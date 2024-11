アンドレ3000(André 3000)は、来年さらに多くの楽曲をリリースする予定だ。ラップゲームに復帰するかどうかは明言しなかったが、11月18日(現地時間)に公開された Amazon Musicのインタビュー で、彼は「新しい音楽が確実に」リリースされると語り、2025年も「音楽を発表し表現するための新しい方法」を模索し続けるつもりだと述べた。「具体的に何かを特定したいわけではないが、もっと表現したい」とアンドレは語り、新しいプロジェクトがいつリリースされるかという話題を避けた。「そういうことだ。

アンドレは2023年11月に、フルートを軸に据えた87分のデビューソロアルバム『New Blue Sun』をリリースした。先週末には、タイラー・ザ・クリエイター主催のフェスティバル「Camp Flog Gnaw」で、この実験的なアルバムからの楽曲を披露した。今月初め、アンドレは『New Blue Sun』でグラミー賞の年間最優秀アルバム賞と最優秀オルタナティブ・ジャズ・アルバム賞にノミネートされた。アンドレは、アルバムのオープニングトラック「I Swear, I Really Wanted to Make a Rap Album But This Is Literally the Way the Wind Blew Me This Time」で、最優秀インストゥルメンタル作曲部門にもノミネートされた。年間最優秀アルバム賞のノミネートは、予期せぬ幸運だった。ローリング・ストーン誌のクリスチャン・ホードは、彼がラップのジャンルから離れたことを「晴れやかで、思索的で、奇妙にインスピレーションを与えるオデッセイ」と呼んだ。アンドレ3000は11月25日(月)〜27日(水)にブルーノート東京で来日公演を行なう。『New Blue Sun』の共同プロデューサーを務めたカルロス・ニーニョに加え、アリス・コルトレーンの愛弟子ことスーリヤ・ボトファシーナ、鬼才ドラマーのディアントニ・パークスも参加。ヒップホップとニューエイジ・ミュージックの融合を提示したアンドレ3000の「今」をライブで体験したい。【独占インタビュー】アンドレ3000が語る、フルートを手に歩む探索の旅、変わらぬ遊び心From Rolling Stone US.André 3000:New Blue Sun LIVE2025年11月25日(月)〜27日(水)ブルーノート東京詳細:https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/andre-3000/