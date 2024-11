【PlayStation Portal リモートプレーヤー:システムソフトウェアアップデート】11月20日 配信開始

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは11月20日、プレイステーション 5用「PlayStation Portal リモートプレーヤー」において、新たなシステムソフトウェアアップデートの配信を開始した。

今回のアップデートでは、スピーカーのオーディオ出力を調整し、音量レベルを最小にしたときの音が小さくなったほか、“PlayStation Link”デバイスの設定を調整できるようになり、主音量やサイドトーンの音量を最適化できるようになった。

さらに「PlayStation Plus プレミアム」加入者向けのベータ機能として、クラウドストリーミング機能が登場。PS5本体を経由せず、サーバーから直接ストリーミングされたゲームを「PS Portal」本体で楽しめるようになる。ゲームカタログのラインナップのうち、120本以上のPS5用タイトルが今回のクラウドストリーミングに対応している。

なお、ベータ機能を利用する場合は、設定から「ストリーミングゲーム(ベータ版)」をオンにする必要がある。また、ゲームトライアルやPS Storeで購入したゲームのストリーミング、一部のゲームにおけるボイスチャット、3Dオーディオといった機能は利用できず、PS4/PS3用タイトルのストリーミングには対応していない。

(C) 2024 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.