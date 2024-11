NCT DREAM2作目となるドキュメンタリー映画公開決定！ワールドツアーソウル公演を収録

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■ムビチケ前売り券の発売開始は、11月22日!

NCT DREAMにとって2作目となる映画『NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas』の日本公開が、12月11日(水) に決定した。

併せて、本作のポスタービジュアルが初解禁。ムビチケ前売り券の発売開始が11月22日に決定し、劇場限定の特典も公開された。

本作は、NCT DREAMの3度目のワールドツアー『THE DREAM SHOW 3: DREAM( )SCAPE』の幕開けとなった、5月2日、3日、4日にソウルの高尺スカイドームで行われ、3夜連続で完売したコンサートでのスリリングなライブパフォーマンスを収録。

3月にリリースされた大ヒットアルバム『DREAM( )SCAPE』をひっさげたメンバーたちのステージ上でのエネルギッシュなダンス、そして力強いボーカルの圧倒的な歌唱力はもちろんのこと、ステージ裏で彼らが取り組む準備過程や、リハーサル映像、メンバーのステージにかける想いやプライベートな話を盛り込んだ撮りおろし単独インタビューまで、貴重な映像がたっぷりと収められたドキュメンタリー映画となっている。

映画公開に併せて解禁されたポスタービジュアルは、今回のコンサートに出演したマーク、ジェノ、ヘチャン、ジェミン、チョンロ、チソンの6名にNCT DREAMの公式カラー「パール・ネオ・シャンパン」色のスポットライトが当たったもの。

メンバーたちが「パール・ネオ・シャンパン」色の世界で見せる情熱的なパフォーマンスを映画館で堪能し、幻想的な空間に没入しよう。

また、11月22日よりムビチケ前売券の発売が決定。劇場限定の特典は、メンバーのビジュアルが収められたオリジナルフォトカード(全6種ランダム)となっている。詳しくは公式サイトまで。

映画情報

『NCT DREAM Mystery Lab: DREAM( )SCAPE in Cinemas』

12月11日(水)全国公開

出演:NCT DREAM

配給元:TOHO NEXT

(C) 2024 SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. All Rights Reserved.

公式サイト

https://nctdream-ml-dscinemas.jp/

NCT OFFICIAL SITE

https://nct-jp.net/