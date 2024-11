スパイバー提供、エイポック制作の宇多田ヒカルの全国ツアー衣装　ライブ上映イベントで展示

宇多田ヒカルがこれまでに開催した9つのライブを一挙上映するイベント「HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema」で、最新ライブ「SCIENCE FICTION TOUR 2024」の衣装展示が決定した。イベントは11月20日に開かれる大阪会場のなんばパークスシネマを皮切りに、愛知、東京、北海道、宮城、福岡の全6会場を巡回。会場ではスパイバー(Spiber)が提供し、デザイナー宮前義之が率いる「エイポック エイブル イッセイ ミヤケ(A-POC ABLE ISSEY MIYAKE)」が手掛けた衣装を公開する。

上映イベントは宇多田ヒカルのデビュー25周年を記念したもので、1999年4月にZepp TOKYOで行われたファーストライブ「Luv Live」から、最新ライブ「SCIENCE FICTION TOUR 2024」まで、9つのライブを上映。会場となる映画館にはライブ・コンサート向けの大規模かつ高品質な音響機材をセッティングし、リアルライブさながらの“ライブ音響”が楽しめるほか、客席での発声や拍手、手拍子、ペンライトの使用が可能で、ライブの臨場感を体感できるという。「Luv Live」「BOHEMIAN SUMMER 2000」「UNPLUGGED」の初期3ライブは、フルHDにアップコンバートされた最新の映像を公開する。

展示衣装は、宇多田ヒカルが約6年ぶりに開催した全国ツアー「HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024」で着用された衣装3着のうち1着を披露。同衣装は色鮮やかな色彩と、流れるような造形美が特徴で、スパイバーが開発した人工構造タンパク質素材「ブリュード・プロテイン(Brewed Protein)繊維」とポリエステルの混織を採用し、異素材の熱への反応による縮率の違いを活用して狙った形に変形させながら独自のストレッチ素材に仕立てるイッセイ ミヤケの製造技術「スチームストレッチ(Steam Stretch)」を用いて制作された。

なお、宇多田のツアー衣装に関する情報が開示されるのは異例。スパイバーの新しいプロテイン繊維の可能性やサステナビリティに関するヴィジョンに宮前や宇多田自身が共感し、長年にわたり宇多田の衣装を担当するスタイリストの小川恭平による監修の元、コラボレーションが実現したという。エイポック エイブル イッセイ ミヤケおよびスパイバーがミュージシャンに衣装提供するのは初めて。撮り下ろした衣装着用写真は、宇多田のアルバムジャケット等のアートワークを手掛けることでも知られるフォトグラファーのTakayが撮影した。

上映イベントは作品ごとのチケットのほか、6作品の1日通し券を用意しているが、1日通し券は現時点で完売。事前のチケット販売の好調を受け、東京会場(新宿ピカデリー)と名古屋会場(ミッドランドスクエア シネマ)では会期の延長が決定している。延⻑分のチケットは11月20日22時から販売される。

■上映作品

・「Luv Live」(1999年)

・「BOHEMIAN SUMMER」(2000年)

・「UNPLUGGED」(2001年)

・「In Budokan 2004 ヒカルの5」(2004年)

・「UTADA UNITED 2006」(2006年)

・「WILD LIFE」(2010年)

・「Laughter in the Dark Tour 2018」(2018年)

・「Live Sessions from Air Studios」(2022年)

・「SCIENCE FICTION TOUR 2024」(2024年)

■開催会場

<大阪会場>なんばパークスシネマ

所在地:大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス8F

開催期間:2024年11月20日(水)〜11月24日(日)

<愛知会場>ミッドランドスクエア シネマ

所在地:名古屋市中村区名駅四丁目11番27号 シンフォニー豊田ビル2階

開催期間:2024年12月5日(木)〜12月11日(水)

<東京会場>新宿ピカデリー

所在地:東京都新宿区新宿3丁目15番15号

開催期間:2025年1月8日(水)〜1月16日(木)

<北海道会場>イオンシネマ小樽

所在地:北海道小樽市築港11-2 ウイングベイ小樽2番街4F

開催期間:2025年1月15日(水)〜1月19日(日)

<宮城会場>MOVIX仙台

所在地:宮城県仙台市太白区長町7-20-15 ザ・モール仙台長町Part2内

開催期間:2025年1月18日(土)〜1月22日(水)

<福岡会場>イオンシネマ福岡

所在地:福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿字老ノ木192-1-2064 イオンモール福岡2F

開催期間:2025年1月25日(土)〜1月29日(水)

■HIKARU UTADA LIVE CHRONICLES in cinema:特設ページ