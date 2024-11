ホットトイズから、ディズニー作品に登場するネコの人気キャラクターたちをフィギュア化したコスビ「ディズニー・キャット」シリーズが登場。

『おしゃれキャット』の「マリー」や『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」、『ピノキオ』の「フィガロ」など、ディズニー&ネコ好き必見のラインナップになっています☆

ホットトイズ コスビ「ディズニー・キャット」シリーズ

発売日:2024年12月予定

価格:各2,500円(税込)

トイサピエンス予約価格:各2,300円(税込) ※予約は8個セットのみ

サイズ:高さ各約6〜7cm

ラインナップ:8種+シークレット1種

ホットトイズのデフォルメフィギュア「コスビ」シリーズに、「ディズニー・キャット」シリーズが登場。

ディズニー映画に登場するネコの人気キャラクターたちが、全高約6〜7cmのミニフィギュアで立体化されています☆

ラインナップは『おしゃれキャット』の「マリー」「トゥルーズ」「ベルリオーズ」に『シンデレラ』の「ルシファー」、『ふしぎの国のアリス』の「チェシャ猫」「ダイナ」などが登場。

『ラマになった王様』の「イズマ」や『ピノキオ』の「フィガロ」の8種類プラス、シークレット1種類の展開です。

それぞれのフィギュアには、ネコの手の形をしたベッドが付属されているほか、トレーディングカードを封入。

パッケージは、中に何が入っているか分からないワクワク感が楽しめるブラインドボックスです!

おしゃれキャット「マリー」

まっ白な毛並みに大きな瞳がかわいい『おしゃれキャット』の「マリー」

ピンクのリボンを身につけ、ほんのり染まったほっぺもポイントです☆

おしゃれキャット「トゥルーズ」

「マリー」の兄弟で、オレンジの毛並みが特徴の「トゥルーズ」

好奇心いっぱいな表情で、絵の具で遊ぶ姿がフィギュア化されています!

おしゃれキャット「ベルリオーズ」

「マリー」の兄弟で、グレーの毛並みをした「ベルリオーズ」

おもちゃの鍵盤で遊ぶ姿を表現し、台座にも音符マークが入っています☆

シンデレラ「ルシファー」

『シンデレラ』に登場するネコのキャラクター「ルシファー」

ボリュームある体型や鋭い目元も、かわいいサイズのフィギュアで表現されています。

ふしぎの国のアリス「チェシャ猫」

『ふしぎの国のアリス』に登場する「チェシャ猫」は、しま模様が特徴的。

大きな瞳で見つめる姿がフィギュア化されています。

ふしぎの国のアリス「ダイナ」

『ふしぎの国のアリス』からは「ダイナ」も登場。

指先に止まった蝶の姿を見つめる表情が愛くるしいデザインです☆

ラマになった王様「イズマ」

『ラマになった王様』のディズニーヴィランズ「イズマ」も、ネコになった姿でフィギュア化。

薬を手にした、ディズニーヴィランズならではの仕草が印象的です。

ピノキオ「フィガロ」

『ピノキオ』に登場する「ゼペットじいさん」の飼い猫「フィガロ」

仲良しの金魚「クレオ」も一緒のフィギュアです☆

『おしゃれキャット』や『ふしぎの国のアリス』『シンデレラ』などのディズニー作品に登場する、愛らしい猫のキャラクターたちをフィギュア化。

ホットトイズ コスビ「ディズニー・キャット」シリーズは、2024年12月発売予定です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post マリーやチェシャ猫、フィガロなど9種類!ホットトイズ コスビ「ディズニー・キャット」シリーズ appeared first on Dtimes.