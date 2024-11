パリッとしたチョコの食感が魅力の「チョコあんコルネ」も！五十鈴茶屋「POPUPストア」

五十鈴茶屋は、2024年11月27日(水)から2025年1月14日(火)の期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤにPOPUPストアを出店します。

五十鈴茶屋は、2024年11月27日(水)から2025年1月14日(火)の期間限定で、ジェイアール名古屋タカシマヤにPOPUPストアを出店。

パリッとしたチョコの食感が魅力の「チョコあんコルネ」や、昨年の同POPUPで大好評だった「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅 のリニューアル商品など、名古屋初登場となる商品も用意しています。

【ジェイアール名古屋タカシマヤ初登場!栗の風味豊かなサクサク「栗コルネ」など】

会場では、日本各地の催事で好評のつくりたてのコルネを販売します。

・栗コルネ:白餡と栗ペーストを使ったマロンクリームたっぷりのサクサク「栗コルネ」は、12月10日(火)までの期間限定販売です。

12月11日(水)からは、名古屋初登場の「チョコあんコルネ」も販売します。

・あずきコルネ 和三盆クリーム:粒餡と和三盆クリームがたっぷり。

店舗では販売していないイベント限定のコルネです。

※販売期間は変更する場合があります。

「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅 各3個入 5個入

【リニューアル!「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅】

大好評の「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅は、さらに美味しくなって名古屋初登場です。

いちご餅は、粟入りのお餅をほのかな酸味と芳醇な香りに炊き上げたいちご餡で包んでいます。

チョコ餅は、柔らかなお餅をほろ苦くまろやかなチョコ餡で包んでいます。

どちらも、あんの風味はもちろん、餅菓子としての食べ応えにもこだわりました。

コスメのような美しいパッケージは、ちょっとしたギフトにもおすすめです。

餅どらやき(1個)

【ほかにも名古屋ではここだけの商品が続々!】

・餅どらやき:ふわふわの生地に、北海道産小豆のこしあんとやわらかいお餅が絶妙なハーモニー。

リニューアルし、名古屋初のお披露目です。

・あずきバターサンド:香ばしいサブレに、北海道産小豆とバターの濃厚なクリームをサンド。

あずきの新しい魅力を発見できる一品です。

・饌 SEN-azuki-:こしあんを練り込んだ和風フィナンシェ。

上品な甘さと香ばしさが口の中に広がります。

洗練されたパッケージは、ちょっとした手土産にもぴったりです。

・季の羊羹 栗:栗の甘露煮と小豆のこしあんを重ねた、贅沢な味わいの羊羹。

季節の移ろいを感じさせる一品です。

【注目の商品ラインナップ】

■名古屋初登場

チョコあんコルネ(1本)

燦(さん)いちご餅(3個、5個):リニューアル後、初登場!

燦(さん)チョコ餅(3個、5個):リニューアル後、初登場!

■ジェイアール名古屋タカシマヤ初登場

栗コルネ(1本)

餅どらやき(1個):リニューアル後、初登場!

■イベント限定商品

あずきコルネ和三盆クリーム(1本)

■名古屋ではここだけの販売

あずきバターサンド(3個)

饌 SEN-azuki-(3個)

みかん大福

栗きんとん

季の羊羹 栗

■その他

赤福ぜんざい(1食、3食)

期間中は冬至やクリスマス、お正月限定の商品も登場。

季節限定の商品が満載の五十鈴茶屋の和洋菓子を、この機会にぜひ味わってみてください。

※販売期間は変更する場合があります。

※各商品販売期間などの詳細は、株式会社 赤福 総合案内までお問い合わせください。

※天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合があります。

<五十鈴茶屋>

赤福運営の和洋菓子店。

昭和60年創業。

季節のうつろいを表現する和菓子や、和の素材を使った洋菓子などを販売。

本店(赤福本店横)、五十鈴川店(市営宇治駐車場横)の直営2店舗のほか、いくつかの商品を一部赤福店舗でも取り扱っています。

元々は上生菓子を得意とする五十鈴茶屋が展開するネオ和洋菓子は、和菓子づくりの技術を生かした本物の味とそのポップな見た目で、情報感度の高い女性のお客様にも人気です。

■出店概要

出店期間:2024年11月27日(水)〜2025年1月14日(火)※1月1日(水)・2日(木)休業

出店場所:ジェイアール名古屋タカシマヤ 地下1階 和菓子売場 特設会場(赤福店舗隣接)

