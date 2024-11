グレープストーンが展開する、東京ばな奈とディズニーが贈る夢のスイーツショップコレクション「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の5周年を記念し、アニバーサリー缶「ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味」とオリジナルグッズが販売されます☆

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」誕生5周年記念「ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味」・オリジナルグッズ

スケジュール:

スケジュール:

先行販売:2024年11月27日(水)〜先行販売店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店(改札内)取扱商品:・ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味・ミッキーマウス&ミニーマウス/トートバッグ&ブランケット・ミッキーマウス&ミニーマウス/ショッピングバッグ通常販売:2024年12月4日(水)〜通常販売店舗:<東京ばな奈s(JR東京駅 ⼋重洲地下中央⼝改札外)><羽田空港 第1ターミナル 東京食賓館 Eゲート前(ゲート外)>取扱商品:・ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味・ミッキーマウス&ミニーマウス/トートバッグ&ブランケット・ミッキーマウス&ミニーマウス/ショッピングバッグ<羽田空港 第2ターミナル 東京食賓館 時計台3番前(ゲート外)>取扱商品:・ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味・ミッキーマウス&ミニーマウス/ショッピングバッグ<東京ばな奈ワールド 東京ギフトパレット店(JR東京駅 八重洲北口改札外)>取扱商品:ミッキーマウス&ミニーマウス/ショッピングバッグ※販売方法は変更になる場合があります。最新情報はホームページにて確認ください通販情報:受注期間:2024年12月2日(月)10:00〜受注店舗:公式オンラインショップ「パクとモグ」、パクとモグスイーツショップ 楽天市場店※受付期間中であっても、商品がなくなり次第受付終了となります

“ひとめで ひとくちで 幸せになぁれ、ハッピースイーツショップへようこそ!”をコンセプトにした「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」

東京ばな奈がディズニーの仲間たちのことを思いながら、永年培ったお菓子作りの技と幸せパワーをそそいで作り上げたスイーツコレクションです。

そんな「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」の誕生5周年を記念したアニバーサリー缶「ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味」が登場!

さらに「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたオリジナルグッズも販売されます☆

アニバーサリー缶「ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味」

価格:6袋入 1,944円(税込)

購入制限:ひとり2缶限り

誕生5周年のアニバーサリーを祝した「ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味」

お祝いのために描きおこされた記念アート「スターライトセレナーデ」の舞台は、ロマンティックな星降る夜です。

永遠の恋人「ミッキーマウス」から「ミニーマウス」へ捧げる甘いメロディが聞こえてきそうな、幻想的な世界がファンにはたまらないデザイン。

缶のデザインは360度どこから見ても「スターライトセレナーデ」のアートが楽しめるようこだわっているのもポイントです☆

中のお菓子は、「ミッキーマウス」が飛び出したような3Dミッキーアイコンのハッピーコーンスイーツ。

全粒粉やライ麦などを加えた香ばし生地が、コクのあるミルクチョコレートとまろやかココアで包みこんであります。

つい手が止まらなくなるザクザク食感がたまらない、おうちでゆっくり癒やされるおやつタイムが楽しめるショコラスイーツです☆

5周年記念オリジナルグッズ「ミッキーマウス&ミニーマウス/トートバッグ&ブランケット」

価格:3,520円(税込)

かわいいオリジナルグッズのひとつめは「トートバッグ&ブランケット」のセット。

大判で使い勝手抜群のブランケットは、折りたたんでトートバッグへ収納が可能です。

たっぷりフリルで仕上げたトートバッグと一緒に持ち歩いて、いつでもどこでも「スターライトセレナーデ」の世界に浸ることができます。

5周年記念オリジナルグッズ「ミッキーマウス&ミニーマウス/ショッピングバッグ」

価格:935円(税込)

荷物もたっぷり入るサイズに仕上げられた、旅行などのサブバッグとしても大活躍してくれる「ショッピングバッグ」

ホログラムで上品に輝く幻想的な仕上がりで、思わずうっとりしてしまいそうなデザインです。

「スターライトセレナーデ」は、5周年をお祝いするために描きおこされた特別な記念アート。

アニバーサリー缶やオリジナルグッズはどれも記念アートをたっぷり楽しめるよう細部までこだわりたっぷりです☆

Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店限定「スマートフォン壁紙プレゼントキャンペーン」

実施期間:2024年11月27日(水)〜 2025年8月末

開催店舗:Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店(改札内)

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 JR東京駅店」で購入された方に「スターライトセレナーデ」の記念アートを使用したスマートフォン壁紙をプレゼント。

期間中、お買い上げレシートに記載されたQRコードを読み取ることでダウンロードできます。

5周年記念の今しか手に入らないオリジナルなので、要チェックです☆

誕生5周年を記念した「ミニーマウス」と「ミニーマウス」デザインのアニバーサリー缶とオリジナルグッズ。

「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」誕生5周年記念「ミッキーマウス&ミニーマウス/コーン ショコラ味」・オリジナルグッズは、2024年11月27日より順次販売開始です☆

