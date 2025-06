【テレ東音楽祭2025～夏～】タイムテーブル、歌唱曲、出演者、放送日まとめ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■昭和・平成・令和の3世代にわたって愛されてきた名曲が満載の約4時間半の生放送!

11月20日、17時30分から21時54分まで生放送(※一部事前収録あり)される『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ~60年分の名曲!実は“歌の衝撃映像”ベスト100~』のタイムテーブルが、番組公式サイトにて発表された。

昭和・平成・令和の3世代にわたって愛され続けている名曲を、約4時間半の生放送でたっぷりと楽しもう。

■17時台

ONE N’ ONLY ※18時、20時台にも出演

AKB48 ※19時、20時台にも出演

KID PHENOMENON ※18時、20時台にも出演

郷ひろみ ※19時、20時台にも出演

ゴスペラーズ

■18時台

miwa

A.B.C-Z

Little Glee Monster

岡崎体育

GINTA & ODAKEi

ONE N’ ONLY ※17時、20時台にも出演

KID PHENOMENON ※17時、20時台にも出演

コブクロ ※21時台にも出演

コレサワ

天月-あまつき-

北山宏光

中島健人 ※19時台にも出演

SARM

&TEAM

■19時台

郷ひろみ ※17時、20時台にも出演

後藤真希 ※20時台にも出演

AKB48 ※17時、20時台にも出演

DJ KOO ※20時台にも出演

中島健人 ※18時台にも出演

■20時台

赤坂泰彦

DJ KOO ※19時台にも出演

荻野目洋子

バブルガム・ブラザーズ

ONE N’ ONLY ※17時、18時台にも出演

MAX

後藤真希 ※19時台にも出演

AKB48 ※17時、19時台にも出演

南野陽子

KID PHENOMENON ※17時、18時台にも出演

郷ひろみ ※17時、19時台にも出演

松本梨香

■21時台

ano

コブクロ ※18時台にも出演

乃木坂46

King & Prince

番組情報

テレビ東京『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ~60年分の名曲!実は“歌の衝撃映像”ベスト100~』

11/20(水)17:30~21:54 生放送(一部事前収録あり)

放送局:テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

MC:国分太一

進行:田中瞳(テレビ東京アナウンサー)

『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2024/