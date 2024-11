2023年11月15日に発売されたPlayStation 5(PS5)のゲームをWi-Fi経由でリモートプレイできる「 PlayStation Portal リモートプレーヤー (PS Portal)」が、ソフトウェアアップデートで一部タイトルでのみPS5なしでもゲームを遊ぶことが可能となりました。PlayStation Portal™ リモートプレーヤーのアップデートが本日11月20日配信! PlayStation®Plus プレミアム加入者向けにクラウドストリーミング(ベータ版)のテスト開始 - PlayStation.Blog 日本語

https://blog.ja.playstation.com/2024/11/20/20241120-psportal/New PS Portal Update Adds Cloud Streaming Without A Consolehttps://kotaku.com/ps-portal-new-update-cloud-streaming-ps5-beta-test-18517033762024年11月20日、PS Portalのシステムソフトウェアアップデートが配信されます。このアップデートではオーディオ体験の改善と、多くのユーザーから要望があった「クラウドストリーミング機能」のベータ版がリリースされるそうです。このクラウドストリーミング機能を使えば、PS PortalはPS5本体を経由することなく、サーバーから直接ストリーミングされたゲームをプレイすることが可能となります。ただし、クラウドストリーミング機能を利用できるのはPlayStation Plus プレミアム加入者のみで、プレイできるのはPlayStation Plus プレミアムのカタログに含まれる一部のPS5タイトルのみです。なお、クラウドストリーミング機能はまだ実験段階にあるため「ベータ期間中に利用可能な機能は変わる可能性があり、最終的な体験とは異なる場合があります」とのこと。ベータ期間中に利用可能な機能は以下の通り。◆PlayStation Plus ゲームカタログに含まれる、対応しているPS5用タイトルのストリーミング・『Ghost of Tsushima』『デイヴ・ザ・ダイバー』『FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE』『Marvel’s Spider-Man: Miles Morales』『モンスターハンターライズ』をはじめとした、PlayStation Plusゲームカタログに含まれる120本以上のPS5用タイトルを、クラウドストリーミングを通じてPS Portalでプレイできます。◆最大1080p/60fpsでのストリーミング◆DualSense ワイヤレスコントローラーの各種機能・ハプティックフィードバック、アダプティブトリガー、スピーカー、タッチパッド(PS Portalのタッチスクリーンでのエミュレート)、モーションセンサーなどが利用できます。◆PlayStation Plusのクラウドストレージ・セーブデータやゲームの進行状況を最大100GBまで保存可能です。PS5と自動的に同期されるため、ローカルとストリーミング、複数のデバイス間でのゲームプレイをシームレスに切り替えられます。PS Portalでクラウドストリーミング機能を利用するには、最新のソフトウェアアップデートを実施後、「設定」内にある「ストリーミングゲーム(ベータ版)」を有効にすればOK。なお、クラウドストリーミング機能を利用するには以下の条件を満たす必要があります。・PlayStation Portal リモートプレーヤー・PlayStation Networkのアカウント・PlayStation Plus プレミアムの利用権(有効期限内のもの)・ブロードバンドインターネット接続(クラウドストリーミングセッションの確立:上り・下りともに5Mbps以上が必要、720pでのストリーミング:7Mbps以上の速度が必要、1080pでのストリーミング:13Mbps以上の速度が必要)なお、PS Portalのクラウドストリーミング機能はテスト段階にあるため、ゲームトライアル、PS Storeで購入したゲームのストリーミング、一部ゲームにおけるボイスチャットやゲーム招待などのシステム機能、クリエイトボタン、3Dオーディオ、ゲーム内購入等の機能は利用できません。また、PS Portalでプレイできるストリーミングゲームは記事作成時点ではPS5用タイトルに限られており、PlayStation 4(PS4)およびPlayStation 3(PS3)向けタイトルのストリーミングには対応していません。