BTS・JIN、『Happy』がオリコン1位！K-POPソロアルバムのリリース初日販売量今年最多を記録

BTS・JINのソロアルバム『Happy』が日本でも人気を博している。

【写真】“日本ファン”?JINにキスを試みた決定的瞬間

オリコンが11月20日に発表した最新チャートによると、JINのソロアルバム『Happy』は「週間デジタルアルバムランキング」(11月11〜17日集計)で1位に輝いた。

JINはたった3日間の集計でチャートのトップに立つという快挙を成し遂げた。

同アルバムは11月15日のリリース直後、オリコン「デイリーアルバムランキング」(11月16日付)でも1位にチャートインしている。当日の販売量だけでも約22万枚に迫っていた。

(写真=BIGHIT MUSIC)

また、『Happy』は今年オリコンで集計されたアルバムのなかで「リリース初日に最も多く販売されたK-POPソロアルバム」となった。

さらに、リード曲『Running Wild』も「デイリーデジタルシングルランキング」(11月15日付)でトップに立った。

このほかにも『Falling』が9位、『I'll Be There』が11位、『Heart on the Window(with WENDY)』が14位、『I will come to you』が15位、『Another Level』が17位と収録曲が軒並みチャートインしており、全曲が「デイリーデジタルシングルランキング」の20位以内に入っている。

JINの初ソロアルバム『Happy』は、“幸せを探す旅に一緒に出よう”というメッセージが込められた作品だ。JINはこの作品を通じて、自分が考える幸せとは何なのかを率直に伝え、曲を聴く人たちが幸せになることを願う気持ちを伝えている。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。