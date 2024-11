クアルコムのAndroid向けハイエンドチップ「Snapdragon 8 Elite」は、次期「Galaxy S25」シリーズに搭載されることが予想されています。

このチップの性能は、PCゲームの大作『Cyberpunk 2077』を安定して60fps(1秒間に60フレーム表示)で動かせるほど優れていることを示す動画が公開されています。

LetCook氏は、Snapdragon 8 Eliteを搭載したデバイスで動いているという『Cyberpunk 2077』の動画をXでシェア。

Cyberpunk 2077 locked at 60fps (720p / Low settings) on the snapdragon 8 Elite. pic.twitter.com/aKVgZOhozu

— LetCook (@cozy_OSS) November 17, 2024