ロックバンドELLEGARDENが20日までに公式サイトを更新。網膜剥離のため緊急手術を受けたボーカル兼ギタリストへのドクターストップにより、22〜27日に開催予定予定だった韓国・ソウルおよび中国・上海での公演を延期し、30日に出演予定だった台湾の音楽フェスについて出演をキャンセルすると発表した。

公式サイトでは「Vo.細美武士は11/8 (金)に網膜剥離のため緊急手術を受け療養しておりましたが、11/19 (火)本日の診察で飛行機の搭乗は許可を出せないという診断を受けました。本人は開催を強く望んでおりましたが、代替交通機関での移動が行程的に困難であることを踏まえ、メンバー・スタッフにて協議のうえ、"Boys are Back in the East Tour 2024"はソウル・上海公演は延期、"2024 FireBall Fest."は出演キャンセルとさせていただく判断に至りました」と説明。

続けて、「先んじて11/12 (火)に韓国のプロモーターを通して予定通り開催する旨を発表してしまいましたこと、大変申し訳ありませんでした。当初の回復見込みであれば十分開催できると早い段階で判断し、最終的な診断を待たずに発表に至ってしまいましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。

「今後はメンバー・スタッフ間での情報の共有および確認をより一層徹底し、正確な情報のみを発信するよう、気を引き締めて取り組んでまいります」とした。

振替公演に関しては、決まり次第、公式サイトやSNSで報告するとし「楽しみにしてくださっていた皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ありません。また急なお知らせになりましたこと、重ねてお詫び申し上げます」とした。