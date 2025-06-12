【テレ東音楽祭2025～夏～】タイムテーブル、歌唱曲、出演者、放送日まとめ
■昭和・平成・令和の3世代にわたって愛されてきた名曲が満載の約4時間半の生放送！
11月20日、17時30分から21時54分まで生放送（※一部事前収録あり）される『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』のタイムテーブルが、番組公式サイトにて発表された。
昭和・平成・令和の3世代にわたって愛され続けている名曲を、約4時間半の生放送でたっぷりと楽しもう。
■17時台
ONE N’ ONLY ※18時、20時台にも出演
AKB48 ※19時、20時台にも出演
KID PHENOMENON ※18時、20時台にも出演
郷ひろみ ※19時、20時台にも出演
ゴスペラーズ
■18時台
miwa
A.B.C-Z
Little Glee Monster
岡崎体育
GINTA & ODAKEi
ONE N’ ONLY ※17時、20時台にも出演
KID PHENOMENON ※17時、20時台にも出演
コブクロ ※21時台にも出演
コレサワ
天月-あまつき-
北山宏光
中島健人 ※19時台にも出演
SARM
&TEAM
■19時台
郷ひろみ ※17時、20時台にも出演
後藤真希 ※20時台にも出演
AKB48 ※17時、20時台にも出演
DJ KOO ※20時台にも出演
中島健人 ※18時台にも出演
■20時台
赤坂泰彦
DJ KOO ※19時台にも出演
荻野目洋子
バブルガム・ブラザーズ
ONE N’ ONLY ※17時、18時台にも出演
MAX
後藤真希 ※19時台にも出演
AKB48 ※17時、19時台にも出演
南野陽子
KID PHENOMENON ※17時、18時台にも出演
郷ひろみ ※17時、19時台にも出演
松本梨香
■21時台
ano
コブクロ ※18時台にも出演
乃木坂46
King & Prince
番組情報
テレビ東京『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～』
11/20（水）17:30～21:54 生放送（一部事前収録あり）
放送局：テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送
MC：国分太一
進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）
『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024』番組サイト
https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2024/