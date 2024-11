◆ELLEGARDEN、ソウル・上海公演の延期発表

【モデルプレス=2024/11/20】ロックバンド・ELLEGARDENが19日、公式サイトを更新。アジアツアーのソウル公演、上海公演の延期を発表した。22日からアジアツアー「Boys are Back in the East Tour 2024」の開催を予定していたELLEGARDEN。同サイトでは「Vo. 細美武士は11/8(金)に網膜剥離のため緊急手術を受け療養しておりましたが、11/19(火)本日の診察で飛行機の搭乗は許可を出せないという診断を受けました」と説明。「本人は開催を強く望んでおりましたが、代替交通機関での移動が行程的に困難であることを踏まえ、メンバー・スタッフにて協議のうえ、“Boys are Back in the East Tour 2024”はソウル・上海公演は延期、“2024 FireBall Fest.”は出演キャンセルとさせていただく判断に至りました」とアジアツアーのソウル、上海の計4公演の延期、台湾で開催されるフェスの出演キャンセルを発表した。

◆ELLEGARDEN Vo.細美武士、ツアー延期を謝罪

さらに「先んじて11/12(火)に韓国のプロモーターを通して予定通り開催する旨を発表してしまいましたこと、大変申し訳ありませんでした」と謝罪し、「当初の回復見込みであれば十分開催できると早い段階で判断し、最終的な診断を待たずに発表に至ってしまいましたことを、深くお詫び申し上げます。今後はメンバー・スタッフ間での情報の共有および確認をより一層徹底し、正確な情報のみを発信するよう、気を引き締めて取り組んでまいります」とコメント。振替公演については「日程を調整しておりますので、決まり次第公式HPやX、Instagramなどでご案内させていただきます。いましばらくお待ちください」と伝えた。これを受け、ボーカルの細美武士は公式ブログを更新。「今朝眼科で最終チェックをしてもらったところ、まだ気泡が眼球内に残っているため、飛行機に搭乗する許可は出せないとのことでした。回復見込みの診断を確定情報のように受け取ってしまった我々のミスでした」とし、「フェリーで全行程を移動するのは現実的ではなく、アジアツアー全体を来年に延期し、Fireballの出演はキャンセルすることになってしまいました。正直もうなんと言って謝ればいいのかさえ分かりません」と現在の気持ちを吐露した。「12日に韓国のプロモーターさんに『予定通り開催する』という回答をこちらから出してしまったことで、大阪のMONOEYESのライブをキャンセルした際の『二度とこういうことをしないようにする』と言ったみんなとの約束を、早速破ってしまったことになります」とし、「どう取り繕うこともできませんが、チーム内の情報共有・確認をより一層徹底し、不確定な情報を発信してしまうことをなくし、今後の行動や対応でみなさんの信頼を少しずつ取り戻していくしかないのだと思います」と説明。「昨日のリハーサルで曲順まで決まって、当日をとても楽しみにしていたので、今はちょっと感情が追いついていませんが、一番悲しいのはライブを楽しみにしてくれていたみんなだと思います。本当にごめんなさい。またライブを楽しみにしてもらえるように、少しずつ、また0から積み重ねていくつもりです」と謝罪し、最後には「各地プロモーターやライブハウス、Fire Ex.のみんな、そしてライブを楽しみにしてくれていた人たち、ご迷惑とご心配をおかけしてしまったすべての方々に、あらためて深くお詫び申し上げます」と結んだ。