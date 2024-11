シミやニキビの美肌治療にいたる、見た目や形のお悩みを治療！福島市『おやま形成外科美容クリニック』

福島市に『おやま形成外科美容クリニック』を開院します。

福島市に『おやま形成外科美容クリニック』を開院します。

同院は福島で唯一の、形成外科専門医の院長による形成外科・美容外科クリニックです。

ケガや傷跡、皮膚のできもの、生まれつきのあざや形の異常といった疾患、二重やクマなどの美容外科手術、シワやたるみなどのアンチエイジング、シミやニキビの美肌治療にいたる、見た目や形の様々なお悩みを治療します。

■開院キャンペーン

<開院モニター特別価格>

*二重埋没法(4点留 極細糸を2本ずつ使用)

両側 77,000円(針、糸、麻酔代込)

*シミ取り ルビーフラクショナル

両頬 1回 19,800円(麻酔代込)

<開院記念特別価格>

*シミ取り Qスイッチルビーレーザー(麻酔、軟膏、被覆材込)

スポット照射 大きさ1cmまで

1か所 7,700円

まとめてシミ取り(顔のみ、大きさ制限なし)

3個 22,000円

5個 36,000円

10個 65,000円

*ヒアルロン酸注入(注入手技料、針、マイクロカニューレ代込)

・アラガン社(米国製)…日本国内シェアNo.1

ボリューマ/ボルベラ/ボラックス 1本(1cc)あたり 67,000円

・ガルデルマ社(スイス製)…優れたリフティング力

レスチレン/レスチレン リフト 1本(1cc)あたり 59,000円

・ヒューゲル社(韓国製)…韓国での実績No.1

チャウムプレミアムNo.1,2,3 1本(1cc)あたり 34,000円

■完全予約制

自費初診料 1,100円

自費再診料 無料

保険診療 ご負担割合に応じて

完全予約制

※価格は全て税込です。

■院長情報

小山(曽根) 良子 Ryoko SONE-OYAMA MD

福島に形成外科を広め、皆さんのかかりつけのクリニックを目指します。

院長

<院長プロフィール>

[経歴]

東京女子医科大学 卒業

北海道大学 形成外科

函館中央病院 形成外科

福島県立医科大学 形成外科

タウン形成外科クリニック

おやま形成外科美容クリニック 開院

[資格・所属学会]

一般社団法人 日本形成外科学会認定 専門医

一般社団法人 日本形成外科学会

一般社団法人 日本美容外科学会(JSAPS)

一般社団法人 日本頭蓋顎顔面外科学会

一般社団法人 日本創傷外科学会

一般社団法人 日本熱傷学会

■クリニック情報

クリニック名: おやま形成外科美容クリニック

所在地 : 〒960-8113 福島県福島市旭町4-26

院長 : 小山(曽根) 良子

アクセス : <バス>

福島駅東口9番乗り場より市内循環「ももりんバス」乗車、

「花園町」バス停下車(所要約10分、料金:100円)

診療時間 : 月〜金 9時半〜18時 土 9時半〜12時 ※月2回

URL : https://oyama-keisei.jp

