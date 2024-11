BTSメンバーJIN(ジン)初のソロアルバム「Happy」(15日リリース)が、20日にオリコンが発表した「週間デジタルアルバムランキング」(25日付)で初登場1位となった。韓国メディア、スターニュースは20日、「JINが日本“強打”…オリコン1位直行」の見出しで詳報した。

記事には「『Happy』は15日発売直後、オリコン「デイリーアルバムランキング」(16日付)で1位となった。当日の販売量だけでも約22万枚に迫った。特に『Happy』は今年オリコンで集計されたアルバムの中で、発売初日に最も多く売れたK−ポップソロアルバムになった」と伝えた。

さらに「他にも『君に届くまで』(9位)、『I'll Be There』(11位)、『Heart on the Window(withウェンディ)』(14位)、『恋しさに』(15位)、『Another Level』(17位)などアルバム全曲がデイリーデジタルシングルランキング20位圏に布陣した」と報じた。

JINは、21日に米国NBCの人気トークショー「ザ・トゥナイト・ショー・スターリング・ジミー・ファロン」(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)に出演し、タイトル曲「Running Wild」を披露する予定。