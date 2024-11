Metaが運営する画像・動画共有SNSのInstagramでは、投稿や「いいね」、フォローするアカウントなどに基づいて、フィードやリールなどでおすすめのコンテンツを表示します。そんなInstagramが2024年11月に、おすすめのコンテンツをリセットする機能をテスト中であることを明らかにしました。Reshape Your Instagram With a Recommendations Reset | Meta

https://about.fb.com/news/2024/11/introducing-recommendations-reset-instagram/Instagram will soon let you reset your recommendation algorithm | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/11/19/instagram-will-soon-let-you-reset-your-recommendation-algorithm/おすすめのコンテンツのリセット機能は、Instagramの「設定とアクティビティ」内の「おすすめのコンテンツ」から利用可能です。「Reset suggested content」をタップ。画面の表示に従って「Next」をタップ。「Reset suggested content」をタップします。確認画面が表示されるので、「Reset suggested content」をタップ。これでおすすめのコンテンツのリセットが完了です。Instagramによると、おすすめのコンテンツは時間の経過とともに再びパーソナライズされ始め、ユーザーの行動に基づいて新しいコンテンツが表示されるようになるとのこと。なお、Instagramの責任者であるアダム・モッセーリ氏は「リセットした当初は、あなたのInstagramは面白くなくなるでしょう。Instagramはあなたの興味や関心について何も知らないかのように扱い、再び学習する必要があるからです。ですので、頻繁にリセットを行うことは推奨できません」と述べています。Metaはこの機能について「Instagramを利用するすべてのユーザー、特に10代の若者のアカウントにはデリケートなコンテンツからの保護機能を組み込んで提供するだけでなく、10代の若者がInstagramの体験を形成する新たな方法を提供し、成長に合わせて彼らの情熱や興味を引き続き反映できるようにしたいと考えています」と述べています。Metaによると、この機能はまもなく全世界に展開される予定とのことです。