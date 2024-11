超柔軟性・耐久性・サステナビリティを同時に実現！サトーセン「ストレッチャブル基板」

サトーセンは、東京ビッグサイトで2024年12月11日〜12月13日に開催される「SEMICON Japan」に出展します。

サトーセン「ストレッチャブル基板」

ブースではストレッチャブル基板の柔軟性や耐久性を実際に体験できます。

■展示概要

同社ブースでは特許構造の液体金属を使用したストレッチャブル基板を世界で初めて展示します。

実際に当基板が採用されている製品も展示予定です。

これまで伸縮基板の課題であった連続伸縮への耐性も大幅に改善され、廃液を出さない製造工程を採用することで、耐久性とサステナビリティの両立に成功しました。

実際に触れられるサンプルも用意しています。

[展示予定品(一部)]

装着しながら生活できる心電センサー

運動時の激しい体の動きにも対応できる筋電センサー

柔軟なディスプレイ

光るVR用グローブ

・ストレッチャブル基板とは

伸縮性・柔軟性に優れた伸びる基板=ストレッチャブル基板です。

凹凸にも追従するためウェアラブルデバイスなど柔軟性が求められる製品への採用が期待されています。

■SEMICON Japan概要

開催日時:2024年12月11日(水)〜12月13日(金) 10:00〜17:00

会場 :東京ビッグサイト

ブース番号「3439」FLEXパビリオン内

