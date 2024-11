プロテクトは、鳩による被害に悩む個人住宅や商業施設、マンションの方々のために開発した「はとクリーン からすクリーン泡スプレー」を販売中。

プロテクト「はとクリーン からすクリーン泡スプレー」

内容量:200ml

価格 :2,695円(税込)

商品名:からすクリーン泡タイプ

内容量:100ml

価格 :2,695円(税込)

プロテクトは、鳩による被害に悩む個人住宅や商業施設、マンションの方々のために開発した「はとクリーン からすクリーン泡スプレー」を販売中です。

施設への累計2万件の施工を記念して、忌避剤のモニター募集を開始します。

【冬の鳩被害について】

鳩は冬の間、建物や屋根裏などで過ごすことが多いです。

暖かくなると行動も活発になり、繁殖の為巣作りをします。

鳩が住み着くと、匂いや糞害がでるので住み着く前に、忌避剤を設置して鳩が寄り付かない対策がお勧めです。

【製品の特長】

泡タイプなので跡がほとんど残らず、誰でも簡単に使用できます。

泡は数日で消えていきます。

【効果効能】

はとクリーン泡タイプ、からすクリーン泡タイプを使用することにより、鳩、カラスの侵入を防ぎ、清潔な環境を維持することができます。

現場の状況に応じて適切な使い方をすることで、より高い効果を得ることが可能です。

【使用方法】

鳩の場合

(1) ハトがよくとまる場所、営巣する箇所を確認。

(2) 泡スプレーをしたい箇所を清掃する。

(3) 飛来させたくない箇所にプッシュ噴射し、帰巣本能を断ち切る。

〈室外機の施工イメージ〉

室外機上

室外機下

室外機スプレー後

カラスの場合

(1) ゴミ捨て場など、カラスがよく飛来する箇所を確認する。

(2) 寄り付く箇所にからすクリーンをプッシュ噴射する。

からすクリーン・はとクリーンパッケージ

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 鳩対策成功率100%!プロテクト「はとクリーン からすクリーン泡スプレー」 appeared first on Dtimes.