡×¤ÎºÇ¿·2022Ç¯Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¡¼¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ê¤ÉÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ2111Ëü¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢½¢¶ÈÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¿ô¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤ËÁêÅö¤¹¤ë537Ëü¿Í¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Ç¯¼ý50Ëü¡Á99Ëü±ß¤Ç¤Ï46¡ó¤Î259Ëü¿Í¤¬½¢Ï«Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤ÁÌó7³ä¤Î186Ëü¿Í¤Ï¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤¢¤ê¡×¡¢Ìó2³ä¤Î53Ëü¿Í¤¬³ØÀ¸¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡Ö15¡Á24ºÐ¡×¤Ç¤¢¤ë¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯¼ý100Ëü¡Á149Ëü±ß¤Ç¤Ï40¡ó¤Î186Ëü¿Í¤¬½¢Ï«Ä´À°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Á85¡ó¤Ë¤¢¤¿¤ë158Ëü¿Í¤¬¡ÖÇÛ¶ö¼Ô¤¢¤ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î½¢Ï«¹ÔÆ°¤«¤é¡¢³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÎÂ¿¤¯¤Ç¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Î¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥àÏ«Æ¯¼Ô¤Ç¤Ï¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ä¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬±®¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¡ÖÊÉ¡×¤ÏÌÀ³Î¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£
¢£¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤ÏÆüËÜ·ÐºÑÉü³è¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë
°Ê¾å¤ÎÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤ä½¢Ï«¾õ¶·¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Î´ðÁÃ¹µ½ü¤ÈµëÍ¿½êÆÀ¹µ½ü¤Î¹ç·×103Ëü±ß¤ò178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Îº¬µò¤Ï¡¢1995Ç¯¤«¤é¼Â¼ÁÅª¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë´ðÁÃ¹µ½ü¤Ê¤É¤Î¿å½à¤ò¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÄÂ¶â¾å¾º¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÄÂ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êª²Á¤Î¾å¾º¤Ë±þ¤¸¤¿Éý¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¤¬¡¢½êÆÀ¿å½à¤ËÈ¼¤Ã¤ÆºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³è¿å½à¤â¾å¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¤Î¹çÍýÀ¤Ï¤¢¤í¤¦¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÄÌ¤ê¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢µëÍ¿½êÆÀ¤¬Ç¯´Ö300Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¹ç¤ï¤»¤Æ11.3Ëü±ß¸º¾¯¡¢500Ëü±ß¤Ç¤¢¤ì¤Ð15.0Ëü±ß¡¢1000Ëü±ß¤Ê¤é24.4Ëü±ß¤Î¸ºÀÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¼ê¼è¤ê³Û¤ÏÁý¤¨¤ë¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Ä¿Í¾ÃÈñ¼çÆ³¤Î·Êµ¤²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬
¤Þ¤¿¡¢½¢Ï«Ä´À°¤ÎÉ¬Í×À¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÅª¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤¬Ç±½Ð¤µ¤ì¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬´ËÏÂ¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢½¢¶ÈÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ï1Æü4»þ´Ö¡Ê½µ20»þ´Ö¡ËÄøÅÙ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò1Æü5»þ´Ö¡Ê½µ25»þ´Ö¡Ë¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¡ÊÏ«Æ¯ÅêÆþÎÌ¡á½¢¶È¼Ô¿ô¡ßÏ«Æ¯»þ´Ö¡Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÌó1¡óÁý²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯¼ý¤Î¡Ö178Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Ë¸«¹ç¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë½µ27»þ´Ö¤Ø°ú¤¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Ï«Æ¯ÎÏ¤Ï1.4¡óÁý²Ã¤¹¤ë¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡£Åö¼Ò¤¬Ï«Æ¯ÅêÆþÎÌ¤È¼Â¼ÁGDPÀ®Ä¹Î¨¤Î´Ø·¸¤òÃ±½ã¤Ë·×Â¬¤·¤¿·ë²Ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®Ä¹Î¨1¡ó¤Ë¸«¹ç¤¦Ï«Æ¯ÅêÆþÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ï0.59¡ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤«¤é2026Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤ÆÇ¯1¡óÄøÅÙ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë´ð¤Å¤±¤Ð2Ç¯¶¯¤ÎÀ®Ä¹¤òÏÅ¤¦ÄøÅÙ¤ÎÏ«Æ¯ÎÏ¤¬Ç±½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÀ©ÌóÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¶Ë¤á¤ÆÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÀÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¡£Ï«Æ¯»þ´Ö¤¬½µ20»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ì¤Ð¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£
¢£ÂçÉý¤ÊÀÇ¼ý¸º¤ò¤É¤¦Êä¤¦¤Î¤«
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÌäÂêÅÀ¤¬´ö¤Ä¤«»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£É®Æ¬¤Ëµó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤ÎÂçÉý¸º¼ý¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë´ðÁÃ¹µ½üÅù¤Î178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ë¤è¤ëÀÇ¼ý¸º¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î»î»»¤Ë¤è¤ë¤È7.6Ãû±ß¤Ë¤â¾å¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÎºÄÌ³¤¬GDP¤Î2ÇÜ¤òÄ¶¤¨Àè¿Ê¹ñ¤ÇºÇ°¤ÎºâÀ¯¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÉ±ÒÈñÇÜÁý¤ä°Û¼¡¸µ¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¤Îºâ¸»³ÎÊÝ¤¬É¬Í×¤ÊÅÀ¤â¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÉý¤ÊÀÇ¼ý¸º¤ÏÍÆ°×¤Ë¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤Î¼çÌÜÅª¤¬¼ê¼è¤ê³Û¤ÎÁý²Ã¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ò¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë½êÆÀ¿å½à¤ÎÄã¤¤À¤ÂÓ¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀÇ¼ý¤ÎÍî¤Á¹þ¤ßÉý¤ò½Ì¾®¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£±ß°Â¤ä»ñ¸»¹â¤Ë¤è¤ë¿©ÎÁÉÊ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ï¡¢Á´¤Æ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¸³èÉ¬¼ûÅª¤ÊÉÊÌÜ¤Î²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î»Ù½Ð¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤Äã½êÆÀ¼ÔÁØ¤Û¤ÉÂç¤¤¤¡£
ÁíÌ³¾Ê¡Ö²È·×Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯¤«¤éº£Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½êÆÀ³¬ÁØ¤Ç¿©Èñ¤ÏÁý²Ã¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁý²Ã³Û¤Ï½êÆÀ³¬ÁØ¤Ë¤è¤ëÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾ÃÈñ»Ù½ÐÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¿©Èñ¤Î³ä¹ç¤ò¼¨¤¹¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¤Ï¡¢Ç¯¼ý200Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï34¡óÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯¼ý450Ëü¡Á500Ëü±ß¤Ç¤Ï29¡óÄøÅÙ¡¢900Ëü¡Á1000Ëü±ß¤Ç¤Ï26¡Á27¡ó¤Ç¤¢¤ê¡¢½êÆÀ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¿©Èñ¤ÎÉéÃ´¤Ï¾®¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿©ÎÁÉÊ²Á³Ê¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ë°±Æ¶Á¤Ï¡¢½êÆÀ¤ÎÄã¤¤ÁØ¤Û¤ÉÂç¤¤¤¡£
¢£½êÆÀÀÇÎ¨¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¸«Ä¾¤»¤Ð¡Öºâ¸»ÌäÂê¡×¤Ï²ò·è¤Ç¤¤ë
¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤Î¤¿¤á¤ÎºâÀ¯ÉéÃ´¤òÍÞ¤¨¤ëÊýºö¤È¤·¤Æ¡¢178Ëü±ß¤Þ¤Ç¤È¤·¤Æ¤¤¤ë´ðÁÃ¹µ½üÅù¤Î°ú¤¾å¤²Éý¤ò½Ì¾®¤¹¤ë°Æ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¹â½êÆÀ¼Ô¤Î¸ºÀÇ³Û¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¤¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½êÆÀÀÇ¤ÎÎß¿ÊÀÇÎ¨¹½Â¤¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤Î¸ºÀÇÉý¤ò½Ì¾®¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
É®¼Ô¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢´ðÁÃ¹µ½üÅù¤ò103Ëü±ß¤«¤é178Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀÇÎ¨20¡ó¤òÅ¬ÍÑ¤¹¤ë½êÆÀ¤Î²¼¸Â¤ò¸½¹Ô¤Î330Ëü±ß¤«¤é230Ëü±ß¤Ë¡¢23¡ó¤ÎÅ¬ÍÑ²¼¸Â¤ò695Ëü±ß¤«¤é300Ëü±ß¤Ë¡¢33¡ó¤ÎÅ¬ÍÑ²¼¸Â¤ò900Ëü±ß¤«¤é796Ëü±ß¤Ë°ú¤²¼¤²¤ì¤Ð¡¢¸ºÀÇÉý¤ÏµëÍ¿½êÆÀ500Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢700Ëü±ß¤Ç22Ëü±ß¶¯¤«¤éÌó10Ëü±ß¤Ë½Ì¤Þ¤ê¡¢1200Ëü±ß¤Ç¤Ï30Ëü±ß¶¯¤¬¥¼¥í¤È¤Ê¤ë¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¢£¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¡Ö130Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¤¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Ë´ðÁÃÇ¯¶â¤Î¼õµë¸¢¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö3¹æÈïÊÝ¸±¼ÔÀ©ÅÙ¡×¤òÇÑ»ß¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Î»ØÅ¦¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÈÏ°Ï¤ÇÆ¯¤¯ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤Î¾å°Ì¤Ë¤Ï¡¢¼«Í³¤Ê»þ´Ö¤ËÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢²È·×¤ÎÊä½õ¤ä³ØÈñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡¢°é»ù¤ä²ð¸î¤Ê¤É²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤È¤ÎÎ¾Î©¡¢¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¯É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤Ç¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÏÆ¯¤±¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤òÉé¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÏ«Æ¯»þ´Ö¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÏ«Æ¯ÎÏÇ±½Ð¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤ÏÍ¸ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¸«Ä¾¤·¤ÎÌÜÅª¤¬¡¢¤¿¤À¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ç¥Õ¥ì¤«¤é¤Î´°Á´Ã¦µÑ¤Ë¸þ¤±¤¿¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤Î°ÂÄêÅª¤Ê³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÀ©Ìó¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤Î¤«ÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢µÄÏÀ¤¬ºøÁî¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¢£¿Í¼êÉÔÂ´ËÏÂ¤ÇÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤ò°Â¿´¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ë
ºâ¸»¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢Áªµó¤ÎÉ¼¤òÇã¤¦¤«¤ÎÇ¡¤¯¹ñÌ±¤«¤é½¸¤á¤¿¶â¤ò¤Ð¤é»µ¤¯¤À¤±¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ÏÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÌäÂê¤È¤µ¤Û¤É°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ØÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è½÷À¤È¹âÎð¼ÔÍê¤ß¤ÎÏ«Æ¯ÎÏÇ±½Ð¤Ë¸Â³¦¤¬¶á¤Å¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í¼êÉÔÂÂÐºö¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±À©ÅÙ¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤Ë¤Þ¤Ç¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¤òµñ¤ß¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤òÀ©¸Â¤¹¤ëÆ°¤¤«¤é¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±À©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯¤¤ÉÔ¿®´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö3¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¡×¤¬¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¾Íè¼õ¤±¼è¤ëÇ¯¶â³Û¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤«¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Î»Ùµë¤ä¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤Ð¼º¶ÈµëÉÕ¤ä°é»ùµÙ¶ÈµëÉÕ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñÊÝ¾ãÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê²óÉü¤Î¤¿¤á¡¢À©ÅÙ´Ö¤Î½ÅÊ£µ¡Ç½¤äÀ¤Âå´Ö¤ÎÉéÃ´¤ÈµëÉÕ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹³Êº¹¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÌ¤¼ýÌäÂê¤Ê¤É¡¢¸øÊ¿À¤ä»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÌäÂê¤Î²ò·è¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
----------
ÉðÅÄ ½ß¡Ê¤¿¤±¤À¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë
°ËÆ£ÃéÁí¸¦¼ÒÄ¹¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È
1990Ç¯3·î¡¢ÂçºåÂç³Ø¹©³ØÉô±þÍÑÊªÍý³Ø²ÊÂ´¶È¡¢2022Ç¯3·î¡¢Ë¡À¯Âç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£1990Ç¯4·î¡¢Âè°ì´«¶È¶ä¹Ô¡Ê¸½¤ß¤º¤Û¶ä¹Ô¡ËÆþ¹Ô¡£Âè°ì´«¶äÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê¸½¤ß¤º¤ÛÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¤ß¤º¤Û¶ä¹ÔÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Éô¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯1·î¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»öÆþ¼Ò¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÁí³ç¤È¤·¤ÆÆâ³°À¯·Ð¾ðÀª¤ÎÄ´ºº¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2019Ç¯4·î¡¢°ËÆ£ÃéÁí¸¦¤Ø½Ð¸þ¡£2023Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢Æü·ÐQUICKÅìµþ³°°Ù¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡£
----------
¡Ê°ËÆ£ÃéÁí¸¦¼ÒÄ¹¡¦¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È ÉðÅÄ ½ß¡Ë