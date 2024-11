圧倒的強度で、ガタつき知らず！長谷川工　折りたたみ脚部伸縮ポータブルDJテーブル「DJH-100」

長谷川工は、2024年12月3日(火)に、自宅、店舗、イベントなどで使用可能な折りたたみ脚部伸縮ポータブルDJテーブル「DJH-100」を発売します。

長谷川工 折りたたみ脚部伸縮ポータブルDJテーブル「DJH-100」

品番 :DJH-100

天板高さ :65〜96cm

天板寸法 :100×42cm

質量 :8.0kg

最大使用質量 :100kg ※天板に乗ることはできません。

本体価格(税込):28,600円

発売日 :OTAIRECORD先行予約 11月20日(水)

(製品特設サイト: https://www.otaiweb.com/djh-100/ )

一般発売 12月3日(火)

販売店 :OTAIRECORD、順次全国の楽器、音楽機材販売店にて販売予定

最新情報は長谷川工業のアウトドア事業[HASEGAWA CAMP]アカウントで発信。

DJH-100_銘板

製品_機材

■製品特長

・4本のそれぞれ伸縮調整できる脚でグラつきが少なくDJプレイ時のストレス解消。

・脚部一体型のため、脚を開いてロックレバーをかけるだけの簡単設置。

・天板サイズ 幅100cm × 奥行き42cm と一般的なDJコントローラーとPCスタンド及びPCの設置が可能。

・脚部が伸縮するため6mmピッチで65cm〜96cmまで調整可能で段差がある場所にも設置ができる。

使用イメージ

OTAIRECORD_LOGO

