¥¿¥¤¥½¥óÂÐ¥Ý¡¼¥ëÀï¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â£±²¯£¸£°£°Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î³ô²Á¤âµÞ¾å¾º
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥Þ¥¤¥¯¡¦¥¿¥¤¥½¥ó¡Ê£µ£¸¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÉüµ¢Àï¤¬³ÊÆ®³¦¤ÇµÏ¿¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥½¥ó¤Ï£±£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢»î¹ç¤Ç¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê£²£·¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔÀï¡£Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬Ãæ·Ñ¤·¤¿»î¹ç¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç£±²¯£¸£°£°Ëü¿Í¤¬»ëÄ°¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡££Ó£Î£Ó¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤ì¤¿À¤³¦Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÊ¬ÀÏ²ñ¼Ò¡Ö£Ô£Ö£é£ó£é£ï£î¡×¤È¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ç¡¼¥¿¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Å£Ó£Ð£Î¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£Á£Ô¡õ£Ô¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤¿¿Í¤Ï£·Ëü£²£³£°£°¿Í¤ÇÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹°Ê³°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÊÆ¹ñ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤Ç¡¢Á´ÂÎ¤Ç¤âÊÆ¹ñ£¹°Ì¤Î´ÑµÒÆ°°÷¡£Æ±¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï²áµîºÇÂç¤ÎÆþ¾ì¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î³ô²Á¤Ï¥¿¥¤¥½¥óÀï¸å¤Î£±£¸Æü¤Ë£²¡¦£¸¡ó¤â¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¶½¹Ô¤ò¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤È¤â¤Ë±¿±Ä¤·¤¿£Í£Ö£Ð¼Ò¤Î¥Ê¥¥µ¡¦¥Ó¥À¥ê¥¢¥ó»á¤Ï¡Ö¥é¥¹¥Ù¥«¥¹°Ê³°¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇ¹â¤ÎÆþ¾ìÎÁ¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤Î¾Ú¤·¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£